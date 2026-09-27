স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য খালি পেটে এই পানীয় রাখুন, শরীরকে ডিটক্স করবে

স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য খালি পেটে এই পানীয় রাখুন, শরীরকে ডিটক্স করবে
DETOX WATER BENEFITS: স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন মানেই কেবল জিমে যাওয়া বা ডায়েট করা নয়; এর মধ্যে সকালের সঠিক অভ্যাসগুলিও অন্তর্ভুক্ত ।
Published : September 27, 2026 at 9:01 AM IST
বর্তমানে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গড়ে তুলতে মানুষ তাদের দৈনন্দিন রুটিনে ডায়েট প্ল্যান, যোগব্যায়াম, ডিটক্স ড্রিংক এবং সুপারফুড অন্তর্ভুক্ত করছে । তবে অনেক সময় আমরা জটিল বা ব্যয়বহুল সমাধানের খোঁজ করি, অথচ ভুলে যাই যে সুস্বাস্থ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে । জলে ভেজানো ডুমুর (figs) ভেজানো জল এমনই একটি সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর উপায়; এটি শরীরকে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখতে সহায়তা করে । জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ?
দিনের স্বাস্থ্যকর সূচনা
স্বাস্থ্যকর জীবনধারার শুরুটা হয় সকালবেলাতেই । খালি পেটে ভেজানো ডুমুরের জল পান করলে পরিপাকতন্ত্রের উপর বাড়তি চাপ না ফেলেই শরীরে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন জোগান পাওয়া যায় ।
পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি ঘটায়
ডুমুরে রয়েছে দ্রবণীয় ফাইবার, যা অন্ত্র পরিষ্কার রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । সুষম পরিপাক স্বাস্থ্যকর জীবনধারার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ সঠিক হজম প্রক্রিয়াই শরীরকে কার্যকরভাবে পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে সহায়তা করে ।
প্রাকৃতিক ডিটক্স পানীয়
সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দেওয়া (ডিটক্সিফিকেশন) অত্যন্ত জরুরি । জলে ভিজিয়ে রাখা ডুমুর (fig) থেকে তৈরি পানীয় শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে এবং লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ।
স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সহায়তা করে
এটি অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, তাই ওজন কমানোর বা নিয়ন্ত্রণের ডায়েটে এটি একটি চমৎকার সংযোজন হতে পারে ।
হাড় ও রক্তের জন্য উপকারী
ডুমুরে ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান থাকে । ডুমুর ভেজানো জল পান করলে হাড় মজবুত হয় এবং রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে সহায়তা পাওয়া যায় ।
ত্বক ও চুলের জন্য অপরিহার্য
সুস্থ জীবনযাপনের প্রভাব শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান হওয়া উচিত । ডুমুর ভেজানো জলে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকে সজীব ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভাব আনে এবং চুল মজবুত করে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়া অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের লক্ষণ । ডুমুর ভেজানো জল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জোগায় ।
স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় ডুমুর ভেজানো জল কীভাবে যুক্ত করবেন: এক গ্লাস জলে 2-3টি শুকনো ডুমুর সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন । পরদিন সকালে খালি পেটে এই জল পান করুন এবং ভেজানো ডুমুরগুলো খেয়ে ফেলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10255635/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)