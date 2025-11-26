ধমনীর এই লক্ষণ উপেক্ষা করলেই বড় বিপদ হতে পারে
আপনি কি জানেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হার্ট অ্যাটাক না হওয়া পর্যন্ত ধমনীতে ব্লক ধরা পড়ে না ? অতএব, এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক ৷
Published : November 26, 2025 at 2:12 PM IST
ধমনীতে ব্লক থাকা সত্ত্বেও, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তি প্রায়শই এটি সম্পর্কে অবগত থাকেন না । এর আগে, ব্যক্তিটি প্রায়শই সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হয় । এর কারণ হল ধমনী 50% এর বেশি ব্লক থাকা সত্ত্বেও, কোনও গুরুতর লক্ষণ দেখা যায় না ।
আসলে ধমনীতে ব্লকেজের লক্ষণগুলি এতটাই সূক্ষ্ম এবং গৌণ যে প্রায়শই সেগুলি অলক্ষিত থাকে । ফলে প্রায়শই এগুলিকে উপেক্ষা করা হয় ৷ মনে করা হয় যে এগুলি ছোটখাটো সমস্যা, যা আরও ব্লকেজের দিকে পরিচালিত করতে পারে । অতএব, ধমনীতে ব্লকেজের ক্ষুদ্রতম লক্ষণগুলিও শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলং মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
ধমনীতে বাধার লক্ষণ:
অব্যক্ত ক্লান্তি: যদি আপাতদৃষ্টিতে অনায়াসে, স্নান, পোশাক পরিবর্তন, এমনকি হালকা হাঁটার মতো দৈনন্দিন কাজগুলি চরম ক্লান্তি সৃষ্টি করে, তবে এটি উদ্বেগের কারণ । ধমনীতে বাধা তৈরি হলে, শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য হৃদপিণ্ডকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয় । এটি সরাসরি শক্তির স্তরের উপর প্রভাব ফেলে এবং ব্যক্তি ক্রমাগত ক্লান্ত বোধ করেন ।
বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি: এটি হৃদপিণ্ডে রক্ত প্রবাহ হ্রাসের একটি প্রধান লক্ষণ । এটিকে সর্বদা তীব্র ব্যথা হিসাবে দেখা উচিত নয় । এটি প্রায়শই ভারীতা, জ্বালাপোড়া, চাপ, টানটানতা বা বুকে ফুলে যাওয়ার মতো অনুভূত হতে পারে । এই অস্বস্তি সাধারণত শারীরিক বা মানসিক চাপের সময় ঘটে এবং বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় ।
শ্বাসকষ্ট: যদি আপনি হালকা কাজ করার সময়, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বা বিছানায় শুয়েও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন, তবে এটি হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার লক্ষণ হতে পারে । ধমনীতে বাধার কারণে হৃদপিণ্ড ফুসফুস থেকে শরীরে সঠিকভাবে রক্ত পাম্প করতে অক্ষম হতে পারে, যার ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় ।
মাথা ঘোরা: মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ না থাকার কারণে মাথা ঘোরা হতে পারে । হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকলে বা সামান্য পরিশ্রম করলেও যদি মাথা ঘোরা অনুভব করেন, তাহলে এটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ।
ঠান্ডা হাত-পা: এটি পায়ের ধমনীতে ব্লকেজের একটি সাধারণ লক্ষণ । বিশেষ করে হাঁটার সময়ও পায়ে ব্যথা, খিঁচুনি বা অসাড়তা দেখা দিতে পারে ।
ধীরে ক্ষত নিরাময়: পায়ে বা গোড়ালিতে ক্ষত নিরাময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নেওয়াও দুর্বল রক্ত সঞ্চালনের লক্ষণ । ব্লক ধমনী আক্রান্ত স্থানে পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং অক্সিজেন পৌঁছতে বাধা দেয়, যারফলে টিস্যু মেরামত প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় ।
https://www.nhlbi.nih.gov/health/coronary-heart-disease/symptoms
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
