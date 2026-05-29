ETV Bharat / health

স্যালাডের স্বাদ বিন্দুমাত্র কমবে না, টিফিনে প্যাক করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখুন

স্যালাড নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর; কিন্তু সঠিকভাবে প্যাকেট করা না হলে, এটি এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ উভয়ের ওপরই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ।

Lifestyle
স্যালাডের স্বাদের হেরফের হবে না, এইভাবে প্যাক করুন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 29, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

অনেকেই স্যালাড খেতে পছন্দ করেন । তাঁরা তাঁদের দুপুরের খাবারের বাক্সে স্যালাড নিতে কখনওই ভোলেন না । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, স্যালাড স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হয় । শসা, টমেটো, গাজর এবং শাকসবজি দিয়ে তৈরি স্যালাড শরীরকে কেবল সতেজ ও আর্দ্রই রাখে না, বরং প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে । কিন্তু কেমন হবে যদি আপনি অফিসে পৌঁছে খাবারের বাক্সটি খোলেন এবং দেখেন, স্যালাডটি আর খাওয়ার উপযুক্ত নেই ?

স্যালাড কাটার পরপরই তা প্যাকেট করবেন না: অনেকেই সকালের তাড়াহুড়োর মধ্যে স্যালাড কেটে ফেলার পরপরই তা কোনও পাত্রে ভরে মুখ বন্ধ করে রাখেন । এরফলে সবজিগুলি থেকে আর্দ্রতা বা রস বেরিয়ে আসতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পরেই স্যালাড নেতিয়ে পড়ে ও নরম হয়ে যায় । বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল, স্যালাড পুরোপুরি শুকিয়ে নেওয়ার পরেই তা প্যাকেট করা সবচেয়ে ভালো । যদি পাতা বা সবজির গায়ে সামান্য জলও লেগে থাকে, তবে সেগুলি খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

প্যাক করার সময় লেবু বা নুন যোগ করবেন না: অনেকেই একটি সাধারণ ভুল করে থাকেন স্যালাড প্যাক করার আগেই তাতে নুন, লেবু বা অন্যান্য মশলা মিশিয়ে ফেলেন । এর ফলে সবজিগুলি থেকে জল বেরিয়ে আসে এবং সেগুলির মচমচে ভাব নষ্ট হয়ে যায় । তাই স্যালাডের ড্রেসিং বা সসটি আলাদা একটি ছোট পাত্রে রাখা এবং ঠিক খাওয়ার আগে স্যালাডের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়াটাই শ্রেয় । এতে স্যালাড দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে ।

সঠিক টিফিন বক্সটি বেছে নিন: স্যালাড দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ রাখার জন্য বায়ুরোধী (airtight) পাত্র ব্যবহার করা বেশ উপকারী বলে মনে করা হয় । এটি বাইরের উষ্ণ বাতাসকে পাত্রের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, যার ফলে স্যালাডের সতেজতা অটুট থাকে । সম্ভব হলে, কাঁচের তৈরি অথবা উচ্চমানের ও বিপিএ-মুক্ত (BPA-free) পাত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো ।

পেপার টাওয়েল ব্যবহার করুন: স্যালাড প্যাক করার সময় অনেকেই পেপার টাওয়েল ব্যবহার করে থাকেন । পাত্রের ভেতরে একটি পেপার টাওয়েল রেখে দিলে তা স্য়ালাডের অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জল শুষে নিতে সাহায্য করে । এর ফলে শাকজাতীয় সবজিগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে এবং স্যালাডের আসল স্বাদও বজায় থাকে ।

স্যালাডের কোন উপাদানগুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ?

জল-সমৃদ্ধ উপাদানগুলি যেমন টমেটো, শসা এবং তরমুজ খুব দ্রুত আর্দ্রতা বা রস ছেড়ে দেয় । তাই, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সবজিগুলি থেকে এগুলিকে আলাদা করে রাখাই সবচেয়ে শ্রেয় বলে মনে করা হয় । আপনি যদি স্যালাডে কোনও ফল ব্যবহার করেন, তবে পুরো মিশ্রণটি যেন সময়ের আগেই নষ্ট হয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে ফলগুলোকেও আলাদা একটি অংশে রাখুন ।

স্য়ালাড নিঃসন্দেহে একটি স্বাস্থ্যকর খাবার ৷ তবে এটি যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা প্যাক করা না হয় ৷ তবে এর স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । কিছু ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়ে যেমন সঠিক পাত্র ব্যবহার করা, সবজিগুলি যেন শুকনো থাকে তা নিশ্চিত করা এবং স্যালাড ড্রেসিং আলাদা করে রাখা ৷ আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে, আপনার স্যালাডটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সতেজ ও সুস্বাদু থাকবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. চা বা কফি না পান করা সত্ত্বেও শরীরে ক্যাফেইন প্রবেশ করছে, এই খাবারগুলি খাওয়া বন্ধ করুন
  2. স্তন ক্যানসার আক্রান্ত 13 শতাংশ ভারতীয় মহিলার দেহে ‘মেটাস্ট্যাসিস’, ল্যানসেটের বিস্ফোরক রিপোর্ট
  3. 90 শতাংশ মানুষই ভুল পদ্ধতিতে গঁদ কাতিরা খান, এই নিয়মে খেলেই আসল উপকার পাওয়া যাবে
  4. লেবু কোথায় রাখা উচিত ? গ্রীষ্মকালে ফ্রিজে রাখলে কী হয় জানুন

TAGGED:

SALAD FRESH
স্যালাডের স্বাদ
SALAD
SALAD FRESHER LONGER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.