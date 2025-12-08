চেয়ারে বসে থাকার ফলে কি আপনার পেট বেড়ে যাচ্ছে ? এই উপায় করলেই হবেন একদম স্লিম

চেয়ারে বসে থাকার ফলে কি আপনার পেট বেড়ে যাচ্ছে ? এই উপায় করলেই হবেন একদম স্লিম
আজকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা জীবনযাত্রার একটি অংশ যাচ্ছে । এরফলে পেটের চর্বি বৃদ্ধি পায়, যা চোখের জন্যও ভালো নয় এবং স্বাস্থ্যকরও নয় ।
Published : December 8, 2025 at 11:51 AM IST
আজকের পৃথিবীতে, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করা, কম শারীরিক পরিশ্রম করা এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস পেট ফুলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে উঠেছে । অনেকেই এটি কমাতে কেবল ক্রাঞ্চের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু ক্রাঞ্চ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পেশী গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ।
তবে একটি শক্তিশালী এবং সমতল পেটের জন্য পুরো কোরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ৷ যারমধ্যে রয়েছে পেট, কোমর, নিতম্ব এবং পিঠের পেশী । সঠিক কোর ব্যায়াম কেবল চর্বি কমাতে সাহায্য করে না বরং ভঙ্গি, ভারসাম্য এবং শরীরের শক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করে । এখানে কিছু কোর ব্যায়াম জেনে নেওয়া প্রয়োজন যা ক্রাঞ্চের চেয়েও বেশি কার্যকর । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ।
পেটের মেদ কমানোর জন্য মূল ব্যায়াম:
প্ল্যাঙ্কস: পুশ-আপ পজিশনে বসুন, আপনার শরীর সোজা রাখুন এবং আপনার কোর পেশী শক্ত করুন । 20-30 সেকেন্ড দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে 1 মিনিট পর্যন্ত বাড়ান । এটি পুরো কোর এবং পিঠকে শক্তিশালী করে ।
মাউন্টেন ক্লাইম্বার: পুশ-আপ পজিশনে থাকাকালীন, দ্রুত আপনার হাঁটুকে এক এক করে বুকের দিকে নিয়ে আসুন । এটি কার্ডিও এবং কোর প্রশিক্ষণ উভয়ের জন্যই দুর্দান্ত এবং চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে ।
রাশিয়ান টুইস্ট: মাটিতে বসুন আপনার পা সামান্য উঁচু করুন এবং আপনার বাহু একপাশে ঘোরান । এটি তির্যক পেশীগুলিকে টোন করতে সাহায্য করে ।
পা উঁচু করা: আপনার পিঠের উপর শুয়ে পড়ুন এবং আপনার পা সোজা উপরে তুলুন এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিন । এটি নীচের অ্যাবসকে শক্তিশালী করে এবং নীচের পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
বাইসাইকেল ক্রাঞ্চ: আপনার পিঠের উপর শুয়ে সাইকেলের মতো নড়াচড়া করুন ৷ বিপরীত কনুইটি আপনার হাঁটুর দিকে নিয়ে আসুন । এটি উপরের এবং পাশের পেট উভয় অংশেই কাজ করে ।
ফ্লাটার কিকস: আপনার পিঠের উপর শুয়ে আপনার পা সামান্য উঁচু করুন এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলিকে উপরে এবং নীচে নামান । এটি নীচের অ্যাবসকে টোন করে এবং স্ট্যামিনা উন্নত করে ।
ডেড বাগ: আপনার পিঠের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ুন, এক হাত এবং অন্য পা একসঙ্গে প্রসারিত করুন, তারপর পরিবর্তন করুন । এটি কোর স্থায়িত্ব এবং পিঠের সমর্থনের জন্য দুর্দান্ত ।
সাইড প্ল্যাঙ্ক: একপাশে শুয়ে আপনার শরীরকে আপনার কনুইয়ের উপর তুলে ধরুন এবং ধরে রাখুন । এটি পেট এবং পিঠের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে ।
সপ্তাহে কমপক্ষে 4-5 দিন আপনার ওয়ার্কআউট রুটিনে এই 8টি ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রতিদিন 15-20 মিনিটের জন্য এগুলি করুন । এছাড়াও, আপনার অ্যাবসকে টোন করতে, আপনার কোরকে শক্তিশালী করতে ওর ভঙ্গি উন্নত করতে একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট ও সক্রিয় জীবনধারা অনুসরণ করুন ।
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-and-resistance/body-blast-abs/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)