ঘুম থেকে ওঠার পর কি মুখে অদ্ভুত কোনও স্বাদ পান ? এর পিছনে থাকতে পারে বড় কারণ
WHAT CAUSES SUDDEN BAD TASTE: সকালে মুখে বাজে স্বাদের কেবল রাতের খাবারই একমাত্র কারণ নয়, এর পিছনে আরও বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে ।
Published : September 18, 2026 at 3:41 PM IST
সাধারণভাবে দিনটি শুরু হওয়া উচিত সুন্দর মন ও এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে ৷ কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর প্রায়শই মুখে এক ধরণের অপ্রীতিকর, তেতো বা বাসি স্বাদ অনুভূত হয় ।
আমরা সাধারণত আগের রাতে খাওয়া ভারী খাবার, পেঁয়াজ বা রসুনকে এর জন্য দায়ী করে বিষয়টি এড়িয়ে যাই । আপনি কি জানেন, এর পিছনে আরও কারণ থাকতে পারে ? আসলে, রাতের খাবারের বাইরেও মুখের এই অপ্রীতিকর স্বাদের পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে ।
লালা নিঃসরণ কমে যাওয়া: সারাদিন ধরে আমাদের মুখে লালা তৈরি হয়, যা প্রাকৃতিক মাউথওয়াশ হিসেবে কাজ করে এবং মুখের ভিতর থেকে ব্যাকটেরিয়া ও খাবারের কণা ধুয়ে ফেলে । কিন্তু রাতে যখন আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি, তখন লালা নিঃসরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । মুখের এই শুষ্কতার সুযোগ নিয়ে রাতে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে, যার ফলে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখে এক ধরণের অপ্রীতিকর স্বাদ অনুভূত হয় ।
মুখ হাঁ করে ঘুমানো বা নাক ডাকা: ঘুমানোর সময় যদি আপনার নাক দিয়ে শ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস থাকে কিংবা আপনি নাক ডাকেন, তবে রাতের বেলা আপনার মুখ আরও বেশি শুষ্ক হয়ে পড়ে । মুখের ভিতর দিয়ে অনবরত বাতাস আসা-যাওয়ার ফলে মুখের ভিতরের অবশিষ্ট আর্দ্রতাও শুকিয়ে যায় । মুখ যত বেশি শুষ্ক হয়, ব্যাকটেরিয়া তত বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুখের স্বাদও ততটাই খারাপ হতে থাকে ।
অ্যাসিড রিফ্লাক্স: অনেক সময় ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লে পাকস্থলীর অ্যাসিড খাদ্যনালী বেয়ে গলা ও মুখের দিকে উঠে আসে । চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'অ্যাসিড রিফ্লাক্স' বলা হয় । যাঁদের গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি প্রায়ই দেখা যায় । ঘুমের পর জেগে ওঠার সময় এই অ্যাসিডের কারণে মুখে টক বা তেতো স্বাদ অনুভূত হতে পারে ।
জলশূন্যতা: সারাদিন বা ঘুমানোর ঠিক আগে পর্যাপ্ত জল পান না করলে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দেয় । জলের অভাব সরাসরি মুখের আর্দ্রতার উপর প্রভাব ফেলে । শরীরে জলের ঘাটতি থাকলে লালা নিঃসরণ কমে যায়, ফলে মুখে দুর্গন্ধ বা বাজে স্বাদ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায় ।
জিভ ঠিকমতো পরিষ্কার না করা: আমরা অনেকেই প্রতিদিন দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার বা ব্রাশ করলেও জিহ্বা পরিষ্কার করার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষা করি । জিভের উপরিভাগ কিছুটা অমসৃণ হওয়ায় সেখানে ব্যাকটেরিয়া ও মৃত কোষের একটি আস্তরণ জমে যেতে পারে । সারা রাত ধরে জমে থাকা এই আস্তরণ মুখের স্বাদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে । এটি প্রতিরোধ করতে ঘুমানোর আগে দাঁতের পাশাপাশি জিহ্বাও পরিষ্কার করুন এবং সারাদিন প্রচুর জল পান করে শরীরকে আর্দ্র রাখা দরকার ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9483850/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)