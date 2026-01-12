অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়ার পর কেন আপনার পেট খারাপ হয় ?
আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন জীবন বাঁচাতে পারে এমন সংক্রমণ-প্রতিরোধী ওষুধ আপনার শরীরের ভিতরে কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে ?
Published : January 12, 2026 at 3:54 PM IST
অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে অসংখ্য জীবন বাঁচিয়েছে, কিন্তু তাদের ব্যবহার কখনও কখনও আমাদের শরীরের জন্য, বিশেষ করে আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে ।
চিকিৎসকরা জানান, আমাদের অন্ত্রে কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক রয়েছে, যা 'অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম' নামে পরিচিত । এগুলি হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ভিটামিন উৎপাদন এবং এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া: অ্যান্টি-বায়োটিকের সবচেয়ে সাধারণ প্রভাব হল ডিসবায়োসিস, যার অর্থ অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্যহীনতা ।
ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের বিপদ: যেসব অ্যান্টি-বায়োটিক অনেক ধরণের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে, সেগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে । তারা অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়ার সম্পূর্ণ জনসংখ্যাকে ধ্বংস করতে পারে, যার ফলে তাদের বৈচিত্র্য হ্রাস পায় ।
দ্রুত প্রভাব: এই পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে, প্রায়শই চিকিৎসা শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যেই ।
দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব: কিছু অ্যান্টি-বায়োটিক, যেমন ক্লিন্ডামাইসিন, অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে, যা প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াকে বৃদ্ধি পেতে দেয় ।
ডায়রিয়া এবং হজমের সমস্যা: অ্যান্টি-বায়োটিক-সম্পর্কিত ডায়রিয়া অ্যান্টি-বায়োটিকের একটি খুব সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ।
এটা কতটা সাধারণ ?
প্রতি পাঁচজনে একজন অ্যান্টি-বায়োটিক গ্রহণকারী এই অবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন ।
কেন এটি ঘটে ?
ভালো ব্যাকটেরিয়া হ্রাস হজমে ব্যাঘাত ঘটায় এবং ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলের মতো ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করতে শুরু করে ।
লক্ষণ: পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, গ্যাস এবং ডায়রিয়া । এটি ঘটে কারণ ফাইবার সঠিকভাবে হজম হয় না এবং অন্ত্রের জল শোষণ প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয় ।
গুরুতর ক্ষেত্রে: যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি কোলাইটিস বা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) এর মতো গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে ।
দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি: শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক জটিলতা নয়, অ্যান্টি-বায়োটিকের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকতে পারে:
অ্যান্টি-বায়োটিক প্রতিরোধ: বারবার অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহারের ফলে অন্ত্রে ওষুধ প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে । এটি ভবিষ্যতে সংক্রমণের চিকিৎসা করা কঠিন করে তুলতে পারে ।
বিপাকীয় প্রভাব: মাইক্রোবায়োমের পরিবর্তন পুষ্টির শোষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে ।
শিশুদের উপর প্রভাব: শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ । শৈশবে অ্যান্টি-বায়োটিক ব্যবহার তাদের আজীবন অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যা অ্যালার্জি বা স্থূলতার মতো সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্য কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন ?
সুসংবাদ হল যে আমাদের অন্ত্র বেশ স্থিতিস্থাপক এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্ধার করতে পারে, যদিও এতে সপ্তাহ বা মাস সময় লাগতে পারে । পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য আপনি এই পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন:
সঠিক খাদ্য খান: রসুন, পেঁয়াজ এবং কলার মতো 'প্রিবায়োটিক' ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান ।
গন্ধযুক্ত খাবার: দই বা কিমচির মতো গাঁজনযুক্ত খাবার খান, যা প্রোবায়োটিক সরবরাহ করে ।
পরিপূরক: প্রোবায়োটিক পরিপূরক অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারেল । মনে রাখবেন, ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস এড়াতে অ্যান্টি-বায়োটিকের একটি কোর্স শেষ করার পরে এগুলি গ্রহণ করা উচিত ।
জলজ্য: প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং জলীয়তা বজায় রাখুন ।
সতর্কতা: ভাইরাল অসুস্থতার জন্য (যেমন-সাধারণ সর্দি) অ্যান্টি-বায়োটিক গ্রহণ করবেন না । শুধুমাত্র যখন একেবারে প্রয়োজন তখনই এগুলি ব্যবহার করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12126705/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)