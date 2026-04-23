এই সহজ পদ্ধতি আপনার আচারকে ছত্রাকমুক্ত রাখবে, বছরের পর বছর ধরেও তা নষ্ট হবে না

আচারের সঙ্গে সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হল ছত্রাকের উপদ্রব । আপনি যদি এই সমস্যাটি এড়াতে চান, তবে কয়েকটি সহজ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন ।

আচারকে ছত্রাকমুক্ত রাখবেন কীভাবে ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 23, 2026 at 2:47 PM IST

ভারতীয় রান্নাঘরে আচার কেবল একটি সহখাদ্য বা 'সাইড ডিশ' নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই আচার ছাড়া খাবারকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয় । তবে প্রায়শই দেখা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আচারের ওপর সাদা বা সবুজ রঙের ছত্রাক (ছাতা) পড়তে শুরু করে । এটি কেবল আচারের স্বাদই নষ্ট করে না, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে । সুখবর হল, কিছু সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য আপনার আচারকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন ।

আচারে কেন ছত্রাক জন্মায় ?

আচারে ছত্রাক জন্মানোর প্রধান কারণগুলি হল আর্দ্রতা, বাতাসের সংস্পর্শ এবং সংরক্ষণের ত্রুটি । আচারে যদি সামান্যতম আর্দ্রতাও অবশিষ্ট থাকে, কিংবা এটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয়, তবে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে । এছাড়া, নুন বা তেলের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলেও আচার দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে আচারে ছত্রাক জন্মানো প্রতিরোধ করা যায় ?

সঠিক পাত্রটি বেছে নিন: আচার সংরক্ষণের জন্য সঠিক পাত্র নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সর্বদা কাঁচ বা সিরামিকের বয়াম ব্যবহার করুন । আচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বা ধাতব পাত্র নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয় না । বয়ামে আচার ভরার আগে, সেটি গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন যাতে বয়ামের ভিতরে বিন্দুমাত্র আর্দ্রতা অবশিষ্ট না থাকে ।

তেলের একটি পুরু স্তর বজায় রাখুন: আচারকে ছত্রাক বা মোল্ডের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, আচারে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল থাকা নিশ্চিত করা । আচারের ওপর অন্তত এক ইঞ্চি পুরু তেলের একটি স্তর থাকা আবশ্যক । এই তেল একটি সুরক্ষাবলয় হিসেবে কাজ করে এবং বাতাস ও আর্দ্রতাকে আচারের সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয় । নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখুন যেন আচারগুলো তেলের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে থাকে।

আর্দ্রতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করুন: আচার তৈরির সময়, ব্যবহৃত ফল ও সবজিগুলি ধোয়ার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া অপরিহার্য । আর্দ্রতার সামান্যতম রেশ থাকলেও তাতে ছত্রাক বা মোল্ড জন্মাতে পারে । তাছাড়া আচার পাত্র থেকে তোলার সময় কখনোই ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না ৷ সর্বদা একটি পরিষ্কার ও শুকনো চামচ ব্যবহার করুন ।

নুন ও মশলার সঠিক ভারসাম্য: আচারে নুন মূলত সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ হিসাবে কাজ করে । নুনের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে আচার দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই, আচারে সঠিক পরিমাণে লবণ যোগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া হলুদ, মেথি এবং সরিষার মতো মশলাগুলো ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করতে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য আচারকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

রোদে শুকানোর কথা ভুলবেন না: প্রতি 2-3 দিন অন্তর আচারকে 1-2 ঘণ্টার জন্য কড়া রোদে রাখা অত্যন্ত জরুরি । সূর্যের আলো আচারে বিদ্যমান যেকোনো আর্দ্রতা দূর করে এবং ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি রোধ করে । এটি একটি ঐতিহ্যবাহী অথচ অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি, যা আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ।

ভিনিগার বা লেবু ব্যবহার করুন: যদি আপনার মনে হয় আচারটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তবে আপনি এতে সামান্য পরিমাণ ভিনিগার বা লেবুর রস যোগ করতে পারেন । এটি আচারের pH মাত্রা কমিয়ে দেয়, যা ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে । যেসব আচারে তেলের পরিমাণ কম থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর ।

ছত্রাক দেখা দিলে কী করবেন ?

আচারে যদি সামান্য ছত্রাকের (Mold) চিহ্ন দেখতে পান, তবে অবিলম্বে সেই অংশটুকু সরিয়ে ফেলুন এবং আচারের বাকি অংশটুকু সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখুন । এরপর, তেল গরম করে ঠান্ডা করে নিয়ে তা আচারে ঢেলে দিন । তবে যদি ছত্রাক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে সেই আচার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই অধিক নিরাপদ ।

TAGGED:

PICKLE FUNGUS PREVENTION TIPS
PICKLE FUNGUS
HEALTHY
আচারকে ছত্রাকমুক্ত রাখবে
PICKLE FUNGUS PREVENTION

