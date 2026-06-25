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ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেস্কে বসে কাজ করলে কিছুক্ষণ হাঁটুন, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

একটি গবেষণায় ডেস্ক চাকরিতে দীর্ঘ সময় বসে থাকার ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত সমস্যা কমানোর একটি সহজ উপায়ের কথা বলা হয়েছে ।

Lifestyle
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেস্কে বসে কাজ করলে কিছুক্ষণ হাঁটুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 2:03 PM IST

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বর্তমান কর্মসংস্কৃতিতে অফিসের একই চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা অনেকের জন্যই এক আবশ্যিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার এই অভ্যাস থেকে পিঠে ব্যথা এবং অন্যান্য নানা স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিতে পারে । তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই সমস্যার অত্যন্ত সহজ অথচ কার্যকর এক সমাধানের কথা জানা গিয়েছে ।

প্রতি ঘণ্টায় 5 মিনিটের বিরতি নিন:

'ব্রিটিশ জার্নাল অফ স্পোর্টস মেডিসিন'-এ প্রকাশিত নতুন একটি গবেষণা অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় বসে থাকার ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে চাইলে প্রতি ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটাহাঁটি করা উচিত । গবেষণায় বলা হয়েছে, এই পাঁচ মিনিটের হাঁটা বাস্তবসম্মত প্রয়োগ এবং কার্যকারিতার মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখে ।

কাজের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না বরং আপনার মেজাজ দারুণ থাকবে:

অনেকেই মনে করেন যে কাজের মাঝে বিরতি নিলে তাদের কর্মক্ষমতার ক্ষতি হয়, কিন্তু এই গবেষণার ফলাফল ভিন্ন ইঙ্গিত দেয় । এর থেকে জানা যায় যে:

কাজের ফাঁকে নেওয়া এই সংক্ষিপ্ত বিরতিগুলি কর্মদক্ষতার ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না ।

এগুলি মানুষের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটায় ।

পাশাপাশি, এগুলি কাজের কারণে সৃষ্ট ক্লান্তিও কমিয়ে আনে ।

গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস:

দীর্ঘ সময় ধরে নড়াচড়া না করে এক জায়গায় বসে থাকা বর্তমানে একটি বড় স্বাস্থ্য-সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে । দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে বেশ কিছু গুরুতর শারীরিক সমস্যা বা রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

স্থূলতা

ডায়াবেটিস

হৃদরোগ

বিশেষজ্ঞরা কী বলেন ?

যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষকদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার ক্ষতিকর প্রভাবগুলি মোকাবিলার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্যের একটি পদক্ষেপ হিসেবে হাঁটার এই সংক্ষিপ্ত বিরতিগুলির প্রস্তাব করা হয়েছে ।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, হাঁটার এই পদ্ধতিগুলিকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কৌশল এবং শারীরিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । তবে গবেষকরা এও উল্লেখ করেছেন, এসব প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে মানুষকে খুব কমই তা মেনে চলতে দেখা যায় ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11205001/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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