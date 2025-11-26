ETV Bharat / health

ধমনীর এই লক্ষণ উপেক্ষা করলেই বড় বিপদ হতে পারে

আপনি কি জানেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হার্ট অ্যাটাক না হওয়া পর্যন্ত ধমনীতে ব্লক ধরা পড়ে না ? অতএব, এই অবস্থা খুবই বিপজ্জনক ৷

Lifestyle
ধমনীর এই লক্ষণগুলি এড়িয়ে চলা উচিত নয় (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধমনীতে ব্লক থাকা সত্ত্বেও, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তি প্রায়শই এটি সম্পর্কে অবগত থাকেন না । এর আগে, ব্যক্তিটি প্রায়শই সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হয় । এর কারণ হল ধমনী 50% এর বেশি ব্লক থাকা সত্ত্বেও, কোনও গুরুতর লক্ষণ দেখা যায় না ।

আসলে ধমনীতে ব্লকেজের লক্ষণগুলি এতটাই সূক্ষ্ম এবং গৌণ যে প্রায়শই সেগুলি অলক্ষিত থাকে । ফলে প্রায়শই এগুলিকে উপেক্ষা করা হয় ৷ মনে করা হয় যে এগুলি ছোটখাটো সমস্যা, যা আরও ব্লকেজের দিকে পরিচালিত করতে পারে । অতএব, ধমনীতে ব্লকেজের ক্ষুদ্রতম লক্ষণগুলিও শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলং মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

ধমনীতে বাধার লক্ষণ:

অব্যক্ত ক্লান্তি: যদি আপাতদৃষ্টিতে অনায়াসে, স্নান, পোশাক পরিবর্তন, এমনকি হালকা হাঁটার মতো দৈনন্দিন কাজগুলি চরম ক্লান্তি সৃষ্টি করে, তবে এটি উদ্বেগের কারণ । ধমনীতে বাধা তৈরি হলে, শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য হৃদপিণ্ডকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয় । এটি সরাসরি শক্তির স্তরের উপর প্রভাব ফেলে এবং ব্যক্তি ক্রমাগত ক্লান্ত বোধ করেন ।

বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি: এটি হৃদপিণ্ডে রক্ত ​​প্রবাহ হ্রাসের একটি প্রধান লক্ষণ । এটিকে সর্বদা তীব্র ব্যথা হিসাবে দেখা উচিত নয় । এটি প্রায়শই ভারীতা, জ্বালাপোড়া, চাপ, টানটানতা বা বুকে ফুলে যাওয়ার মতো অনুভূত হতে পারে । এই অস্বস্তি সাধারণত শারীরিক বা মানসিক চাপের সময় ঘটে এবং বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় ।

শ্বাসকষ্ট: যদি আপনি হালকা কাজ করার সময়, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বা বিছানায় শুয়েও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন, তবে এটি হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার লক্ষণ হতে পারে । ধমনীতে বাধার কারণে হৃদপিণ্ড ফুসফুস থেকে শরীরে সঠিকভাবে রক্ত ​​পাম্প করতে অক্ষম হতে পারে, যার ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় ।

মাথা ঘোরা: মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত ​​সরবরাহ না থাকার কারণে মাথা ঘোরা হতে পারে । হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকলে বা সামান্য পরিশ্রম করলেও যদি মাথা ঘোরা অনুভব করেন, তাহলে এটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ।

ঠান্ডা হাত-পা: এটি পায়ের ধমনীতে ব্লকেজের একটি সাধারণ লক্ষণ । বিশেষ করে হাঁটার সময়ও পায়ে ব্যথা, খিঁচুনি বা অসাড়তা দেখা দিতে পারে ।

ধীরে ক্ষত নিরাময়: পায়ে বা গোড়ালিতে ক্ষত নিরাময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নেওয়াও দুর্বল রক্ত ​​সঞ্চালনের লক্ষণ । ব্লক ধমনী আক্রান্ত স্থানে পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং অক্সিজেন পৌঁছতে বাধা দেয়, যারফলে টিস্যু মেরামত প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় ।

https://www.nhlbi.nih.gov/health/coronary-heart-disease/symptoms

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. গ্রিন টি-এর এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ! কারা খাবেন না জানুন বিস্তারিত
  2. শরীরে এই লক্ষণ লক্ষ্য করলেই সাবধান হয়ে যান, লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে
  3. খাবারের পরপরই ফল খাওয়ার অভ্যাস আছে কি ? এই ভুল করলেই বড় বিপদ
  4. আপনি কি নকল গোলমরিচ খাচ্ছেন ? সহজেই করুন আসল জিনিসের বিশুদ্ধতা শনাক্ত ! তবেই পাওয়া যাবে উপকার

TAGGED:

ARTERY BLOCKED SYMPTOMS
HEALTH TIPS
HEART ATTACK
হার্ট অ্যাটার্ক
ARTERY BLOCKED SIGNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.