মরশুম বদলে সদ্যজাতকে কীভাবে সুস্থ রাখবেন ? পরামর্শ চিকিৎসকের
পুজোর পর থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে ৷ সদ্যজাত শিশুর শরীর ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন ৷
Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST
পুজোর পর থেকেই আবহাওয়ার তারতম্য দেখা যায় । যার প্রভাবে লেগেই থাকে সর্দি কাশি জ্বর । তারউপর আবার দীপাবলি । আতশবাজির চক্করে বেশ সমস্যা দেখা যায় । কিন্তু বড় বা ছোটদের ক্ষেত্রে একাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয় । কিন্তু একেবারে সদ্যজাতদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ৷ তারা এইসময় বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দেখা যায় । কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন টোটকা ব্যবহার করে থাকেন গুরুজনরা । কিন্তু চিকিৎসকরা কি পরামর্শ দিচ্ছেন জেনে নেওয়া প্রয়োজন ।
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সহেলী দাশগুপ্ত চিকিৎসক সহেলি দাশগুপ্ত বলেন, "সদ্যজাতদের প্রথম শীতে ইমিউনিটি অনেক কম থাকে । কারণ তাদের ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া আসতে শুরু হয় তখন । তাই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে । এর পাশাপশি শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় । তাই আমরা বারণ করি মা এবং শিশুর দেখভালের মানুষ ছাড়া আর বেশি কারোর কোলে শিশুকে এখন দিতে । কারণ ত্বক থেকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । দ্বিতীয়ত, মাতৃদুগ্ধ পান করা জরুরি । যদি মায়ের ঠান্ডা লেগেও থাকে তাহলে মাস্ক পড়ে যেন শিশুকে মা তাঁর দুধ পান করান । মাতৃদুগ্ধের কারণে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । তাহলে শিশুর ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম ।"
অন্যদিকে এই মরশুম পরিবর্তনের ফলে আরএসভি ভাইরাসে ইনফেকশন দেখা যায় । শিশুদের ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সায়ন্তন ভৌমিক বলেন, "এই রোগ থেকে সদ্যজাতদের মধ্যে ব্রংকিওলাইটিস দেখা দিতে পারে । তখন শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা যায় । তাদের বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় । যদি আর কোনও সমস্যা না থাকে তাহলে দ্রুত সুস্থ হয়েও ওঠা সম্ভব । অনেকে শিশুদের বাড়িতে নেবুলাইজার দিয়ে থাকে । সেটা উচিত নয় । কারণ হাসপাতালে অক্সিজেনের সঙ্গে নেবুলাইজার দেওয়া হয় । কিছু কিছু ইনহেলারও দেওয়া হয় । তবে যতটা সম্ভব পরিস্কার জায়গায় রাখা, শিশুর সংস্পর্শে যারা থাকে তারা যতটা সম্ভব পরিস্কার থাকাই ভালো উপায় ।"
এছাড়াও শিশুদের এই সময় একটি ভাইরাস হয় । যেটাকে বলা হয় আরএসপি যা একটা ইনফেকশনের কারণ । কিন্তু তার ভ্যাকসিন রয়েছে । তবে সেটা খরচ সাপেক্ষ । তাই চিকিৎসক সোহেলী দাশগুপ্ত বলেন, "যাঁদের শ্বাসকষ্ট বা হৃদরোগ জনিত সমস্যা আছে । তাদের আমারা এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি ।" এছাড়াও তিনি জানান, তার সঙ্গে অন্য়ান্য ভ্যাকসিনের জোর দেওয়া প্রয়োজন ৷
