আমের সঙ্গে কি দই খাওয়া যায় ? জানা দরকার স্বাস্থ্যের জন্য এই সংমিশ্রণটি ভালো নাকি খারাপ

আমের সঙ্গে কি দই খাওয়া যায় ? জানা দরকার স্বাস্থ্যের জন্য এই সংমিশ্রণটি ভালো নাকি খারাপ
পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, আমে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ফাইবার ও প্রাকৃতিক শর্করা থাকে ৷ অন্যদিকে দই হল প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও প্রোবায়োটিকের একটি ভালো উৎস ।
Published : June 6, 2026 at 12:46 PM IST
গ্রীষ্মকালে আম ও দই উভয়ই মানুষের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে । সুস্বাদু ও রসালো আম তার স্বাদের জন্য 'ফলের রাজা' হিসাবে ধরা হয় ৷ অন্যদিকে শরীরকে শীতল রাখার ক্ষমতা এবং হজমে সহায়তাকারী গুণের জন্য দই অত্যন্ত মূল্যবান । এই প্রেক্ষাপটে, অনেকেই ভাবেন যে আম ও দই একসঙ্গে খাওয়া উচিত কি না ।
আম ও দইয়ের সংমিশ্রণ কোনও নতুন বিষয় নয়: ভারতীয় রন্ধনশৈলীতে আম ও দইয়ের এই যুগলবন্দি বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে । 'আমরস'-এর সঙ্গে দই, ম্যাঙ্গো লস্যি, ম্যাঙ্গো ইয়োগার্ট এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির মতো খাবারে এগুলির একত্রে ব্যবহার দেখা যায় । এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আম ও দই একসঙ্গে খাওয়া নিরাপদ বলেই বিবেচিত হয় ।
বিশেষজ্ঞরা কী বলেন ?
পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, আমে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ফাইবার এবং প্রাকৃতিক শর্করা থাকে; অন্যদিকে দই হল প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও প্রোবায়োটিকের একটি ভালো উৎস । পরিমিত পরিমাণে এগুলি গ্রহণ করলে শরীর বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায় ।
দইয়ে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া পরিপাকতন্ত্রের উন্নতিতে সহায়তা করে ৷ আর আম জোগায় শক্তি ও সতেজতা । এই কারণেই গ্রীষ্মকালে ম্যাঙ্গো লস্যির মতো পানীয় বেশ জনপ্রিয় ।
কাদের সতর্ক হওয়া উচিত ?
যদিও অধিকাংশ মানুষের জন্য এই সংমিশ্রণটি নিরাপদ, তবুও কিছু মানুষের এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । যাদের পরিপাকতন্ত্র দুর্বল কিংবা যাদের প্রায়ই গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা পেট ফাঁপার সমস্যা হয়, তারা যদি একসাথে প্রচুর পরিমাণে আম ও দই খান ৷ তবে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন । এছাড়া, খুব মিষ্টি আমের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি দই খেলে ক্যালোরি ও চিনির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে ।
আয়ুর্বেদ কী বলে ?
আম ও দইয়ের সংমিশ্রণ নিয়ে আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছেস । তবে আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানে এমন কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যা থেকে বোঝা যায়, একজন সুস্থ মানুষের জন্য পরিমিত পরিমাণে আম ও দই একসঙ্গে খাওয়া ক্ষতিকর ।
আম ও দইয়ের সংমিশ্রণ পুষ্টি ও চমৎকার স্বাদ উভয়ই প্রদান করে । গ্রীষ্মকালে এক বাটি দইয়ের সঙ্গে ফ্রেস আম কিংবা এক গ্লাস ম্যাঙ্গো লস্যি কেবল জিভে তৃপ্তিই আনে না, বরং শরীরকেও শীতল ও সুস্থ রাখে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4248380/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5452255/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)