চা-কফির কথা ভুলে যান ! পুজোর আগে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই পানীয়

চা-কফির কথা ভুলে যান ! পুজোর আগে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই পানীয়
Benefits Of Hot Lemon Water: সকালে খালি পেটে হালকা গরম লেবু-জল পান করা শরীরের জন্য বেশ কিছু উপকারিতা আনে ৷
Published : October 13, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 2:19 PM IST
সামনেই পুজো ৷ বাঙালির পুজো মানেই প্য়ান্ডেল, সাজ পোশাক ও প্রিয় খাওয়া-দাওয়া ৷ এই সময় নিজেকে সুন্দর দেখাতে পেট পরিস্কার রাখা দরকার ৷ সেজন্যই লেবুর জল আপনার জন্য কার্যকরী হতে পারে ৷
পুষ্টিবাদ রাখি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা কীভাবে দিন শুরু করি, তা সারাদিন আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তির মাত্রার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । আমরা প্রায়শই চা বা কফি দিয়ে দিন শুরু করি, তবে এর পরিবর্তে খালি পেটে হালকা গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে ।"
লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং খনিজ উপাদান রয়েছে । এই অভ্যাসটি কেবল শরীরকে ভিতর থেকে পরিষ্কারই রাখে না, বরং বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকেও সুরক্ষা দেয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রতিদিন সকালে লেবু-জল পানের অসাধারণ উপকারিতাগুলি সম্পর্কে ৷
শরীরের বিষাক্ত উপাদান দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর
লেবু-জল শরীর থেকে ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে এবং লিভারকে পুরোপুরি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ।
পাকস্থলীর সমস্যা থেকে মুক্তি
সকালে লেবু-জল পান করলে হজমশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে । এটি গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর ।
দ্রুত ওজন কমাতে সহায়তা করে
আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তবে এই পানীয়টি একটি চমৎকার পছন্দ । লেবু-জল শরীরের বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) বৃদ্ধি করে, ফলে দ্রুত চর্বি পোড়ানো সম্ভব হয় এবং ওজন কমাতে সহায়তা পাওয়া যায় ।
ত্বককে দাগহীন ও উজ্জ্বল করে তোলে
লেবুর ভিটামিন সি ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং দাগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে । নিয়মিত লেবু খেলে ত্বকে এক ধরণের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয় ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
প্রতিদিন লেবু-জল পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, যা সর্দি ও ফ্লু-এর মতো সাধারণ অসুস্থতা দূরে রাখতে সহায়তা করে ।
মুখের দুর্গন্ধ দূর করে
এটি মুখের ভেতর ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি কমায়, ফলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং নিঃশ্বাস সতেজ থাকে ।
কিডনিতে পাথর ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, যা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় । এছাড়া, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে ।
সারাদিন শরীরকে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখে
সকালে এটি পান করলে শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করা যায় । এটি সারাদিন শরীরকে আর্দ্র রাখে এবং আপনাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত অনুভব করায় ।
কীভাবে পান করবেন ?
এটি তৈরি করা খুবই সহজ ৷ এক গ্লাস হালকা গরম জলে অর্ধেকটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন । বাড়তি স্বাদ ও উপকারের জন্য এতে সামান্য মধুও মেশাতে পারেন । একটি সুস্থ দিনের চমৎকার সূচনার জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এটি পান করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)