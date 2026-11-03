নভেম্বর আসতেই নাক-চোখে জ্বালাতন ? ‘শীতকালীন অ্যালার্জি’র আসল কারণ ও মুক্তির উপায়

নভেম্বর আসতেই নাক-চোখে জ্বালাতন ? ‘শীতকালীন অ্যালার্জি’র আসল কারণ ও মুক্তির উপায়
Allergy Season: শীতকালে দিনগুলো কি নাক বন্ধ থাকা, অনবরত হাঁচি এবং চোখে চুলকানির মতো সমস্যা দিয়ে শুরু হয় ? এই উপায় মেনে চলুন ৷
Published : November 3, 2026 at 5:17 PM IST
নভেম্বর মাসে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই অনবরত হাঁচি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চোখে চুলকানির মতো সমস্যায় ভোগেন । আপনার দিনটিও যদি এমনভাবে শুরু হয়, তবে জেনে রাখুন ৷ এটি ‘শীতকালীন অ্যালার্জি’র লক্ষণ হতে পারে ।
যদিও হাঁচি আমাদের শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া, তবুও শীতের মাসগুলোতে ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া এবং সর্দি-কাশির মতো উপসর্গগুলো আমাদের বেশ কষ্ট দিতে পারে । কেন এই শীতকালীন অ্যালার্জি হয় এবং কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ?
শীতকালে অ্যালার্জির দুটি প্রধান কারণ
বাতাসে ধোঁয়াশা (স্মগ) এবং বিপজ্জনক পিএম2.5 (PM2.5)
ভারতে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াশার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় । এর ফলে বাতাসে পিএম2.5-এর ঘনত্ব বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যায় । এই কণাগুলি কতটা ক্ষুদ্র তা বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ৷ মানুষের একটি চুলের পুরুত্ব 70 মাইক্রোমিটার, অথচ এই কণাগুলির আকার মাত্র 2.5 মাইক্রোমিটার । অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে এগুলি সহজেই আমাদের নাকের ভিতর দিয়ে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে ।
তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং ঘরের ভিতরের অদৃশ্য শত্রু
আমরা প্রায়শই ঘর গরম রাখার জন্য হিটার ব্যবহার করি, যার ফলে ঘরের ভিতর ও বাইরের তাপমাত্রার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হয় । এছাড়া শীতকালে আমরা সময়ের বেশিরভাগ অংশই ঘরের ভিতরে কাটাই । এমন পরিস্থিতিতে, ঘরের ভিতরে থাকা ধুলোবালি, ক্ষুদ্র জীবাণু, আরশোলা এবং মোল্ডের (এক ধরনের ছত্রাক) সংস্পর্শে এলে হাঁচি, কাশি ও নাক দিয়ে জল পড়ার মতো সমস্যাগুলো বেড়ে যেতে পারে ।
কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন ?
যাঁরা আগে থেকেই অ্যালার্জির সমস্যায় ভুগছেন, শীতকালে তাঁদের উপসর্গগুলো আরও তীব্র হতে পারে । এই ধরনের ব্যক্তিদের শরীরে ইওসিনোফিল (eosinophil) বা আইজিই (IgE)-এর মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, যা হাঁপানি (asthma) বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের (allergic rhinitis) মতো সমস্যার কারণ হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জির প্রবণতা বংশগতও হতে পারে । এছাড়া, শীতকালে পোষা প্রাণীর সংস্পর্শে এলে অনেকের অ্যালার্জি শুরু হতে পারে বা বিদ্যমান অ্যালার্জি আরও বেড়ে যেতে পারে ।
শীতকালীন অ্যালার্জি থেকে কীভাবে বাঁচবেন ?
কিছু সাধারণ বিষয় মেনে চললে আপনি এই সমস্যাগুলি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন:
পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দিন: ধুলোবালি ও ক্ষুদ্র জীবাণু দূর করতে নিয়মিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করুন । মোটা কার্পেট, ভারী পর্দা এবং সোফা ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা নিশ্চিত করুন ।
অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলুন: বাড়িতে পুরোনো খবরের কাগজ বা কাগজের স্তূপ জমিয়ে রাখবেন না, কারণ এগুলোতে খুব দ্রুত ধুলো জমে ।
ফিল্টার পরিষ্কার রাখুন: রুম হিটার এবং এয়ার পিউরিফায়ারের ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করুন ।
ছত্রাক বা মোল্ড জন্মাতে দেবেন না: বাড়ির বাথরুম বা দেয়ালে যেন মোল্ড বা ছত্রাক জন্মাতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন । প্রয়োজনে এগুলি দূর করার জন্য পেশাদার সহায়তা নিন ।
পোষা প্রাণীর সংস্পর্শ সীমিত করুন: যদি পোষা প্রাণীর কারণে আপনার অ্যালার্জি হয়, তবে তাদের খুব কাছাকাছি যাওয়া বা দীর্ঘক্ষণ তাদের সংস্পর্শে থাকা এড়িয়ে চলুন ।
খাদ্যাভ্যাস ও টিকা: সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন । ফ্লু এবং নিউমোনিয়ার টিকা নেওয়ার বিষয়ে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ?
যদি আপনার ক্রমাগত হাঁচি, কাশি বা নাক দিয়ে জল পড়ার মতো সমস্যা হয় অথবা যদি জ্বর আসে, কফের রঙে পরিবর্তন দেখা দেয় কিংবা শ্বাসকষ্ট হয় তবে এই লক্ষণগুলিকে অবহেলা করবেন না; দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://newsinhealth.nih.gov/2016/06/seeking-allergy-relief
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)