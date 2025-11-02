ভিটামিন বি12 এর অভাবের কারণে শরীরে এই লক্ষণ দেখা দেয়, এড়িয়ে যাওয়ার ভুল করবেন না
আপনার কি ভিটামিন বি12 এর অভাব আছে ? কিছু লক্ষণ লক্ষ্য করে পরীক্ষা ছাড়াই এটি নির্ণয় করতে পারেন ।
Published : November 2, 2025 at 9:12 AM IST
আপনি কি জানেন ভিটামিন বি12 আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? আসলে ভিটামিন বি12 ডিএনএ সংশ্লেষণ থেকে শুরু করে লোহিত রক্তকণিকা গঠন পর্যন্ত সবকিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অতএব, এর অভাব সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ এটি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে ।
ভিটামিন বি12 এর অভাব শরীরে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, যা শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ । এই লক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে বেশ সাধারণ বলে মনে হয় ৷ যা শনাক্ত করা কঠিন করে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং প্রাথমিক লক্ষণ । ভিটামিন বি12 এর অভাব শরীরকে সুস্থ লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে বাধা দেয়, যারফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয় । লোহিত রক্তকণিকা সারা শরীরে অক্সিজেন বহন করে । অভাবের কারণে শরীরের বিভিন্ন অংশে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, যারফলে ক্রমাগত ক্লান্তি, অলসতা এবং দুর্বলতা দেখা দেয় ।
স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা: স্নায়ুর চারপাশে একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর বজায় রাখতে ভিটামিন বি12 গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অভাবের ফলে এই স্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যারফলে স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না । লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:
ঝিনঝিন বা অসাড়তা: হাত, পা, অথবা পুরো শরীরে কাঁটাঝিনির অনুভূতি বা অসাড়তা ।
পেশী দুর্বলতা: হাঁটতে অসুবিধা, ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা ।
স্মৃতিশক্তি হ্রাস: ভিটামিন বি12 এর অভাব সরাসরি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, যার ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে অসুবিধা এবং বিভ্রান্তি দেখা দেয় । দীর্ঘমেয়াদি অভাব এমনকি ডিমেনশিয়ার মতো গুরুতর সমস্যাও ডেকে আনতে পারে ।
ত্বক হলুদ হওয়া: ভিটামিন বি12 এর অভাব রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে । এরফলে ত্বক এবং চোখ হলুদ হতে পারে । তাই, অন্য কোনও কারণ ছাড়াই ত্বক হলুদ হওয়া ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।
জিহ্বা এবং মুখের ঘা ফোলা: ভিটামিন বি12 এর অভাব প্রায়শই জিহ্বায় ফোলাভাব, লালভাব এবং ব্যথার কারণ হতে পারে। জিহ্বা মসৃণ এবং কোমল বোধ করতে পারে । ঘন ঘন মুখে ঘাও এই অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।
মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব: শারীরিক লক্ষণ ছাড়াও, ভিটামিন বি12 এর অভাব মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে । এটি মেজাজের পরিবর্তন, খিটখিটে ভাব, বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে । এটি মস্তিষ্কে সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের উপর প্রভাবের কারণে হয় ।
ভিটামিন B-12 এর উৎস:
ভিটামিন B-12 আমিষ জাতীয় খাবার, লিভার, ক্লাম, সার্ডিন, রেড মিট, স্যামন, টুনা, শেল ফিশ, ডিম, দুধ, দই, পনির ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ৷ যা শরীরে এর ঘাটতি পূরণ করতে পারে । কিন্তু খাবারে ঘাটতি থাকলে শরীরে ভিটামিন বি-12 এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে । এটির অভাবের লক্ষণগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ এটি অনেক রোগের কারণ হতে পারে । তাই শরীরে ভিটামিন B-12 এর ঘাটতির লক্ষণগুলি বুঝুন, যাতে সময়মতো তা পূরণ করা যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
