Hustle Culture-এ জীবনধারায় পরিবর্তন ? ডেকে আনছে বড় বিপদ

যখন আমরা ঘুমের অভাবে ভুগি, তখন আমাদের শরীর বিভিন্ন সংকেত পাঠাতে শুরু করে ।

Published : May 7, 2026 at 11:16 AM IST

আপনিও কি ঘুম ছেড়ে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন কিংবা ফোনের স্ক্রিনে ‘রিলস’ (Reels) দেখতে দেখতে সময় কাটিয়ে দেন ? বর্তমানের এই ‘হাসল কালচার’ (Hustle Culture) বা নিরন্তর কর্মব্যস্ততার জীবনধারায়, সাত ঘণ্টার কম ঘুমানো যেন এক ধরণের ‘ট্রেন্ড’ বা রীতিতে পরিণত হয়েছে । আমরা প্রায়শই বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছাড়াই আমাদের ঘুমকে বিসর্জন দিই ৷ কিন্তু এর প্রত্যক্ষ মূল্য শেষমেশ আমাদের স্বাস্থ্যকেই চুকিয়ে দিতে হয় ।

আপনার চোখের নীচে যে কালচে দাগ বা ‘ডার্ক সার্কেল’ দেখা দেয়, তা আসলে একটি অতি সামান্য সতর্কবার্তা মাত্র, শরীর যখন পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় না, তখন তা শরীরের অভ্যন্তরে নানাবিধ বিপজ্জনক সতর্কসংকেত বা ‘অ্যালার্ম’ সক্রিয় করে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরের সেই নীরব সংকেতগুলি সম্পর্কে যা আসলে উচ্চস্বরে আপনাকে জানান দিচ্ছে যে, আপনি পর্যাপ্ত ঘুম পাচ্ছেন না ।

দিনের বেলায় তন্দ্রাচ্ছন্নতা: ঘুমের অভাবের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণ হল সারাদিন ধরে অলস বা নিস্তেজ বোধ করা । আপনি যদি লক্ষ্য করেন অফিসে কাজ করার সময়, কোনও মিটিং চলাকালীন কিংবা ভ্রমণের সময় আপনি ঘন ঘন হাই তুলছেন এবং আপনার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, তবে এটি স্পষ্ট প্রমাণ যে গত রাতে আপনার পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি । শরীর তার শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করে, যার ফলে আপনি ক্লান্ত বোধ করেন ।

মানসিক অবসাদ ও খিটখিটে মেজাজ: আপনি যদি লক্ষ্য করেন, অতি তুচ্ছ বিষয়েও আপনি রেগে যাচ্ছেন, তবে এটিকে একটি লক্ষণ হিসাবে ধরে নিন যে আপনার পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি । ঘুমের অভাব সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের 'অ্যামিগডালা' (Amygdala) অংশটির ওপর প্রভাব ফেলে ৷ মস্তিষ্কের এই অংশটিই আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকে । অপর্যাপ্ত ঘুম আবেগের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, যার ফলে একজন ব্যক্তি খিটখিটে মেজাজ, বিষণ্ণতা কিংবা মানসিক চাপের শিকার হন ।

মনোযোগের অভাব ও বিস্মৃতিপ্রবণতা: ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক স্মৃতিগুলিকে সুসংহত করার কাজ করে । যখন আমাদের ঘুম খুব কম হয়, তখন কোনও বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । ঘুমের অভাব কোনও কাজে একাগ্রচিত্ত হওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে ৷ এরফলে আপনি ছোটখাটো বিষয়গুলি ভুলে যেতে শুরু করেন যেমন: চাবিটি কোথায় রেখেছেন, কিংবা কারো নাম কী ।

প্রতিক্রিয়া জানানোর ধীরগতি: ঘুমের অভাব আপনার প্রতিক্রিয়া জানানোর গতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে । গাড়ি চালানোর সময় কিংবা কারো সঙ্গে কথোপকথনের মাঝে যদি আপনি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে বা সাড়া দিতে অসুবিধা বোধ করেন ৷ তবে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে । এমতাবস্থায় আপনার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক সময়ের মতো দ্রুতগতিতে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

