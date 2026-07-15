অফিসে ঘন ঘন কফি পান করার অভ্যাস কি আরও বেশি ক্লান্ত করে তুলছে ? জানুন স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব ফেলে ?
অফিসের ক্লান্তি কাটাতে কি ক্রমাগত কফি পান করা ঠিক ? জেনে নিন 'ক্যাফেইন ক্র্যাশ' কী, কতটা কফি পান করা নিরাপদ ।
Published : July 15, 2026 at 1:28 PM IST
কর্মক্ষেত্রে দুপুরের দিকে প্রায়ই চোখ ভারী হয়ে আসে ৷ মনোযোগ কমে যায় এবং শরীর ঝিমিয়ে পড়ে । এমন পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মানুষই সহজাত অভ্যাসবশত এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলেন । যেহেতু এটি সাময়িক সতেজতা দেয়, তাই অনেকে এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় বা এমনকি চতুর্থ কাপও পান করে বসেন । কিন্তু এই অভ্যাস কি সত্যিই ক্লান্তি দূর করে, নাকি কেবল কিছু সময়ের জন্য তা আড়াল করে রাখে ? বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে পান করলে কফি মনোযোগ ও সতর্কতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে । অন্যদিকে, অতিরিক্ত মাত্রায় বা ভুল সময়ে কফি পান করলে তা ঘুম, শক্তির মাত্রা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । তাই কফি কীভাবে আপনার শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে এটি বুদ্ধিমানের মতো পান করা উচিত, তা বোঝা জরুরি ।
কফি আপনাকে শক্তি জোগায় না
অনেকেই মনে করেন কফি শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার করে ৷ কিন্তু বিষয়টি আসলে তা নয় । কফিতে থাকা ক্যাফেইন মস্তিষ্কের 'অ্যাডিনোসিন' (adenosine) নামক একটি রাসায়নিকের কার্যকারিতাকে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত করে । এই রাসায়নিকটি দিনের কাজকর্ম শেষে শরীরকে বিশ্রাম ও ঘুমের সংকেত দেয় । ক্যাফেইন যখন এর প্রভাব কমিয়ে দেয়, তখন আপনার ঘুম ঘুম ভাব কমে যায় এবং মনোযোগ বৃদ্ধি পায় । তাই কফি প্রকৃত ক্লান্তি দূর করে না, এটি কেবল কিছু সময়ের জন্য ক্লান্তির অনুভূতিকে আড়াল করে রাখে । আপনার শরীরের যদি সত্যিই বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হয়, তবে কেবল কফি পান করলেই সেই প্রয়োজন পূরণ হবে না ।
কফি নিজে ক্ষতিকর নয়, বরং এটি কীভাবে পান করা হচ্ছে—তা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।
চিকিৎসকরা জানান, কফিকে প্রায়শই অন্যায়ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । আসলে কফি নিজে কোনও সমস্যা নয়; বরং সমস্যা হল এর পানের পরিমাণ, এতে মেশানো চিনি এবং এর কারণে জল বা পুষ্টিকর খাবার বাদ পড়ে যাওয়া ।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রকাশিত বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় দুই কাপ কফি পান করা অতিরিক্ত চিনি ছাড়া লিভারের জন্য উপকারী হতে পারে । এটি লিভার এনজাইমের মাত্রা ঠিক রাখা, লিভার ফাইব্রোসিসের প্রকোপ ধীর করা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিরোসিস ও লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি কমানোর সাথে সম্পর্কিত । তবে এর অর্থ এই নয় যে, বেশি পরিমাণে কফি পান করলে আরও বেশি উপকার পাওয়া যাবে ।
কফি পানের পর কেন 'ক্যাফেইন ক্র্যাশ' হতে পারে
আপনি যদি সারাদিন ধরে ঘন ঘন কফি পান করার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তবে শুরুতে নিজেকে সতেজ মনে হলেও পরবর্তীতে হঠাৎ করেই চরম অবসাদ বা ক্লান্তি ভর করতে পারে । এই অবস্থাকেই সাধারণত 'ক্যাফেইন ক্র্যাশ' বলা হয় । এর অর্থ এই নয় যে কফি ক্ষতিকর, বরং এটি নির্দেশ করে যে ক্যাফেইনের প্রভাব কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে । পর্যাপ্ত জল পান না করলে, ঠিকমতো খাবার না খেলে কিংবা রাতে ভালো ঘুম না হলে এই ক্লান্তি আরও তীব্র হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে আবারও এক কাপ কফি পানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারে ।
কখন কফি পান করা বন্ধ করা উচিত ?
