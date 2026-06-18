এই খাবার ও পানীয় থাইরয়েডের জন্য বিষের মতো কাজ করে, আজ থেকেই বাদ দিন
থাইরয়েডজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে কী খাওয়া উচিত এবং কী এড়িয়ে চলা উচিত, সে বিষয়ে মানুষকে প্রায়ই পরামর্শ দিতে দেখা যায় ।
Published : June 18, 2026 at 10:21 AM IST
থাইরয়েডজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে কী খাওয়া উচিত এবং কী এড়িয়ে চলা উচিত, সে বিষয়ে অনেকেই নানা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে থাইরয়েড সমস্যার ধরণ যেমন হাইপোথাইরয়েডিজম ও হাইপারথাইরয়েডিজম ভেদে এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে খাদ্যাভ্যাস বা পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হতে পারে । যেহেতু এই দুই ধরনের সমস্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের পরামর্শ দেওয়া হয়, জেনে নেওয়া দরকার কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলা উচিত ?
থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে যেসব খাবার এড়িয়ে চলবেন
থাইরয়েডের ভারসাম্যহীনতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের যেসব খাবার এড়িয়ে চলা উচিত, তা নিচে দেওয়া হল:
সয়া জাতীয় খাদ্য: হাইপোথাইরয়েডিজম যা ওজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ এমন সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সয়া এবং সয়া-ভিত্তিক খাবার কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা উচিত । থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও সয়া-জাতীয় খাবার শরীরের থাইরয়েড হরমোন তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
শাকসবজি: হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শাকসবজি, বিশেষ করে কাঁচা অবস্থায় এগুলি খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । এর মধ্যে রয়েছে বাঁধাকপি, ব্রকলি, পালং শাক এবং ফুলকপি ।
গ্লুটেন: থাইরয়েডের সমস্যায় আক্রান্ত কিছু মানুষের গ্লুটেনের প্রতি অ্যালার্জি থাকে এবং অতিরিক্ত গ্লুটেন গ্রহণ শরীরে প্রদাহ বা ইনফ্ল্যামেশন বাড়িয়ে দিতে পারে । এক্ষেত্রে গ্লুটেন বলতে মূলত গম ও বার্লিকে বোঝানো হয়েছে ।
মোটা দানা বা শস্য: থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে মোটা দানা বা শস্য খুব সীমিত পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । কারণ এগুলিতে 'গয়ট্রোজেন' (goitrogens) নামক উপাদান থাকে, যা থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায় ।
অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার: ওজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত থাইরয়েডের সমস্যার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷ যেমন—ভাজাপোড়া খাবার, ডার্ক চকলেট, প্রক্রিয়াজাত মাংস, ডিম, চর্বিযুক্ত মাছ এবং জাঙ্ক ফুড ।
আয়োডিন সাপ্লিমেন্ট: হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে যে অবস্থায় শরীরের ওজন কমে যায় আয়োডিন-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । আয়োডিন থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, অথচ এই ধরনের থাইরয়েডজনিত সমস্যায় হরমোনের মাত্রা আগেই বেশি থাকে । এর বিপরীতে, হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা আয়োডিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারেন ।
ক্যাফেইন: চা, কফি বা এনার্জি ড্রিংকের মতো ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় এবং চকলেট গ্রহণ করলে হাইপারথাইরয়েডিজমের লক্ষণগুলি যেমন অস্থিরতা, অনিদ্রা এবং উদ্বেগ আরও তীব্র হয়ে উঠতে পারে ।
অ্যালকোহল: থাইরয়েডের ওষুধ সেবনের সময় অ্যালকোহল গ্রহণ করা ক্ষতিকর হতে পারে । অ্যালকোহল হাড়কে দুর্বল করে এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ৷ পাশাপাশি এটি থাইরয়েডের ওষুধের কার্যকারিতাতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)