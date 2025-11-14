চোখে ব্যথা অনুভব করেন ? কারণ জানলে আপনিও চমকে যাবেন
Published : November 14, 2025 at 3:34 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, চোখের উপর চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে থাকা, স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাব এবং অনিয়মিত রুটিনের ফলে চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
চোখের ব্যথা কেবল ক্লান্তি বা স্ক্রিন টাইমের ফলে হয় না; ভিটামিনের ঘাটতিও এর কারণ হতে পারে । বিশেষ করে ভিটামিন এ এবং বি12 এর ঘাটতি চোখের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । ভিটামিন এ এর ঘাটতি শুষ্কতা, জ্বালা এবং রাতকানা সৃষ্টি করতে পারে ৷ অন্যদিকে ভিটামিন বি12 এর ঘাটতি চোখের স্নায়ুকে প্রভাবিত করে যার ফলে চোখের ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি বা ঝিমঝিম হয় । একটি সুষম খাদ্য এই ঘাটতিগুলি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে ৷
চোখের জ্বালা, ক্লান্তি এবং ব্যথা ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠছে, তবে কখনও কখনও এর আরও গভীর কারণ থাকে । আপনি কি জানেন চোখের ব্যথা বা ক্লান্তি কেবল বাহ্যিক কারণের কারণেই নয়, কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিনের ঘাটতির কারণেও হতে পারে ? ভিটামিন A এবং B12 এর ঘাটতি চোখের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
ভিটামিন এ-এর অভাব এবং চোখের ব্যথা: ভিটামিন এ-কে চোখের রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি চোখের সুস্থ পৃষ্ঠ (কর্নিয়া) বজায় রাখে এবং রেটিনার কার্যকারিতাকে ঠিক করে । এর অভাব মূলত শুষ্ক চোখের সিন্ড্রোম সৃষ্টি করে, যা জ্বালা, শুষ্কতা এবং ব্যথা সৃষ্টি করে । যদি এই অভাব দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তাহলে এটি রাতকানা এবং এমনকি স্থায়ী কর্নিয়ার ক্ষতির কারণ হতে পারে ।
ভিটামিন এ-এর অভাবের লক্ষণ:
- চোখের ঘন ঘন শুষ্কতা
- আলোতে দেখতে অসুবিধা
- লালভাব এবং জ্বালা
- ঝাপসা দৃষ্টি
- চোখে ব্যথা বা ভারী ভাব
ভিটামিন বি-12-এর অভাব এবং স্নায়বিক প্রভাব
ভিটামিন বি-12 প্রাথমিকভাবে স্নায়ুতন্ত্রের মসৃণ কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । অভাব অপটিক স্নায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে চোখের ব্যথা বা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে । ভিটামিন বি-12-এর তীব্র অভাবকে অপটিক নিউরোপ্যাথি বলা হয় ৷ যা ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস দ্বারা চিহ্নিত একটি অবস্থা ।
ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণ:
চোখের পিছনে ব্যথা বা ঝিনঝিন করা
- দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া অথবা রঙ চিনতে অসুবিধা
- ক্লান্তি এবং মাথা ঘোরা
- চোখে ঝিনঝিন করা অনুভূতি
ভিটামিন এ এর উৎস:
গাজর: কাঁচা গাজর ভিটামিন এ-এর একটি চমৎকার উৎস । ভিটামিন এ চোখের রেটিনাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং কম আলোতে দেখার ক্ষমতা বাড়ায় । গাজরে বিটা-ক্যারোটিনের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা চোখকে জারণ চাপ থেকে রক্ষা করে এবং ছানি পড়ার গতি কমিয়ে দেয় ।
মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু, যার অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে ৷ আপনার চোখের জন্য খুবই উপকারী । মিষ্টি আলুর যার স্বাদ দুর্দান্ত, যা দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে । আপনি যদি দীর্ঘজীবনের জন্য আপনার দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে চান, তাহলে নিয়মিত মিষ্টি আলু খাওয়া আপনার জন্য উপকারী হতে পারে ।
পালং শাক: বিভিন্ন প্রকার সবুজ শাক সবজিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইটোকেমিক্যাল থাকে যা আমাদের দৃষ্টি শক্তির ক্ষতি বাধা দেয় । পালং শাকে রয়েছে উচ্চমাত্রার বিটা ক্যারোটিন থাকায় চোখের ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
মেথি: মেথির জলে রয়েছে ভিটামিন এ যা দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ।
দুধ: দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম যা চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী ৷ এটি দৃষ্টিশক্তিকেও উন্নতি রাখতে সাহায্য করে ৷
দই: দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড চোখকে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে ৷
ঘি: ঘিতে পাওয়া যায় ভালো ফ্যাট যা শরীরের জন্য উপকারী ৷ এটি চোখের পুষ্টিতেও সাহায্য় করে ৷
ডিমের কুসুম: ডিমের কুসুমে পাওয়া যায় একটি বিশেষ উপাদান যার নাম ক্যারোটিনয়েড, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে ।
মাছ: মস্তিষ্ক এবং চোখের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড বিশেষ উপযোগী । স্যামন, সার্ডিন এবং ম্যাকেরেলের মতো তৈলাক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ৷ ফলে এই স্বাস্থ্যকর চর্বিগুলি রেটিনার বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ভিটামিন বি12 এর উৎস:
দুগ্ধজাত দ্রব্য:
ডিম: ডিম, বিশেষ করে কুসুম, লুটেইন এবং জেক্সানথিনের আরেকটি চমৎকার উৎস, পালং শাকে পাওয়া একই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।
চিকেন: চিকেনে আছে ভালো মানের প্রোটিন ৷ যা চোখকে ঠিক রাখতে সাহায্য় করে ৷
সিরিয়াল (নিরামিষাশীদের জন্য):
চোখের ব্যথা কেবল ক্লান্তির লক্ষণ নয়, এটি শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকেও নির্দেশ করতে পারে । ভিটামিন এ এবং বি12 পরিপূরক গ্রহণ কেবল দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে না বরং তাদের সুস্থ ও ব্যথামুক্ত রাখে । সময়মত খাদ্যতালিকাগত সমন্বয় এবং চেকআপ দীর্ঘমেয়াদি চোখের স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)