বাড়ছে শিশুদের ডায়াবেটিস, জীবনযাত্রার বদলই বড় কারণ ! সতর্কবার্তা বিশেষজ্ঞদের
এখন শিশুদের ডায়াবেটিস বেশি পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে ৷ শরীরের অতিরিক্ত চর্বি এর মূল কারণ হতে পারে ৷ চিকিৎসকের পরামর্শ জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য...
Published : April 20, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 9:46 AM IST
বর্তমান সময়ে ডায়াবেটিস আর শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের রোগ নয়, ক্রমশ তা শিশু ও কিশোরদের মধ্যেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে । বিশ্বজুড়ে যেমন এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তেমনই ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গেও শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । এই প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক মহলে বাড়ছে উদ্বেগ । কিন্তু এর কারণ কী ? কেন বাড়ছে শিশুদের রক্তে শর্করার পরিমাণ ?
এই প্রসঙ্গে কলকাতার এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডঃ সোহম তরফদার জানান, আগে যেখানে শিশুদের ডায়াবেটিস বলতে মূলত টাইপ 1 ডায়াবেটিসকেই বোঝানো হত, বর্তমানে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে । গত এক-দু'দশকে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো । তাঁর কথায়, 'এই মুহূর্তে ডায়াবেটিসের সংখ্যা শুধু বড়দের মধ্যেই নয়, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।'
চিকিৎসকদের মতে, শিশুদের মধ্যে প্রধানত দুই ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায় টাইপ 1 ডায়াবেটিস এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস । টাইপ 1 ডায়াবেটিস মূলত একটি অটোইমিউন রোগ, যেখানে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজেই প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল ধ্বংস করে দেয় । ফলে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় । এই রোগের ক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাসের প্রভাব তুলনামূলক কম । অন্যদিকে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের সঙ্গে জিনগত কারণের পাশাপাশি জীবনযাত্রার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে । বিশেষ করে স্থূলতা বা ওবেসিটি এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে । চিকিৎসকদের মতে, বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারার পরিবর্তন এই বৃদ্ধির পিছনে বড় ভূমিকা নিচ্ছে ।
বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ফাস্ট ফুডের প্রতি ঝোঁক, অতিরিক্ত চিনি ও তেলযুক্ত খাবারের ব্যবহার এবং কোল্ড ড্রিংকস বা মিষ্টি পানীয়ের বাড়তি গ্রহণ শিশুদের শরীরে চর্বির পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে । পিৎজ্জা, বার্গার, চপ, সিঙারা, আইসক্রিম, চকলেটের মতো খাবার এখন সহজলভ্য হওয়ায় শিশুদের খাদ্যতালিকায় এগুলির আধিক্য বেড়েছে । এর পাশাপাশি কৃত্রিম রঙ ও চিনি সমৃদ্ধ পানীয়ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে । শুধু খাদ্যাভ্যাস নয়, জীবনযাত্রার অন্যান্য দিকও এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে । পড়াশোনার চাপ, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং মানসিক চাপের কারণে শিশুদের শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাচ্ছে । আগে যেখানে মাঠে খেলা বা নিয়মিত শরীরচর্চা ছিল স্বাভাবিক অভ্যাস, এখন তা অনেকটাই কমে গিয়েছে । ফলে স্থূলতা বাড়ছে এবং তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে ।
চিকিৎসকদের মতে, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমলে ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না, যাকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বলা হয় । এর ফলেই টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় । বিশেষ করে পেটের চারপাশে চর্বি জমা, লিভারে ফ্যাট জমা এই সব লক্ষণ ভবিষ্যৎতের বিপদের ইঙ্গিত দেয় ।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগামী 2030 থেকে 2050 সালের মধ্যে ভারতের প্রায় 10 শতাংশ মানুষের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যেও এই রোগের বিস্তার বিশেষভাবে উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
তবে চিকিৎসকদের মতে, সঠিক সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । শিশুদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চিনি, মিষ্টি, কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং তেলেভাজা খাবার কমাতে হবে । ভাত, পাউরুটি বা উচ্চ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারের পরিমাণও সীমিত রাখা উচিত । পরিবর্তে ফল, শাকসবজি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বাড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা । একইসঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে । প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টা শারীরিক কার্যকলাপ যেমন-খেলাধুলা, সাঁতার, নাচ বা অন্যান্য ব্যায়াম শিশুদের সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন এই অভ্যাস বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যেসব শিশুদের পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস রয়েছে বা যাদের ওজন দ্রুত বাড়ছে, তাদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন । নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব । চিকিৎসকদের স্পষ্ট বার্তা ডায়াবেটিস আর ভবিষ্যতের সমস্যা নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা । তাই ছোটবেলা থেকেই সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সুস্থ জীবনযাত্রার অভ্যাস তৈরি করাই হতে পারে এই বাড়তে থাকা সমস্যার একমাত্র কার্যকর প্রতিরোধ ।