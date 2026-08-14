দাতার সাহায্য ছাড়াই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব ! 'কৃত্রিম কর্নিয়া' কি অন্ধত্বের ভয় দূর করবে ?

দাতার সাহায্য ছাড়াই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব ! 'কৃত্রিম কর্নিয়া' কি অন্ধত্বের ভয় দূর করবে ?
কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দাতা খুঁজে পাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ ৷ সমস্যার সমাধানে এইমস (AIIMS)-এর চিকিৎসকরা একটি উপায় বের করেছেন কৃত্রিম কর্নিয়া ।
Published : August 14, 2026 at 11:06 AM IST
কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেলে এবং কোনো দাতার কর্নিয়া পাওয়া না গেলে, রোগীর সামনে চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তি হারায়।
কৃত্রিম কর্নিয়া: এক নতুন আশা
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থাকে 'কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস' বা কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব বলা হয় । এর একমাত্র চিকিৎসা হল কর্নিয়া প্রতিস্থাপন । কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব, যার জন্য একজন দাতার কর্নিয়ার প্রয়োজন হয় ।
দাতার অভাব কতটা তীব্র ?
প্রতি বছর দেশে প্রায় 100000 রোগীর কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় । এর বিপরীতে, 2022-23, 2023-24 এবং 2024-25 অর্থবছরে সংগৃহীত দাতার কর্নিয়ার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 62, 370, 66, 434 এবং 69,848 । অর্থাৎ, গত তিন বছরে 100000-এর চাহিদার বিপরীতে গড়ে মাত্র প্রায় 66000 কর্নিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে । ফলে দাতার কর্নিয়ার অভাবে প্রায় 34000 নাগরিককে অন্ধত্বের অন্ধকারে জীবন কাটাতে হচ্ছে । বর্তমানে দেশে 396টি আই ব্যাংক (eye bank) এই ক্ষেত্রে কাজ করছে ।
কৃত্রিম কর্নিয়া কী ?
কৃত্রিম কর্নিয়ার কারিগরি নাম হল 'কেরাটোপ্রোস্থেসিস' (keratoprosthesis)। এটি দাতার শরীর থেকে নেওয়া কোনও টিস্যু বা কলা নয়, বরং বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম যন্ত্র । এতে একটি স্বচ্ছ আলোক-উপাদান থাকে যা আলোর পথ পুনরায় উন্মুক্ত করে ৷ যে পথটি ক্ষতিগ্রস্ত কর্নিয়ার কারণে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আলোকে রেটিনা পর্যন্ত পৌঁছনোর সুযোগ করে দেয় ।
দৃষ্টিশক্তি কীভাবে ফিরে পাওয়া যায় ?
কৃত্রিম কর্নিয়ার স্বচ্ছ অংশটি চোখের ভেতরে আলো প্রবেশ করতে দেয় । আলো রেটিনায় পৌঁছয় এবং সেখান থেকে অপটিক নার্ভের মাধ্যমে দৃশ্য-সংক্রান্ত সংকেত মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় । মূলত, এটি রেটিনা বা অপটিক নার্ভের কোনও ক্ষতি মেরামত করে না; বরং এটি ক্ষতিগ্রস্ত কর্নিয়ার পরিবর্তে আলো প্রবেশের জন্য একটি নতুন পথ তৈরি করে দেয় ।
কোন রোগীরা উপকৃত হন ?
কর্নিয়াজনিত অন্ধত্বে আক্রান্ত সব রোগীর জন্য এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত নয় । এটি মূলত জটিল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রচলিত কর্নিয়া প্রতিস্থাপন সম্ভব নয় অথবা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম । যেসব রোগীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তারা আগের অবস্থার তুলনায় উন্নত দৃষ্টিশক্তি পেয়েছেন ।
তবে, প্রতিটি রোগীই যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চোখের মতো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ কারণ এর ফলাফল নির্ভর করে রেটিনা, অপটিক নার্ভ এবং চোখের অন্যান্য অংশের অবস্থার উপর । তা সত্ত্বেও, কর্নিয়ার গুরুতর রোগের কারণে যারা আগে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না, তাদের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার করা একটি উল্লেখযোগ্য সুফল ।
এর খরচ কত ?
ভারতে ‘কেরাটোপ্রোস্থেসিস’ (keratoprosthesis) পদ্ধতির জন্য সাধারণত 2 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে বলে ধারণা করা হয় । ব্যবহৃত নির্দিষ্ট যন্ত্র (ডিভাইস), হাসপাতাল এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত খরচের তারতম্য হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)