ETV Bharat / health

উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের কারণও হতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে আজই এই কাজ করা শুরু করুন

আপনি কি জানেন যে উচ্চ রক্তচাপ ধীরে ধীরে আপনার শরীরের ক্ষতি করে এবং মারাত্মক হতে পারে ? হ্যাঁ, তাই এটি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

Health
উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের কারণও হতে পারে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 10:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতকও বলা হয় কারণ এর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না । এরফলে প্রাথমিক পর্যায়ে এটি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে । তবে আজকাল এটি একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে উঠছে । জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস উচ্চ রক্তচাপের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অবদান রাখছে ।

এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, ওষুধের পাশাপাশি কিছু জীবনধারার পরিবর্তন অপরিহার্য ।

উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ:

উচ্চ রক্তচাপের জন্য বিভিন্ন কারণ অবদান রাখে । উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী কিছু প্রধান কারণ এখানে দেওয়া হল:

যেকোনও ধরনের কিডনি রোগ উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে । সুতরাং কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই উচ্চ রক্তচাপ অনুভব করেন ।

ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তে শর্করা উচ্চ রক্তচাপের আরেকটি প্রধান অপরাধী । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি ।

হার্ট এবং কিডনি-সহ শরীরের প্রধান অঙ্গগুলির স্বাভাবিক কার্যকারিতায় খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । নুন, মশলা এবং চর্বি সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে । এটি অল্প বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম প্রধান কারণ ।

ব্যায়ামের অভাব এবং একটি আসীন জীবনধারা হল অন্যান্য সাধারণ কারণ যা তরুণদের উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে । যাঁরা বিরতি না নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন তাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভুগতে পারেন ।

অ্যান্টি-বায়োটিক এবং ব্যথানাশক ওষুধের মতো ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার লিভার এবং কিডনির স্বাভাবিক কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করতে পারে এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে ।

এই পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কী কী করা প্রয়োজন ?

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং নুন কমানো: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । DASH ডায়েট অনুসরণ করা খুবই উপকারী হতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে ফ্রেস ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য এবং চর্বিহীন প্রোটিন । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনার নুন গ্রহণ সীমিত করুন । প্রতিদিন 5 গ্রামের কম নুন গ্রহণ সীমিত করুন । প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেজজাত খাবারে উচ্চ পরিমাণে সোডিয়াম থাকে, তাই এগুলি এড়িয়ে চলুন ।

নিয়মিত ব্যায়াম: নিয়মিত ব্যায়াম হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে ৷ এটি কম পরিশ্রমে আরও রক্ত ​​পাম্প করতে দেয় । এটি ধমনীর উপর চাপ কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে । প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিটের ব্যায়াম, যেমন দ্রুত হাঁটা, জগিং, সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটা, উপকারী হতে পারে । যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়ামও খুব কার্যকর ।

ওজন কমানো: শরীরের ওজন বৃদ্ধি সরাসরি রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কিত । ওজন কমানোর ফলে রক্তনালীগুলি আরও কার্যকরভাবে প্রসারিত এবং সংকুচিত হতে পারে । এমনকি মাত্র 5-10% ওজন কমানোও রক্তচাপের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে ।

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট: স্ট্রেস উচ্চ রক্তচাপের একটি প্রধান কারণ । দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে, যা রক্তচাপ বৃদ্ধি করতে পারে । ধ্যান, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং আপনার প্রিয় শখের জন্য সময় ব্যয় করা মানসিক চাপ কমাতে উপকারী । প্রতিদিন 7-8 ঘণ্টা ঘুমানোও উপকারী ।

ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: ধূমপান এবং অ্যালকোহল পান রক্তচাপ বৃদ্ধি করে । অতএব, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ধূমপান ত্যাগ করা এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা অপরিহার্য ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8109634/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ওজন কমানোর জন্য় এই খাবারগুলি খাওয়া শুরু করুন, কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফলা পাবেন
  2. এই কম চিনির মিষ্টি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সেরা, একবার চেষ্টা করে দেখুন মুখে লেগে থাকবে
  3. জীবনদায়ী বাতাস কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ ! ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় ?
  4. সুস্বাদু পানীয় নীরবে কিডনি ধ্বংস করছে, আজই খাদ্যতালিকা থেকে এগুলি বাদ দিন

TAGGED:

WAYS TO CONTROL HIGH BLOOD PRESSURE
হার্ট অ্যাটাকের কারণও
HEALTH TIPS
CONTROL HIGH BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.