ওজন কমানোর জন্য খাওয়া স্কিপ করছেন ? অজান্তেই হচ্ছে বড় বিপদ

ওজন কমানোর জন্য খাওয়া স্কিপ করছেন ? অজান্তেই হচ্ছে বড় বিপদ
অনেকেই ওজন কমানোর জন্য খাবার বাদ দেন, যা শরীরকে দুর্বল করে তোলে এবং অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ৷
Published : April 1, 2026 at 11:29 AM IST
বর্তমান জীবনের কর্মব্যস্ততা এবং নিখুঁত শারীরিক গড়ন অর্জনের প্রচেষ্টায় মানুষ প্রায়শই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে । ওজন কমানোর জন্য সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজতে গিয়ে অনেকেই খাবার খাওয়া বাদ দেওয়ার পথ বেছে নেন । তাদের ধারণা থাকে যে, ক্যালোরি গ্রহণ কমিয়ে দিলেই তারা খুব দ্রুত ওজন কমাতে সক্ষম হবেন ।
তবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন । খাবার বাদ দেওয়া ওজন কমানোর কোনও সঠিক উপায় নয় বরং এটি শরীরকে নানা রোগের আধার বা প্রজননক্ষেত্রে পরিণত করার একটি নিশ্চিত পথ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে খাবার বাদ দেওয়া ওজন কমানোর প্রচেষ্টার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে ।
মেটাবলিজমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব: আপনি যখন কোনও বেলার খাবার বাদ দেন, তখন আপনার শরীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালোরি থেকে বঞ্চিত হয় । শরীরের শক্তি সঞ্চয় করার লক্ষ্যে, শরীর তার মেটাবলিক বা বিপাকীয় হার কমিয়ে দেয় । এরফলে, পরবর্তীতে যখন আপনি খাবার গ্রহণ করেন তখন শরীর সেই খাবারকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে চর্বি হিসেবে জমা করতে শুরু করে ৷ যেন তা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় । যার পরিণামে, ওজন কমার পরিবর্তে আপনার ওজন আসলে বাড়তে শুরু করে ।
পুষ্টির অভাব ও দুর্বলতা: শরীরের সুষ্ঠু কার্যসম্পাদনের জন্য ভিটামিন, খনিজ লবণ, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয় । খাবার বাদ দেওয়ার ফলে শরীরে এই পুষ্টি উপাদানগুলোর ঘাটতি দেখা দেয় । এর পরিণামে, সারাদিন ধরে আপনি ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা এবং মাথাব্যথার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন । দীর্ঘ সময় ধরে এই অভ্যাস বজায় রাখলে তা এমনকি রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) এবং হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিসের মতো গুরুতর শারীরিক সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে ।
মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোযোগের অভাব: মস্তিষ্কের কার্যসম্পাদনের জন্য গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়, যা আমরা খাদ্য থেকে গ্রহণ করি । আপনি যখন না খেয়ে থাকেন বা ক্ষুধার্ত থাকেন, তখন রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায় ৷ এরফলে খিটখিটে মেজাজ, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধি পায় । পরিণামে, অফিস বা পড়াশোনার কাজে মনোযোগ দেওয়া আপনার জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং আপনি মনোযোগের স্পষ্ট অভাব অনুভব করতে পারেন ।
হজমতন্ত্রের সমস্যা: খালি পেটে দীর্ঘক্ষণ থাকা পেটে অ্যাসিডিটি বা অম্লতার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । যখন পাকস্থলী দীর্ঘ সময় ধরে খাদ্যহীন অবস্থায় থাকে, তখন গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড পাকস্থলীর ভেতরের আবরণের ক্ষতি করতে পারে ৷ এর ফলে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, বুক জ্বালাপোড়া এবং আলসারের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাছাড়া অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মেটাবলিক সিনড্রোমের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
অতিরিক্ত খাওয়ার ঝুঁকি: খাবার বাদ দেওয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, পরবর্তী সময়ে যখন আপনি খেতে বসেন, তখন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি খাবার খেয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা দেয় । খিদে তীব্র হয়ে উঠলে উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত ও চিনিসমৃদ্ধ খাবারের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে, যারফলে জাঙ্ক ফুডের প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় । এর পরিণামস্বরূপ, ওজন কমার পরিবর্তে উল্টো আপনার ওজন বেড়ে যেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)