খুব কম মানুষই জানেন যে ক্যাফেইন শরীর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে যায় না । বিশেষজ্ঞদের মতে, এর গড় 'হাফ-লাইফ' (শরীরে কার্যকারিতা অর্ধেক কমে আসার সময়) প্রায় 5 থেকে 6 ঘণ্টা । এর অর্থ হল, আপনি যদি বিকেল 3টেয় এক কাপ কফি পান করেন, তবে রাত 8টা বা 9টা পর্যন্তও এর প্রভাবের প্রায় অর্ধেক অংশ আপনার শরীরে থেকে যেতে পারে । এই কারণেই অনেকে রাতে ঘুমাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, যদিও তারা কয়েক ঘণ্টা আগেই কফি পান করেছিলেন । যদি আপনাকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হয় বা আপনি ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তবে ঘুমানোর অন্তত 6 থেকে 8 ঘণ্টা আগে ক্যাফেইন গ্রহণ বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
সব ধরনের ক্লান্তির সমাধান কফি নয়
কাজের সময় যদি প্রতিদিন বিকেলে আপনার ক্লান্তি লাগে, তবে এর কারণ সবসময় কাজের চাপই হবে এমন নয় । জলশূন্যতা, ভারী দুপুরের খাবার, দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের সামনে বসে থাকা, আয়রন বা ভিটামিন বি12 বা ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, মানসিক চাপ কিংবা পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব এসব কারণও এর জন্য দায়ী হতে পারে । সারাদিন ধরে কয়েক কাপ কফি পান করার পরেও যদি আপনি অবসাদ অনুভব করেন, তবে কেবল ক্যাফেইনের ওপর নির্ভর না করে ক্লান্তির মূল কারণটি খুঁজে বের করা বেশি জরুরি । দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
'কফি ন্যাপ' কি সত্যিই কাজ করে ?
কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিকেলে 15 থেকে 20 মিনিটের সংক্ষিপ্ত ঘুমের ঠিক আগে এক কাপ কফি পান করলে ঘুম থেকে ওঠার পর কারও কারও মনোযোগ ও সতর্কতা বৃদ্ধি পেতে পারে । এই পদ্ধতিটি 'কফি ন্যাপ' নামে পরিচিত । তবে, এই পদ্ধতিটি সবার জন্য প্রয়োজনীয় বা সমানভাবে কার্যকর নয় । আপনি যদি বারবার কফি পান করতে না চান, তবে গ্রিন টি একটি ভালো বিকল্প । এতে কফির তুলনায় কম ক্যাফেইন থাকে এবং 'এল-থিয়ানিন' (L-theanine) নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড অনেককে অতিরিক্ত অস্থিরতা ছাড়াই মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে । এছাড়া, প্রতি ঘণ্টায় কয়েক মিনিট হাঁটা, শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং হালকা স্ট্রেচিং বা শরীর প্রসারিত করার ব্যায়াম করা ক্লান্তি কমানোর সহজ উপায় ।
দিনে কতটা কফি পান করা নিরাপদ ?
ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) এবং ইউরোপিয়ান ফুড সেফটি অথরিটি (EFSA)-এর মতে, অধিকাংশ সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্রতিদিন প্রায় 400 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যাফেইন গ্রহণ নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় । সাধারণত এটি প্রায় 3 থেকে 4 কাপ সাধারণ কফির সমান, যদিও তা কফির ধরণ এবং তৈরির পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে । উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, উদ্বেগ বা ঘুমের সমস্যা থাকলে কিংবা গর্ভাবস্থায় থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাফেইন গ্রহণের পরিমাণ সীমিত রাখা উচিত ।
এই বিষয়গুলোও মনে রাখুন
কর্মক্ষেত্রের ক্লান্তি থেকে কফি সাময়িক স্বস্তি দিলেও, এটি শরীরকে প্রকৃত বিশ্রাম দেয় না । সারাদিন বারবার কফি পান করে সচল থাকার চেষ্টা করাটা এমন ইঙ্গিত হতে পারে, আপনার শরীরের আসলে প্রয়োজন ভালো ঘুম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জল পান বা জীবনযাত্রায় পরিবর্তন । তাই কফিকে একটি উপকারী পানীয় হিসেবে গ্রহণ করুন ৷ কিন্তু ক্লান্তির স্থায়ী সমাধান হিসাবে দেখবেন না । সঠিক সময়, সঠিক পরিমাণ এবং সুষম অভ্যাসই সারাদিন আপনার শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করবে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5445139/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)