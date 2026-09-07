দামি সাপ্লিমেন্ট নয় বরং এই পানীয়র মাধ্যমেই পাবেন নিখুঁত শারীরিক গড়ন, রোজ সকালে পান করুন

দামি সাপ্লিমেন্ট নয় বরং এই পানীয়র মাধ্যমেই পাবেন নিখুঁত শারীরিক গড়ন, রোজ সকালে পান করুন
সকালে একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় দিয়ে দিন শুরু করলে তা সারাদিন শরীরকে শক্তি ও সতেজতা জোগায় ।
Published : September 7, 2026 at 6:32 PM IST
শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করা এবং একটি স্বাস্থ্যকর উপায়ে দিন শুরু করার জন্য সকালবেলাকে সর্বোত্তম সময় বলে মনে করা হয় । লেবু ও চিয়া সিড মেশানো জল দিয়ে দিন শুরু করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এই পানীয়টি কেবল শরীরকে আর্দ্রই রাখে না, বরং হজমশক্তি উন্নত করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সহায়তা করে ।
শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে: লেবু ও চিয়া সিড মেশানো জল শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে । লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে পরিষ্কার ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে ৷ অন্যদিকে, চিয়া সিড শরীরকে ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ।
হজমশক্তি বৃদ্ধি করে: সকালে খালি পেটে এটি পান করলে পরিপাকতন্ত্র আরও ভালোভাবে কাজ করতে সহায়তা পায় । চিয়া সিডে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস ও অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: চিয়া সিড দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয়, ফলে ঘন ঘন খিদে পাওয়ার প্রবণতা কমে । এটি অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস কমায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে ।
শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে: রাতে ঘুমের পর শরীরের আর্দ্রতা বা জলের অভাব পূরণ করা প্রয়োজন । লেবু ও চিয়া সিডের মিশ্রণ শরীরকে তাৎক্ষণিক আর্দ্রতা জোগায় । এই পানীয়টি শরীরের শক্তির মাত্রা ঠিক রাখতে এবং ক্লান্তি দূর করতেও সাহায্য করে ।
ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখে: লেবুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ৷ অন্যদিকে চিয়া সিডের ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: চিয়া সিডে রয়েছে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার ও প্রোটিন ৷ যার সবই হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । এগুলো কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
প্রাকৃতিক শক্তি জোগায়: সকালে এই পানীয়টি পান করলে শরীরে প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চার হয় । চিয়া সিডে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলি সারাদিন শরীরকে কর্মক্ষম ও প্রাণবন্ত রাখতে সহায়তা করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9834868/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4926888/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)