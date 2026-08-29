মস্তিষ্কও আমাদের বিভ্রান্ত করে; নিজেদের অজান্তেই প্রতিদিন এই মনস্তাত্ত্বিক কারসাজির শিকার হই
মনোবিজ্ঞানের মতে, আমাদের নিজেদের মনের কারণেই কখনও কখনও ভুল মানুষকে বিশ্বাস করি, গুজবকে সত্য বলে মেনে নিই ৷
Published : August 29, 2026 at 12:11 PM IST
আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি যে আমরা যা দেখি, শুনি এবং বুঝি, সেটাই পরম সত্য । তবে মনোবিজ্ঞান বলে, আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় পুরোপুরি নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠ থাকে না। সহজ কথায়, মস্তিষ্ক প্রায়ই কিছু মানসিক 'শর্টকাট' বা সংক্ষিপ্ত পথ ব্যবহার করে যা আমাদের চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে; এগুলোকেই বলা হয় 'কগনিটিভ বায়াস' (cognitive biases) বা চিন্তনগত পক্ষপাত ।
মনোবিজ্ঞানের মতে, এই মানসিক শর্টকাটগুলি অজান্তেই আমাদের উপর প্রভাব ফেলে । এই কারণেই আমরা কখনও কখনও ভুল মানুষের ওপর আস্থা রাখি ৷ গুজবকে সত্য বলে মেনে নিই অথবা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করি কেবল আমাদের মতামতই সঠিক । আসুন এমন ছয়টি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বা প্রবণতা সম্পর্কে জেনে নিই, যার মুখোমুখি প্রায় সবাই কোনও না কোনও সময় হয়ে থাকেন:
কনফার্মেশন বায়াস (Confirmation Bias): নিজের বিদ্যমান মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়কে বিশ্বাস করা
আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, সোশাল মিডিয়ায় মানুষ প্রায়শই এমন সব পোস্ট পড়েন বা শেয়ার করেন যা তাদের নিজস্ব মতামতের সঙ্গে মেলে ? একেই বলা হয় 'কনফার্মেশন বায়াস'। আমাদের মস্তিষ্ক সেই সব তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় যা আমাদের আগে থেকে গড়ে ওঠা মতামতকে সমর্থন করে ৷ অন্যদিকে, আমাদের চিন্তাধারার বিপরীত কোনও কিছুকে আমরা প্রায়শই উপেক্ষা করি বা বাতিল করে দিই ।
অ্যাঙ্করিং এফেক্ট (Anchoring Effect): প্রাথমিক তথ্যের প্রভাব
ধরুন, একটি শার্টের প্রাথমিক দাম 5000 টাকা রাখা হল এবং পরে সেটির অফার প্রাইস বা ছাড়ের দাম 2999 টাকা দেখানো হল । তখন আপনার মনে হতে পারে যে এটি একটি দারুণ সুযোগ বা লাভজনক চুক্তি । একেই বলা হয় 'অ্যাঙ্করিং এফেক্ট'—যেখানে আমরা শুরুতে যে তথ্যটি পাই, তা আমাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে ।
হ্যালো এফেক্ট (Halo Effect): একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা ৷
যদি কোনও ব্যক্তি দেখতে আকর্ষণীয় হন বা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন, তবে আমরা প্রায়শই ধরে নিই তিনি সৎ, বুদ্ধিমান বা দক্ষও হবেন । একে বলা হয় 'হ্যালো এফেক্ট'—অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির একটি ভালো গুণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পুরো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা গড়ে তোলা ।
নেগেটিভিটি বায়াস (Negativity Bias): খারাপ বিষয়গুলি বেশি স্পষ্টভাবে মনে রাখা
কেউ যদি আপনার দশবার প্রশংসা করেন কিন্তু একবার সমালোচনা করেন, তবে সেই একটি সমালোচনার কথা প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে আপনার মনে গেঁথে থাকে । এমনটা ঘটে কারণ মস্তিষ্ক ইতিবাচক অভিজ্ঞতার চেয়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলিকে অনেক বেশি তীব্রভাবে গ্রহণ ও মনে রাখে ।
ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট (Bandwagon Effect): স্রোতের সঙ্গে গা ভাসানো বা ভিড়কে অনুসরণ করা
আমরা প্রায়শই কোনও কিছুকে সঠিক বলে মেনে নিই কেবল এই কারণে, অন্য অনেকেই তা করছে । কোনও ভাইরাল ট্রেন্ড হোক, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত হোক কিংবা কোনও পণ্য কেনা জনসাধারণের বা ভিড়ের আচরণ আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে । একেই বলা হয় 'ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট'।
ওভারকনফিডেন্স বায়াস (Overconfidence Bias): নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস
অনেক মানুষই পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা সত্ত্বেও ধরে নেন যে তাঁদের সিদ্ধান্তটিই একেবারে সঠিক । একেই বলা হয় 'ওভারকনফিডেন্স বায়াস' বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের প্রবণতা । এই ধরনের মানসিকতা ভুল বিনিয়োগ, কেরিয়ার সংক্রান্ত ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির মতো সমস্যার কারণ হতে পারে ।
কীভাবে এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশল এড়াতে ?
প্রতিটি মানসিক শর্টকাট খারাপ নয় । কখনও কখনও তারা আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে । যাইহোক, আমরা যদি এগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকি তবে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যেতে পারে:
অবিলম্বে কোনও তথ্য বিশ্বাস করবেন না ৷
আপনার নিজের থেকে ভিন্ন ধারণা পড়ুন এবং শুনুন ।
বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু সময় নিন ।
আবেগের পরিবর্তে সত্যের দিকে মনোনিবেশ করুন ৷
সম্ভব হলে বিশ্বস্ত ব্যক্তির মতামত নিন সর্বদা মনে রাখবেন এই জ্ঞানীয় পক্ষপাতগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে না । এর সঙ্গে, এটি আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের আরও বোঝার সুযোগ দেয় । এই সচেতনতা উন্নত চিন্তার প্রথম ধাপ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1299020/