সন্তানের পেট সুস্থ ও সতেজ রাখতে চান ? হজম থেকে শুরু করে অন্ত্রের স্বাস্থ্য এই খাবারগুলি অত্যন্ত উপকারী
শিশুর স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার পেটের বিশেষ করে, তার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে ।
Published : March 20, 2026 at 1:07 PM IST
বাবা-মায়েরা প্রায়শই এমনটা ধরে নেন যে, কোনও শিশু যদি ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া করে, তবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ । তবে বাস্তবতা হল, একটি শিশুর সুস্বাস্থ্য অনেকাংশেই তার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল । যদি অন্ত্রের স্বাস্থ্য অর্থাৎ, অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় থাকে, তবে খাবার সুষ্ঠুভাবে হজম হয়, শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী থাকে । অনেক ক্ষেত্রেই, প্রক্রিয়াজাত বা চিনিযুক্ত খাবার অত্যধিক গ্রহণের ফলে শিশুদের মধ্যে হজমজনিত সমস্যা দেখা দেয় । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, শিশুদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমেই তাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো সম্ভব ।
ফ্লেভারযুক্ত দইয়ের পরিবর্তে সাধারণ দই পরিবেশন করুন: আজকাল শিশুরা স্ট্রবেরি বা চকলেট ফ্লেভারের দই খেতে বেশ পছন্দ করেন । তবে, এই দইগুলিতে প্রায়শই প্রচুর পরিমাণে বাড়তি চিনি এবং কৃত্রিম ফ্লেভার মেশানো থাকে, যা পেটের স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর বলে মনে করা হয় না । এর পরিবর্তে, শিশুদের সাধারণ বা ফ্লেভারহীন দই খেতে দেওয়া অনেক বেশি উপকারী । দইয়ে প্রাকৃতিকভাবেই প্রোবায়োটিক থাকে, যা অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এটি হজমশক্তি উন্নত করে এবং পেট-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারে ।
চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের পরিবর্তে ওটস বেছে নিন: অনেক পরিবারেই সকালের ব্রেকফাস্টে শিশুদের প্যাকেটজাত সিরিয়াল খেতে দেওয়া হয় । যদিও এই সিরিয়ালগুলি খেতে বেশ সুস্বাদু হতে পারে, তবুও এগুলিতে প্রায়শই প্রচুর পরিমাণে পরিশোধিত চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত উপাদান থাকে । ওটসকে এর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত একটি বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হয় । ওটস আঁশ বা ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে পরিচিত । আঁশ অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং দীর্ঘমেয়াদি একটি সুস্থ পরিপাকতন্ত্র বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাকসের পরিবর্তে ফল ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প খাবার দিন: শিশুরা চিপস, কুকিজ এবং প্যাকেটজাত স্ন্যাকস খেতে খুব পছন্দ করে; কিন্তু অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলি খুব একটা উপকারী নয় । এগুলিতে ফাইবারের পরিমাণ কম থাকে এবং নুন বা চিনির পরিমাণ থাকে অত্যধিক । শিশুদের যদি প্রতিদিন তাজা ফল, বাদাম কিংবা ফাইবার-সমৃদ্ধ স্ন্যাকস খেতে দেওয়া হয়, তবে তা তাদের পরিপাকতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত হিতকর প্রমাণিত হয় । ফল অন্ত্রকে পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ।
চিনিযুক্ত পানীয় গ্রহণ কমিয়ে দিন: অনেক শিশুই ফলের রস, সোডা কিংবা অত্যধিক চিনিযুক্ত পানীয় পান করতে পছন্দ করেন । তবে এই পানীয়গুলিতে বিদ্যমান অতিরিক্ত চিনি অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে । এর পরিবর্তে, শিশুদের সাধারণ জল, ডাবের জল কিংবা ঘরে তৈরি হালকা পানীয় পান করতে দেওয়া অনেক বেশি শ্রেয় । এটি শরীরকে আর্দ্র রাখে এবং একই সঙ্গে হজমশক্তিরও উন্নতি ঘটায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)