করোনার থেকেও ভয়ঙ্কর এই নতুন ভাইরাসে মৃত্যু ! আবারও কি অতিমারি ?

করোনার থেকেও ভয়ঙ্কর এই নতুন ভাইরাসে মৃত্যু ! আবারও কি অতিমারি ?
আমেরিকাতে মৃত্যু বার্ড ফ্লুতে ৷ মানুষের শরীরে বার্ড ফ্লু তেমন ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে কি ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : November 25, 2025 at 10:52 AM IST
নতুন করে বার্ড ফ্লুর দাপট দক্ষিণের একাধিক রাজ্যে । অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানায় সংক্রমণ বাড়ছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানে বার্ড ফ্লু হাইলি প্য়াথজনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামে পরিচিত । হাঁস, মুরগি থেকে এই রোগে সংক্রমিত হন মানুষও । দক্ষিণের একাধিক রাজ্যে এই মুহূর্তে বার্ড ফ্লু নিয়ে আতঙ্ক । অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলাতেই লক্ষাধিক মুরগির মৃত্যু হয়েছে । অবিভক্ত কৃষ্ণাতেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক । সেই নিয়ে সতর্ক করেছে National Institute of High Security Animal Diseases.
এছাড়াও আমেরিকাতে বার্ড ফ্লুতে মৃত্যু হয়েছে ৷ বার্ড ফ্লু ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় । আমেরিকার ওয়াশিংটনের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে বার্ড ফ্লু-তে । আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর তথ্য অনুসারে বার্ড ফ্লু ভাইরাসেরই এক বিরল উপরূপের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে । বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই প্রকার বার্ড ফ্লুর প্রকারের কারণেই মৃত্যু ঘটেছে । মানুষের শরীরে বার্ড ফ্লু তেমন ভাবে প্রভাব ফেলতে পারবে না বলেই এত দিন মনে করতেন চিকিৎসকেরা । তবে এই মৃত্যকি মানুষের উপর প্রভাব ফেলছে ?
কিছুদিন ধরেই বার্ড ফ্লু ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়ার পর, এখন ভারতেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে । সম্প্রতি, মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা A (H9N2) এর দ্বিতীয় ঘটনা এখানে জানা গিয়েছে । উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে একটি শিশুর মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা A (H9N2) ভাইরাসের সংক্রমণের পর, ভারতে প্রথম H9N2 এর ঘটনা ঘটে ।
বিশ্বব্যাপী বার্ড ফ্লুতে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে বার্ড ফ্লু একটি নতুন অতিমারি সৃষ্টি করতে পারে, যা করোনাভাইরাসের চেয়েও বিপজ্জনক হতে পারে । অতএব এটি প্রতিরোধ করার জন্য এই সংক্রমণ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন মানুষের মধ্যে H9N2 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ এবং এটি কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা জেনে নেওয়া দরকার ৷
H9N2 ভাইরাস কী ?
H9N2 এভিয়ান ফ্লু, যা ইনফ্লুয়েঞ্জা A নামেও পরিচিত, সাধারণত মুরগি এবং টার্কির মতো হাঁস-মুরগির পাখিদের থেকে সংক্রমিত হয় । এটি বার্ড ফ্লু নামেও পরিচিত ৷ এর মানুষের উপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে খুব বেশি । বিশেষ করে আমেরিকায় বার্ড ফ্লুর নতুন প্রজাতির কারণে মৃত্যু ৷ মানুষের মধ্যে প্রথম কেসটি 1992 সালে হংকংয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল । তারপর থেকে, এই রূপটি এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো অঞ্চলে একটি সাধারণ ধরণের বার্ড ফ্লুতে পরিণত হয়েছে ।
H9N5 এভিয়ান ফ্লুর লক্ষণ:
- কাশি
- জ্বর
- পিঠে ব্যথা
- গলা ব্যথা
- অতিরিক্ত ক্লান্তি
- পেশীতে ব্যথা
- হজমের সমস্যা
H9N5 কীভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ?
এই ভাইরাস সাধারণত পাখিদের প্রভাবিত করে ৷ তবে মানুষও সংক্রামিত হতে পারে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভাইরাসটি সংক্রামিত তরলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে । এটি মূলত সংক্রামিত পাখির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা তাদের বিষ্ঠার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় । একই সময়ে, যদি আমরা মানুষ থেকে মানুষে এর বিস্তার সম্পর্কে কথা বলি, তাহলে এটি বেশ বিরল, তবে এটি অসম্ভবও নয় ।
এ বছরই এপ্রিলে অন্ধ্রপ্রদেশে এক শিশুকন্যার মৃত্যুও হয় বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে । মেয়েটির শরীরেও এইচ5এন1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের স্ট্রেনই পাওয়া যায় বলেই জানা যায় । তবে এইচ5এন5 উপরূপটি নতুন বলেই জানাচ্ছেন গবেষকেরা । মানুষের শরীরে এই উপরূপের খোঁজ আগে পাওয়া যায়নি ।
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2414610
https://www.cdc.gov/bird-flu/situation-summary/index.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
