হাঁটার পর কি পায়ে ব্যথা হয় ? অজান্তে এই ভুল করছেন, আজই সাবধান হোন

হাঁটার পর কি পায়ে ব্যথা হয় ? অজান্তে এই ভুল করছেন, আজই সাবধান হোন
মানুষ প্রায়ই হাঁটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না; ব্যায়ামের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটিকে সবার শেষে স্থান দেওয়া হয় ।
Published : June 18, 2026 at 4:05 PM IST
মানুষ সাধারণত হাঁটাচলাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না ৷ ব্যায়ামের প্রসঙ্গ উঠলে হাঁটার বিষয়টি হয় তালিকার একেবারে নিচে পড়ে থাকে, নয়তো এই নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না । অথচ হাঁটা একটি অত্যন্ত কার্যকর ব্যায়াম, যা স্বাস্থ্যের জন্য অসংখ্য উপকার বয়ে আনে ।
হাঁটার সময় যেসব ভুল হয়: শুধুমাত্র প্রতিদিন হাঁটলেই চলে না, বরং আপনি কীভাবে হাঁটছেন সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় 8700 কদম হাঁটলে মৃত্যুর ঝুঁকি 60% পর্যন্ত কমে যায় । 1 লাখ 10 হাজার মানুষের ওপর চালানো একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে 7,100 কদম হাঁটলে হৃদরোগের ঝুঁকি 51% হ্রাস পায় । তবে কেবল হাঁটাই যথেষ্ট নয়; হাঁটার গতি, শরীরের ভঙ্গি (পোশ্চার) এবং পা ফেলার ধরণ এসব বিষয়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । হাঁটার সময় মানুষ অজান্তেই বেশ কিছু সাধারণ ভুল করে থাকে:
হাঁটা: ব্যায়াম নয় ?
আপনারও কি মনে হয় যে হাঁটা ভালো ব্যায়াম নয় ? যদি তাই হয়, তবে আপনি ভুল করছেন । ওজন কমানো বা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য হাঁটা সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি । আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হবে না; বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিদিন মাত্র 10 মিনিটের ব্যায়ামও উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা দিতে পারে ।
খুব ধীরগতিতে হাঁটা: শারীরিক কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য সাধারণত পাঁচটি প্রধান সূচক হৃদস্পন্দনের হার, শরীরের তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয় ।
হাঁটার সময় ফোন ধরে রাখা:
হাঁটার সময় ফোন ধরে রাখা এবং মেসেজের উত্তর দেওয়া, ‘রিলস’ (Reels) দেখা বা সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য থেমে যাওয়া আপনার শারীরিক ভঙ্গির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । এর ফলে ঘাড় ও কোমরের নীচের অংশে সমস্যা দেখা দিতে পারে । এছাড়া, হাঁটা থেকে মস্তিষ্ক যে মানসিক প্রশান্তি পায়, ফোন ব্যবহারের কারণে তা ব্যাহত হয় ।
হাঁটার সময় হাত না দোলানো: হাঁটার সময় হাত না দোলানো বা খুব সামান্য নাড়াচাড়া করার অভ্যাস থাকলে, তা হাঁটার একটি ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস হিসেবে গণ্য হয় । হাত স্বাভাবিকভাবে দোলালে তা পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও শরীরকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে । হাতের নড়াচড়া না থাকলে হাঁটা কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং হোঁচট খেলে বা পড়ে গেলে নিজেকে সামলে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যেতে পারে ।
ভুল জুতো পরা: ভারী জুতো বা শক্ত সোলের জুতো পায়ের ক্লান্তি ও ব্যথার কারণ হতে পারে । হাঁটার জুতো হওয়া উচিত হালকা, বাতাস চলাচল করতে সক্ষম (breathable) এবং জল-প্রতিরোধী ।
পায়ের আঙুলকে গুরুত্ব না দেওয়া: আপনি হয়তো বিষয়টি খেয়াল করেন না, কিন্তু পায়ের আঙুলের শক্তি আপনার হাঁটার ক্ষমতার একটি নির্দেশক । আমরা যখন হাঁটি, তখন পায়ের আঙুলগুলোই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2631095/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)