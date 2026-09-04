প্রতিদিন ডিম খাওয়া শুরু করলে কী হবে ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

প্রতিদিন ডিম খাওয়া শুরু করলে কী হবে ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?
প্রতিদিন ডিম খেলে শরীরে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, যেমন- প্রদাহ হ্রাস, মানসিক চাপ উপশম, চুলের এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতি ।
Published : September 4, 2026 at 5:07 PM IST
ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে । স্বাস্থ্যর জন্য এগুলি অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় ৷ তবে আপনি কি জানেন, প্রতিদিন ডিম খেলে আপনার শরীরে কী প্রভাব পড়ে ?
ডিম খাওয়া নিয়ে মানুষের মনে প্রায়ই নানা উদ্বেগ থাকে ৷ যেমন- এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় কি না বা ওজন বাড়িয়ে দেয় কি না কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডিম খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিন ডিম খাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে ।
প্রদাহ কমায়: আপনি যদি দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে ডিম আপনার জন্য উপকারী হতে পারে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ ডিম প্রদাহ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । তবে এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ খুব বেশি থাকে না ।
মানসিক চাপ কমানো: ডিমে লাইসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে । এছাড়া ডিমে জিঙ্কও থাকে, যা মানসিক চাপ প্রশমনে কার্যকর ।
চুল ও নখ মজবুত করা: ডিমে প্রচুর পরিমাণে বায়োটিন থাকে, যা বি-কমপ্লেক্স (B-complex) গ্রুপের একটি উপাদান । কেরাটিন অর্থাৎ যে প্রোটিন দিয়ে আমাদের চুল ও নখ গঠিত হয় তার উৎপাদনে বায়োটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পাশাপাশি, চুলের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক ও ভিটামিন বি-12-এর মতো পুষ্টি উপাদানগুলি অপরিহার্য, আর ডিমের মধ্যে এগুলির সবই বিদ্যমান ।
মস্তিষ্কের জন্য উপকারী: ডিমে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ৷ যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এছাড়া এতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন বি-12 ও জিঙ্কের মতো পুষ্টি উপাদানও পাওয়া যায়, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়তা করে ।
সতর্কতা প্রয়োজন: স্বাস্থ্যকর এবং প্রোটিনের চমৎকার উৎস হওয়া সত্ত্বেও ডিম পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । দিনে একটি বা দুটি ডিম খাওয়াই যথেষ্ট । আপনার যদি হৃদরোগ বা ডায়াবেটিসের মতো কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে, তবে ডিম খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10353215/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- পিরিয়ডের সময় ব্যথার একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার রয়েছে ! খাদ্যতালিকায় এই সুপারফুডগুলো রাখুন
- পেঁয়াজের খোসায় কালো দাগ ? বড় ক্ষতির আগে জানুন এটি পেটে গেলে কী হয় ?
- PCOS থাকলে সকালের রুটিন কেমন হওয়া উচিত ? জানুন বিস্তারিত
- বর্ষাকালে সামান্য পা পিছলে গেলেই আজীবন ভোগান্তির কারণ হতে পারে, শরীরচর্চা করলে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন