অতিরিক্ত ভিটামিন বি12 গ্রহণ কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে
ভিটামিন বি12 শরীরের জন্য কতটা উপকার করে তা সকলের জানা ৷ সকলের জন্য এটি উপকারী না হতে পারে ৷
Published : December 22, 2025 at 5:04 PM IST
আজকাল, ভিটামিন বি12 শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী । ক্লান্তি দূর করার জন্য, স্মৃতিশক্তি উন্নত করার জন্য, অথবা কেবল সুস্থ শরীর বজায় রাখার জন্য, মানুষ অন্ধভাবে পরিপূরক এবং ইনজেকশনের আশ্রয় নিচ্ছে । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন ভিটামিনটিকে স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করেন তা আপনার শরীরের সবচেয়ে ভালো ৷ তবে কিডনির বিষয়ে এই জিনিষগুলি মাথায় রাখা প্রয়োজন ৷
কিডনি এবং বি12 এর মধ্যে গভীর সংযোগ: একটি গবেষণায় অবাক করা ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে । এই গবেষণায়, কিডনি রোগে আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীদের বি12 এবং বি6 এর ভারী ডোজ দেওয়া হয়েছিল । ফলাফল ছিল যে তাদের কিডনির কার্যকারিতা অন্যদের তুলনায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে । এর অর্থ এই নয় যে বি12 সকলের জন্য খারাপ, তবে যাদের আগে থেকেই কিডনির সমস্যা রয়েছে তাঁদের জন্য এটি একটি সতর্কতা সংকেত হওয়া উচিত ।
অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ উদ্বেগের বিষয়: আমাদের শরীরে সাধারণত প্রতিদিন মাত্র 2.4 মাইক্রোগ্রাম (এমসিজি) ভিটামিন বি12 প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া সাপ্লিমেন্টে প্রায়ই 500 মাইক্রোগ্রাম থেকে 1000 মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন বি12 থাকে ।
একজন সুস্থ শরীর প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভিটামিন বি12 বের করে দেয়, কিন্তু দুর্বল কিডনির মানুষদের ক্ষেত্রে, এই 'ফ্লাশিং আউট' সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করে না । ফলস্বরূপ, এই পুষ্টি উপাদান রক্তে জমা হয় ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের আগে রক্ত পরীক্ষা করা সর্বদা ভালো ।
চিকিৎসার পরামর্শ ছাড়াই বি12 ইনজেকশন: ক্লান্তি দূর করতে বা উজ্জ্বল ত্বক অর্জনের জন্য বি12 ইনজেকশন নেওয়া আজকাল একটি ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে । মানুষ চিকিৎসার পরামর্শ ছাড়াই এগুলি নিচ্ছে । মনে রাখবেন যে ইনজেকশনগুলি সরাসরি আপনার রক্তপ্রবাহে পৌঁছয় এবং পাচনতন্ত্রকে এড়িয়ে যায় । যদি আপনার কিডনি ইতিমধ্যেই বার্ধক্য, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের কারণে চাপে থাকে, তাহলে এই ভারী মাত্রার ইনজেকশন তাদের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে ।
সম্পূরক গ্রহণের আগে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জেনে রাখুন:
50 বছর বয়সের পর, খাবার থেকে ভিটামিন বি12 শোষণের শরীরের ক্ষমতা হ্রাস পেতে শুরু করে । এই বয়সে কিডনির কার্যকারিতাও স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায় । তাই, বয়স্কদের তাদের সম্পূরক ডোজ সাবধানে নির্বাচন করা উচিত । ভারী বড়ি খাওয়ার পরিবর্তে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কম ডোজের ট্যাবলেট বা শক্তিশালী খাবার বেছে নেওয়া নিরাপদ হতে পারে ।
ভিটামিন সি এবং বি12 একসঙ্গে গ্রহণ করা কি ঠিক ?
কখনও কখনও, আমরা অন্যান্য অবস্থার জন্য ওষুধ খাচ্ছি যা বি12 এর সঙ্গে ভিন্নভাবে মিথস্ক্রিয়া করে:
ডায়াবেটিস এবং অ্যাসিডিটির ওষুধ: মেটফরমিন এবং অ্যান্টাসিডের মতো ওষুধ শরীরে বি12 এর মাত্রাকে প্রভাবিত করে ।
ভিটামিন সি: ভিটামিন বি12 এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি গ্রহণ করলে বি12 শোষণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে । চিন্তা না করে বড়ি একসঙ্গে খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।
ভিটামিন বি12 স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ৷ যেকোনও নতুন সম্পূরক শুরু করার আগে সর্বদা আপনার ওষুধ, ডায়েট এবং কিডনির স্বাস্থ্য বিবেচনা করুন ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35337625/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
