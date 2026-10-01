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হার্ট অ্যাটাক সবসময় হঠাৎ করেই হয় না, শরীর আগে থেকেই এর লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করে

হার্ট অ্যাটাক প্রায়শই ক্লান্তি, বদহজম বা মৃদু ব্যথার মতো লক্ষণ নিয়ে নিঃশব্দে হানা দেয়, যা আমরা সাধারণত উপেক্ষা করে থাকি ।

Health
হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 1, 2026 at 3:00 PM IST

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টেলিভিশন সিরিয়ালে হার্ট অ্যাটাককে প্রায়শই অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে দেখানো হয় ৷ কোনও ব্যক্তি হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন, বুক চেপে ধরেন এবং লুটিয়ে পড়েন । কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়, কারণ হার্ট অ্যাটাক অনেক সময় নীরবে আঘাত হানে । এটি ক্লান্তি, বদহজম বা সামান্য অস্বস্তির মতো লক্ষণ হিসাবেও দেখা দিতে পারে ৷ যেগুলিকে আমরা সাধারণত গুরুত্বহীন মনে করে উপেক্ষা করি ।

হার্ট অ্যাটাকের সময় আসলে কী ঘটে ?

হৃদপিণ্ডে রক্তপ্রবাহ হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হলে হার্ট অ্যাটাক হয় ৷ সাধারণত করোনারি ধমনীতে চর্বি বা রক্ত ​​জমাট বাঁধার (clot) কারণে এমনটা ঘটে । অক্সিজেনের অভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হৃদপিণ্ডের টিস্যু বা কলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে । এই কারণেই চিকিৎসকরা 'সময়ই হল পেশি' (time is muscle) এই কথাটির ওপর জোর দেন ৷ এর অর্থ হল, চিকিৎসায় দেরি হলে হৃদপিণ্ডের পেশির ক্ষতি আরও বেশি হয় ।

বই বা টিভি সিরিয়ালের বাইরেও বুকের ব্যথা:

বুকের ব্যথার সঙ্গে যে অস্বস্তি বা কষ্ট হয়, তা অত্যন্ত বাস্তব ৷ অথচ এটি খুব কম ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ বা ছুরিকাঘাতের মতো ব্যথার রূপ নেয় । বরং রোগীরা সাধারণত বুকে চাপ, আঁটসাঁট ভাব বা ভারী অনুভূতির কথা জানান ৷ যেসব লক্ষণকে প্রায়শই অ্যাসিডিটি বা বুক জ্বালাপোড়া বলে ভুল করা হয় ।

ব্যথাটি বুকের মাঝখানে বা বাম দিকে শুরু হয় ৷ কয়েক মিনিট পর তা কমে গেলেও এটি বারবার ফিরে আসতে পারে । অনেকেই একে সাধারণ গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা ভেবে ভুল করেন এবং বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না ।

হৃদরোগজনিত ব্যথা কেবল বাম হাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়:

হার্ট অ্যাটাকের এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে ৷ বিশেষ করে, এগুলির সঙ্গে বুকের ব্যথার কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে এক বা উভয় হাত, কাঁধ, পিঠ, ঘাড় ও চোয়ালে ব্যথা অথবা পেটের উপরের অংশে অস্বস্তি । এই ভুল ধারণাটি ঝেড়ে ফেলুন যে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মানেই সবসময় বাম হাতে ব্যথা হওয়া ।

এই লক্ষণগুলোও উপেক্ষা করবেন না: আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে যা মানুষ প্রায়ই উপেক্ষা করে, যেমন- শ্বাসকষ্ট (বুকের ব্যথা থাকুক বা না থাকুক), হঠাৎ ঘাম হওয়া, বমি বা বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং অকারণে অত্যধিক ক্লান্তি । পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি বেশি দেখা যায় ৷ আর এই কারণেই নারীদের হার্ট অ্যাটাক অনেক সময় দেরিতে শনাক্ত হয় ।

নিজে নিজে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন না:

এখন যেহেতু আপনি এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানেন, তাই হয়তো মনে হতে পারে যে আপনি প্রাথমিক পর্যায়েই হার্ট অ্যাটাক শনাক্ত করতে পারবেন । তবে বুকের ব্যথা মানেই সবসময় হার্ট অ্যাটাক নয়; উদ্বেগ, পেশিতে টান, অ্যাসিডিটি বা ফুসফুসের সমস্যার কারণেও এমনটা হতে পারে । তাই নিজে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

চিকিৎসকরা ইসিজি (ECG) এবং রক্ত ​​পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই এই অবস্থা শনাক্ত করতে পারেন । মনে রাখবেন, এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে পরিস্থিতি নিয়ে দ্বিধায় সময় নষ্ট করবেন না, এটিকে একটি জরুরি চিকিৎসাজনিত অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করুন এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ নিন ।

এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন ?

যদি আপনার আশেপাশের কারো মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে জরুরি সেবায় (যেমন—অ্যাম্বুলেন্স বা জরুরি চিকিৎসা নম্বরে) কল করুন । নিজে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ রোগীর অবস্থার অবনতি হলে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা পথেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন, যা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় ।

এমন পরিস্থিতিতে প্রায়ই অ্যাসপিরিন কথা বলা হয়, তবে এটিকে মূল চিকিৎসা হিসেবে না দেখে একটি সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ।

যদি কারও হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু হয় এবং অ্যাসপিরিনে কোনও অ্যালার্জি বা এটি খাওয়ার বিষয়ে চিকিৎসকের কোনও নিষেধ না থাকে তবে জরুরি অবস্থায় তিনি এটি খেতে পারেন । মনে রাখবেন, উপসর্গ দেখা দিলে সবার আগে জরুরি সেবার জন্য কল করাটাই প্রধান কাজ ৷ অ্যাসপিরিন খাওয়ার বিষয়টি এরপর বিবেচনা করা উচিত ।

হার্ট অ্যাটাক বনাম কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট: আপনি হয়তো জানেন না যে, হার্ট অ্যাটাক এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এক বিষয় নয়। হার্ট অ্যাটাক হল রক্ত ​​সঞ্চালনজনিত সমস্যা, যা ধমনী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে । অন্যদিকে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যপ্রণালীতে গোলযোগজনিত সমস্যা, যার ফলে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগী অচেতন হয়ে পড়তে পারেন বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে । যদিও একটি সমস্যা অন্যটির কারণ হতে পারে, তবে এগুলির চিকিৎসাপদ্ধতি ভিন্ন ৷ বিশেষ করে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ক্ষেত্রে সিপিআর (CPR) প্রয়োজন হয় ।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় ?

হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব । প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে তামাক বর্জন করা, শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে সক্রিয় থাকা এবং খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি, শস্যদানা ও ডাল অন্তর্ভুক্ত করা । এর বিপরীতে, অতিরিক্ত লবণযুক্ত প্যাকেটজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস কোলেস্টেরল, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।

https://www.cdc.gov/heart-disease/about/heart-attack.html

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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HEART ATTACK
HEART ATTACK SYMPTOMS
হার্ট অ্যাটাক
বদহজম বা সামান্য
SIGNS OF A HEART ATTACK

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