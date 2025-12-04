শীতকালেও শরীর থাকবে সুস্থ ! এই পানীয় দিয়ে দিন শুরু করলে হবে একদম ফিট
শীতকালে শরীরকে সুস্থ রাখা জরুরি ৷ ঠান্ডার সময় শরীর গরম রাখতে কিছু পানীয় ভীষণভাবে উপকারী হতে পারে ৷ জেনে নিন কী কী তালিকায় রাখবেন ৷
শীতকাল শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ হিমের পরশে ঠান্ডা বাতাস যেনো বইছে ৷ বাঙালির কাছে শীতাকাল মানে আবেগপ্রবণ ও হইচই এবং সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ৷ আপনি যতই গরম পোশাক পরুন না কেন, কেবল বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেও ঠান্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ । কিছু গরম পানীয় আপনার শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখতে সহায়ক হতে পারে । এই পানীয়গুলি কেবল ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে না বরং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী করবে, যা আপনাকে মরশুমি অসুস্থতা এড়াতে সাহায্য করবে ।
হলুদের দুধ শীতের জন্য উপকারী পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয় । এর প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য শরীরকে উষ্ণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে । এটি কাশি, সর্দি এবং বুকের ব্যথা থেকেও মুক্তি দেয় । এটি তৈরি করতে, এক কাপ দুধ গরম করে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো যোগ করুন । স্বাদ অনুযায়ী আপনি সামান্য গুড় বা মধুও যোগ করতে পারেন ।
জিরে জল শরীর উষ্ণ রাখার জন্য এবং হজমশক্তি উন্নত করার জন্য খুবই উপকারী । এটি তৈরির জন্য, এক গ্লাস জলে এক চা চামচ জিরে রাতভর ভিজিয়ে রাখুন । সকালে এই জল ফুটিয়ে ছেঁকে নিন এবং গরম গরম পান করুন । আপনি যদি চান, তাহলে ফ্রেস জিরে সিদ্ধ করেও জল পান করতে পারেন । এই পানীয়টি কেবল শরীরকে উষ্ণ করে না বরং আপনার বিপাককে সুস্থ রাখে ।
দারুচিনির উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব রয়েছে এবং এটি বিপাক উন্নত করতে সাহায্য করে । এটি তৈরি করতে, এক কাপ জলে একটি ছোট দারুচিনির টুকরো যোগ করুন এবং 5-7 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নিন । এটি ছেঁকে পান করুন । স্বাদ বাড়ানোর জন্য সামান্য মধু যোগ করা যেতে পারে । এই চা শরীরের তাপ বজায় রাখতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে ।
বাড়িতে কাড়া একটি ঐতিহ্যবাহী ঠান্ডা উপশমকারী । এটি শরীরকে উষ্ণ করে এবং সর্দি-কাশি প্রতিরোধ করতে সাহায্য় করে । এটি তৈরি করতে, তুলসী, আদা, দারুচিনি, গোলরিচ এবং লবঙ্গ দিয়ে জল ফুটিয়ে নিন । জল অর্ধেক হয়ে গেলে, ছেঁকে নিন এবং গরম গরম পান করুন । মিষ্টির জন্য গুড় বা মধু যোগ করুন । এই কাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্বাস নালীর পরিষ্কার করতে অত্যন্ত কার্যকর ।
কেশর দুধ কেবল শরীরকে উষ্ণ করে না বরং এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বক এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । এটি তৈরি করতে, এক কাপ গরম দুধে 4-5টি কেশর যোগ করুন এবং 5-10 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন । তারপর, ভালো করে মিশিয়ে পান করুন । স্বাদের জন্য আপনি সামান্য চিনি বা বাদাম গুঁড়োও যোগ করতে পারেন । শীতকালে এই পানীয়টি অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা প্রদান করে ।
