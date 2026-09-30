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রক্তে শর্করার মাত্রা 70-এর নীচে নেমে গেলে কী করবেন ? জানুন ঘরোয়া পদ্ধতি

Daily Routine: শরীর কীভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, তা আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসের ওপরও নির্ভর করে ।

Healthy tips Blood sugar
রক্তে শর্করার মাত্রা 70-এর নিচে নেমে গেলে কী করবেন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 10:34 AM IST

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রক্তে শর্করার মাত্রায় সামান্য ওঠানামা স্বাভাবিক হতে পারে, তবে ঘন ঘন বা চরম মাত্রার ওঠানামা নতুন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । তাই বিশেষজ্ঞরা বলেন, রক্তে শর্করার মাত্রা কেবল কমিয়ে আনাই যথেষ্ট নয়, বরং একে একটি নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে রাখাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।

এর কারণ হল, রক্তে শর্করার মাত্রা খুব কমে যাওয়া (হাইপোগ্লাইসেমিয়া) এবং খুব বেড়ে যাওয়া (হাইপারগ্লাইসেমিয়া) উভয় অবস্থাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকির কারণ হতে পারে ।

সাধারণত, রক্তে শর্করার মাত্রা 70 মিগ্রা/ডেসিলিটার (mg/dL) বা তার কম হলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হিসেবে ধরা হয় । ইনসুলিনের মাত্রাতিরিক্ত ডোজ গ্রহণ, দীর্ঘ সময় ধরে না খেয়ে থাকা কিংবা স্বাভাবিক রুটিনের বাইরে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করার মতো বিভিন্ন কারণে এমনটা ঘটতে পারে ।

এমন পরিস্থিতিতে যদি হঠাৎ আপনার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, অস্থিরতা, ঘাম বা কাঁপুনি দেখা দেয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা 70 মিগ্রা/ডেসিলিটারের নীচে নেমে যায়, তবে চিকিৎসার জন্য দ্রুত কাজ করে এমন প্রায় 15 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করুন ৷ যেমন 100-150 মিলি সাধারণ মিষ্টি পানীয় বা গ্লুকোজ । 15 মিনিট পর পুনরায় রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করুন । যদি তা 70 মিগ্রা/ডেসিলিটারের নীচে থাকে, তবে আরও 15 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করুন । এটি ‘রুল অফ 15-15’ (Rule of 15-15) নামে পরিচিত ।

একইভাবে, ব্যায়ামের আগে যদি আপনার রক্তে শর্করার (সুগার) মাত্রা কম থাকে, তবে আপনি সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট যেমন- একটি ফল বা এক কাপ দুধ খেতে পারেন । ব্যায়ামের ধরণ ও সময়কালের ওপর ভিত্তি করে আপনার ওষুধ বা ইনসুলিনের মাত্রায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে । খাবার খাওয়ার ঠিক পরপরই ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকুন, বিশেষ করে যদি আপনি ইনসুলিন গ্রহণ করেন ৷ এতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায় ।

রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে কী করবেন ?

ওষুধ বা ইনসুলিনের ডোজ বাদ পড়া, অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ, মানসিক চাপ বা অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে । যদি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা 250 মিগ্রা/ডেসিলিটার (mg/dL) বা তার বেশি হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি অতিরিক্ত তৃষ্ণা, ঘন ঘন প্রস্রাব, বমি, শ্বাসকষ্ট বা চরম দুর্বলতার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ৷ তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । এতে পেশাদার পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ওষুধ ও ইনসুলিনের মাত্রায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা সম্ভব হবে ।

এটি প্রতিরোধ করতে আপনার খাদ্যতালিকায় আঁশযুক্ত (ফাইবার) খাবার ও পর্যাপ্ত প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করুন । রক্তে শর্করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলে ইনসুলিনের অতিরিক্ত ডোজ নেওয়া যেতে পারে । যদি মানসিক চাপ বা ঘুমের সমস্যার কারণে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, তবে দৈনন্দিন রুটিনে এই বিষয়গুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন । সর্বদা মনে রাখবেন, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, ওষুধের সঠিক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার মূল চাবিকাঠি ।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জানুন:

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি । এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ওষুধ, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম, ঘুম এবং মানসিক চাপের মাত্রা কীভাবে রক্তে শর্করার ওপর প্রভাব ফেলছে এবং কোথায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন । নিয়মিত ওষুধ সেবনের মতোই খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ । নীচের বিষয়গুলি মনে রাখুন:

খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে সচেতন হোন

রক্তে শর্করার মাত্রার ওঠানামার ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস একটি বড় ভূমিকা পালন করে । খাবারের পরিমাণ, গুণমান এবং দুই বেলার খাবারের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান এই সবকিছুই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে । সহজে হজমযোগ্য বা পরিশোধিত (Refined) কার্বোহাইড্রেট বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে ।

অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে খাবার না খাওয়া বা অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া বিশেষ করে যারা ইনসুলিন বা নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । তাই রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সুষম খাদ্যাভ্যাস অপরিহার্য । খাবারের তালিকায় কার্বোহাইড্রেট বিশেষ করে পূর্ণ শস্য (whole grains) ও উচ্চ-আঁশযুক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত জটিল কার্বোহাইড্রেট (Complex Carbohydrates)—এর সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রোটিন, আঁশ (ফাইবার) এবং স্বাস্থ্যকর চর্বির একটি সুষম সমন্বয় থাকা উচিত । কোনও নির্দিষ্ট খাবার পুরোপুরি বর্জন করার চেয়ে খাবারের পরিমাণ, গুণমান এবং সারাদিন রক্তে শর্করার মাত্রার ওঠানামার দিকে নজর দেওয়া বেশি জরুরি ।

ওষুধ ও ইনসুলিনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন:

রক্তে শর্করার মাত্রা বা রিডিং পরীক্ষা না করে ঘন ঘন ইনসুলিনের মাত্রা পরিবর্তন করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়া) বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়া)-র মতো সমস্যা হতে পারে ৷ তাই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার ওপর ভিত্তি করেই ইনসুলিনের ডোজ সমন্বয় করা উচিত ।

তীব্র হাইপোগ্লাইসেমিয়া ভীতিজনক হতে পারে, তাই রোগীদের জন্য এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো চিনে রাখা এবং কীভাবে এর চিকিৎসা করতে হয় তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইনসুলিনের মাত্রা বা ডোজই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, সঠিক ইনজেকশন পদ্ধতি, ইনজেকশন দেওয়ার স্থান পরিবর্তন করা (rotating sites) এবং সঠিক তাপমাত্রায় ইনসুলিন সংরক্ষণ করাও সমানভাবে জরুরি ।

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে বা কমলে কেবল ইনসুলিনের ডোজ বাড়ানো বা কমানোই সবসময় সমাধান নয় । ইনসুলিন ছাড়াও, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ শরীরের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কিছু ওষুধ ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায়, কিছু ওষুধ খাবার-পরবর্তী সময়ে রক্তে শর্করার হঠাৎ বেড়ে যাওয়া রোধ করে এবং কিছু ওষুধ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে শর্করা বের করে দিতে সহায়তা করে ৷ তাই নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করলে ওষুধে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা সময়মতো বোঝা সম্ভব হয় ।

মানসিক চাপও রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করে:

শরীরে অত্যধিক মানসিক চাপ বা স্ট্রেস থাকলে কর্টিসল ও অ্যাড্রেনালিনের মতো হরমোনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে । এর ফলে শরীরে গ্লুকোজ উৎপাদন ও নিঃসরণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা কারও কারও ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে । যদি দৈনন্দিন রুটিনে কোনও দৃশ্যমান পরিবর্তন ছাড়াই বারবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে থাকে, তবে কেবল খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধের দিকেই নয়, বরং মানসিক চাপের মাত্রার দিকেও নজর দেওয়া উচিত ।

অপর্যাপ্ত ঘুমও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে:

ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পর্যাপ্ত ও ভালো মানের ঘুম । ঘুমের অভাব মানসিক চাপ ও খিদে নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে । এর ফলে কারও কারও ক্ষেত্রে ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, অপ্রয়োজনীয় খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । এসব বিষয় পরোক্ষভাবে রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে । তাই দৈনন্দিন রুটিনে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা অপরিহার্য ।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি:

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রক্তে শর্করার মাত্রার কেবল এক বা দুটি পরিমাপ দেখাই যথেষ্ট নয় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্রার ওঠানামার ধরণ বা প্যাটার্ন বোঝা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ যেমন- কখন শর্করার মাত্রা বাড়ে বা কমে এবং খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, মানসিক চাপ, ঘুম বা ওষুধের মতো বিষয়গুলো কীভাবে এর ওপর প্রভাব ফেলে ।

রক্তে শর্করার পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে খাবারের পরিমাণ ও মানের দিকে নজর দিন, নিয়মিত শরীরচর্চা করুন, পর্যাপ্ত ঘুমান এবং মানসিক চাপ শনাক্ত ও কমানোর উপায় অবলম্বন করুন । মনে রাখবেন, রক্তে শর্করার মাত্রার ওঠানামাকে কেবল একটি সমস্যা হিসেবে না দেখে এর মূল কারণগুলো বোঝা জরুরি । নিয়মিত পর্যবেক্ষণ আমাদের সমস্যাটি শনাক্ত করতে সহায়তা করে ৷

https://www.cdc.gov/diabetes/treatment/treatment-low-blood-sugar-hypoglycemia.html

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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Last Updated : September 30, 2026 at 10:34 AM IST

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HOW TO MANAGE AND PREVENTION
LOW BLOOD SUGAR
রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা
শর্করার মাত্রা
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