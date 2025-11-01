এই দৈনন্দিন অভ্যাস মস্তিষ্কের জন্য বিপদের সংকেত ! আপনার অজান্তেই স্মৃতিশক্তি হ্রাস করছে
আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এবং কিছু দৈনন্দিন অভ্যাস এটির ক্ষতি করতে পারে ।
Published : November 1, 2025 at 12:35 PM IST
মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের সবচেয়ে জটিল এবং সংবেদনশীল অঙ্গ, যা কেবল আমাদের চিন্তাভাবনা, বোঝার এবং মনে রাখার ক্ষমতাই নয়, বরং সমগ্র শরীরের কার্যকারিতাও নিয়ন্ত্রণ করে ।
সুস্থ মস্তিষ্ক ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য । তবে আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায়, আমরা জেনে বা অজান্তে এমন কিছু অভ্যাস গ্রহণ করি যা ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
যদি সময়মতো এই অভ্যাসগুলি মোকাবিলা না করা হয়, তাহলে এগুলি বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে ৷ যেমন- মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং আলঝাইমারের মতো গুরুতর সমস্যা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু অভ্যাস সম্পর্কে যা প্রতিদিন আমাদের মস্তিষ্ককে দুর্বল করে দিচ্ছে ।
ঘুমের অভাব: মস্তিষ্কের মেরামত এবং স্মৃতিশক্তির জন্য প্রতিদিন ৭-৮ ঘন্টা গভীর ঘুম অপরিহার্য । ক্রমাগত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুর্বল করে ।
অতিরিক্ত চাপ: একসঙ্গে একাধিক কাজ সম্পাদনের অভ্যাস মস্তিষ্কের কর্টিসল হরমোন বৃদ্ধি করে ৷ যা নিউরনের ক্ষতি করে এবং স্মৃতিশক্তি এবং শেখার উপর প্রভাব ফেলে ।
অনিয়ন্ত্রিত খাবার: জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার বা চিনির অত্যধিক ব্যবহার মস্তিষ্কের গঠন এবং যোগাযোগ দক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, বি ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের অভাব মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে ।
শারীরিক কার্যকলাপের অভাব: প্রতিদিন ব্যায়ামের অভাব মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করে ৷ যারফলে এর কার্যকারিতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ।
জলের অভাব: পর্যাপ্ত জলের অভাব মস্তিষ্কের ক্লান্তি, ঘনত্ব হ্রাস এবং বিরক্তির কারণ হতে পারে । মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতার জন্য হাইড্রেটেড থাকা অপরিহার্য ।
উচ্চ স্বরে গান শোনা: হেডফোন দিয়ে ক্রমাগত উচ্চ স্বরে গান শোনা শ্রবণশক্তি দুর্বল করে এবং মস্তিষ্কের শ্রবণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ।
একাধিক কাজ একসঙ্গে করার অভ্যাস মস্তিষ্ককে বর্ধিত চাপের মধ্যে ফেলে, যার ফলে মনোযোগ এবং দক্ষতা প্রভাবিত হয় ।
সামাজিক যোগাযোগের অভাব: দীর্ঘ সময় ধরে একা থাকা বা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ না করা মস্তিষ্ককে নিস্তেজ করে তুলতে পারে, যার ফলে বিষণ্ণতা এবং স্মৃতিশক্তির সমস্যা দেখা দেয় ।
ব্রেকফাস্ট বাদ দেওয়া: সকালের খাবার মস্তিষ্ককে সারাদিনের জন্য শক্তি সরবরাহ করে । ব্রেকফাস্ট বাদ দেওয়া মনোযোগ এবং চিন্তাভাবনার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
ধূমপান এবং অ্যালকোহল সেবন: মাদকের অপব্যবহার ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ৷ স্মৃতিশক্তি, চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুর্বল করে দেয় ।
https://www.who.int/health-topics/brain-health#tab=tab_1
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/12-ways-to-keep-your-brain-young
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)