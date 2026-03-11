ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পর আপনার মুখের পরিবর্তন হয় ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পর আপনার মুখের পরিবর্তন হয় ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?
আপনি কি জানেন যে ধূমপান ত্যাগ করলে আপনার ত্বক এবং চুলের অনেক উপকার হতে পারে ?
Published : March 11, 2026 at 11:31 AM IST
আমরা সকলেই জানি যে ধূমপানের নেতিবাচক স্বাস্থ্যের প্রভাব রয়েছে । কিন্তু আপনি কি জানেন যে ধূমপান ত্যাগ করলে, আপনার শরীরের পাশাপাশি ত্বক এবং চুলেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় ?
চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা জানান, ধূমপান ছাড়ার পরে অনেকেরই চেহারার মধ্যেই তা প্রকাশ পায় । ত্বক-চুল সুন্দর হয়ে ওঠে । ধূমপানের প্রভাবে শরীরে ভিতরে যেমন অনেক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হতে পারে, তেমন তার ছাপ পড়ে চেহারাতেও । ত্বকের ক্ষতি করে এই অভ্যাস । কিন্তু ধূমপান ছাড়ার কিছু দিনের মধ্যেই ফিরতে থাকে ত্বকের জেল্লা । ত্বকের উপরে তৈরি হওয়া কালচে দাগ সরে যায় । চেহারা হয়ে ওঠে ঝলমলে ।
ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং রক্ত সঞ্চালন: ধূমপান রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে, পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি ত্বকে পৌঁছতে বাধা দেয় । একবার একজন ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগ করলে, রক্ত সঞ্চালন ধীরে ধীরে উন্নত হয় । ফলস্বরূপ, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, ত্বক স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল এবং আরও হাইড্রেটেড দেখায় ।
বার্ধক্যজনিত প্রভাব কমানো এবং কোলাজেন তৈরি করা: ধূমপান ত্যাগ করার একটি প্রধান সুবিধা হল ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কোলাজেন উৎপাদন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয় । ত্বকের তারুণ্য এবং দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য কোলাজেন অপরিহার্য । এটি সূক্ষ্ম রেখা এবং শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে ।
মজবুত চুল এবং উন্নত মাথার ত্বক: ধূমপান সরাসরি চুলের গ্রন্থি এবং রক্ত সঞ্চালনের সাথে সম্পর্কিত । এটি চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে চুল পাতলা হয়ে যায় এবং অকাল ধূসর হয়ে যায় । ধূমপান ত্যাগ করার পর, উন্নত রক্ত সঞ্চালন চুলের গ্রন্থিকোষগুলিকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ করে, যা চুলের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুলের বৃদ্ধি উন্নত করে ।
সঠিক পুষ্টি এবং জীবনধারাও গুরুত্বপূর্ণ: ধূমপান ত্যাগ করা আপনার সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ । ধূমপান ত্যাগ করার পরে যদি আপনি সঠিক পুষ্টি, প্রচুর পরিমাণে জল এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখেন, তাহলে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3383505/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)