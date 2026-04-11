ওজন বােড়ে যাওয়ার সমস্যা কম খেলেও হয় ! এই কারণ হতে পারে বড় বিপদের লক্ষণ

যদি কোনও আপাত কারণ ছাড়াই আপনার ওজন বাড়তে শুরু করে, তবে শরীরের অভ্যন্তরীণ কিছু অসংগতি এর জন্য দায়ী হতে পারে ।

Weight gain
কম খেলেও ওজন বাড়তে পারে
By ETV Bharat Health Team

Published : April 11, 2026 at 12:10 PM IST

মানুষ প্রায়ই অভিযোগ করেন খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ওজন দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে । হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি কেবল শারীরিক অস্বস্তির কারণই নয়, বরং এটি মানসিক চাপেরও একটি উৎস হয়ে দাঁড়ায় ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ওজন বৃদ্ধি কেবল অতিরিক্ত খাওয়ার ফলাফল নয়, বরং এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও সুপ্ত স্বাস্থ্য সমস্যারই একটি ইঙ্গিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই বিভিন্ন কারণগুলি সম্পর্কে যা হঠাৎ ওজন বৃদ্ধির জন্য দায়ী হতে পারে ।

হরমোনের পরিবর্তন: আমাদের শরীরের ওজন অনেকাংশেই হরমোনের ওপর নির্ভরশীল । বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, থাইরয়েডজনিত সমস্যা, PCOS কিংবা মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তি-র সঙ্গে সম্পর্কিত হরমোনের ভারসাম্যহীনতা শরীরের বিপাকক্রিয়াকে (Metabolism) মন্থর করে দিতে পারে । যখন থাইরয়েড গ্রন্থি প্রয়োজনীয় মাত্রায় হরমোন নিঃসরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন শরীরের বিপাকক্রিয়া ধীর হয়ে আসতে শুরু করে যার ফলে হঠাৎ করেই ওজন বেড়ে যায় ।

ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: আমাদের শরীরের চিনিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করাই হলো ইনসুলিনের কাজ । ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধের অবস্থায়, শরীরের কোষগুলি ইনসুলিনের প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দেয় না । এরফলে, শরীর অতিরিক্ত চিনিকে চর্বি হিসাবে জমা করতে শুরু করে । এই অবস্থাটি কেবল ওজন বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, বরং এটি টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করে ।

বার্ধক্য: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের পেশির ভর (muscle mass) কমতে শুরু করে এবং বিপাকের হার (metabolic rate) ধীর হয়ে যায় । ধীর বিপাক হারের অর্থ হল, শরীর এখন আর সেই পরিমাণ ক্যালোরি পোড়াতে সক্ষম নয়, যা এটি তার তারুণ্যের সময়ে পোড়াতে পারত । একারণেই, 30 বা 40 বছর বয়সের পর এমনকি খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন না এলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ।

অনিদ্রা বা ঘুমের অভাব: ঘুম এবং ওজনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে । যখন আপনি পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত হন অথবা অনিদ্রায় ভোগেন, তখন শরীরে খিদে-উদ্দীপক হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়, অন্যদিকে যে হরমোনগুলি তৃপ্তির (পেট ভরা থাকার) সংকেত দেয়, সেগুলির মাত্রা কমে যায় ঘুমের অভাব শরীরকে মানসিক চাপের (stress) মুখে ফেলে দেয়, যার ফলে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে পেটের চারপাশে চর্বি জমতে শুরু করে ।

নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের প্রভাব: অনেক সময়, নির্দিষ্ট কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য খাওয়া ওষুধগুলিও ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । নির্দিষ্ট কিছু বিষণ্নতা-রোধী ওষুধ (Antidepressants) স্টেরয়েড, মৃগীরোগের ওষুধ কিংবা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ শরীরে জল জমার (water retention) সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে অথবা খিদে বাড়িয়ে দিতে পারে । আপনি যদি লক্ষ্য করেন, কোনও নতুন ওষুধ শুরু করার পর আপনার ওজন বেড়ে গিয়েছে, তবে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221834/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

WHAT CAUSES RAPID WEIGHT GAIN
WEIGHT GAIN
WEIGHT GAIN

