স্যালাডের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমবে না, টিফিনে প্যাক করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখুন

স্যালাডের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমবে না, টিফিনে প্যাক করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখুন
স্যালাড নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর; কিন্তু সঠিকভাবে প্যাকেট করা না হলে, এটি এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ উভয়ের ওপরই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ।
Published : May 29, 2026 at 2:17 PM IST
অনেকেই স্যালাড খেতে পছন্দ করেন । তাঁরা তাঁদের দুপুরের খাবারের বাক্সে স্যালাড নিতে কখনওই ভোলেন না । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, স্যালাড স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয় । শসা, টমেটো, গাজর এবং শাকসবজি দিয়ে তৈরি স্যালাড শরীরকে কেবল সতেজ ও আর্দ্রই রাখে না, বরং প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে । কিন্তু কেমন হবে যদি আপনি অফিসে পৌঁছে খাবারের বাক্সটি খোলেন এবং দেখেন, স্যালাডটি আর খাওয়ার উপযুক্ত নেই ?
স্যালাড কাটার পরপরই তা প্যাকেট করবেন না: অনেকেই সকালের তাড়াহুড়োর মধ্যে স্যালাড কেটে ফেলার পরপরই তা কোনও পাত্রে ভরে মুখ বন্ধ করে রাখেন । এরফলে সবজিগুলি থেকে আর্দ্রতা বা রস বেরিয়ে আসতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরেই স্যালাড নেতিয়ে পড়ে ও নরম হয়ে যায় । বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল, স্যালাড পুরোপুরি শুকিয়ে নেওয়ার পরেই তা প্যাকেট করা সবচেয়ে ভালো । যদি পাতা বা সবজির গায়ে সামান্য জলও লেগে থাকে, তবে সেগুলি খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
প্যাক করার সময় লেবু বা নুন যোগ করবেন না: অনেকেই একটি সাধারণ ভুল করে থাকেন স্যালাড প্যাক করার আগেই তাতে নুন, লেবু বা অন্যান্য মশলা মিশিয়ে ফেলেন । এর ফলে সবজিগুলি থেকে জল বেরিয়ে আসে এবং সেগুলির মচমচে ভাব নষ্ট হয়ে যায় । তাই স্যালাডের ড্রেসিং বা সসটি আলাদা একটি ছোট পাত্রে রাখা এবং ঠিক খাওয়ার আগে স্যালাডের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়াটাই শ্রেয় । এতে স্যালাড দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে ।
সঠিক টিফিন বক্সটি বেছে নিন: স্যালাড দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ রাখার জন্য বায়ুরোধী (airtight) পাত্র ব্যবহার করা বেশ উপকারী বলে মনে করা হয় । এটি বাইরের উষ্ণ বাতাসকে পাত্রের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, যার ফলে স্যালাডের সতেজতা অটুট থাকে । সম্ভব হলে, কাঁচের তৈরি অথবা উচ্চমানের ও বিপিএ-মুক্ত (BPA-free) পাত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো ।
পেপার টাওয়েল ব্যবহার করুন: স্যালাড প্যাক করার সময় অনেকেই পেপার টাওয়েল ব্যবহার করে থাকেন । পাত্রের ভেতরে একটি পেপার টাওয়েল রেখে দিলে তা স্য়ালাডের অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জল শুষে নিতে সাহায্য করে । এর ফলে শাকজাতীয় সবজিগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে এবং স্যালাডের আসল স্বাদও বজায় থাকে ।
স্যালাডের কোন উপাদানগুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ?
জল-সমৃদ্ধ উপাদানগুলি যেমন টমেটো, শসা এবং তরমুজ খুব দ্রুত আর্দ্রতা বা রস ছেড়ে দেয় । তাই, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সবজিগুলি থেকে এগুলিকে আলাদা করে রাখাই সবচেয়ে শ্রেয় বলে মনে করা হয় । আপনি যদি স্যালাডে কোনও ফল ব্যবহার করেন, তবে পুরো মিশ্রণটি যেন সময়ের আগেই নষ্ট হয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে ফলগুলোকেও আলাদা একটি অংশে রাখুন ।
স্য়ালাড নিঃসন্দেহে একটি স্বাস্থ্যকর খাবার ৷ তবে এটি যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা প্যাক করা না হয় ৷ তবে এর স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । কিছু ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়ে যেমন সঠিক পাত্র ব্যবহার করা, সবজিগুলি যেন শুকনো থাকে তা নিশ্চিত করা এবং স্যালাড ড্রেসিং আলাদা করে রাখা ৷ আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে, আপনার স্যালাডটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সতেজ ও সুস্বাদু থাকবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
