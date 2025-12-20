ETV Bharat / health

সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে অদ্ভুত ব্যথা অনুভব করছেন ? ভিটামিন ডি-এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে

ভিটামিন ডি-এর অভাব কেবল আপনার অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলে না, বরং আপনার ত্বক এবং পায়ের ত্বকেও তা দেখা দেয় ।

ভিটামিন ডি (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 20, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read
ভিটামিন ডি কেবল হাড়ের জন্যই নয়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর অভাব কেবল আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মেজাজের উপরই প্রভাব ফেলে না, বরং এর দৃশ্যমান লক্ষণগুলি আপনার ত্বক এবং পায়েও দেখা যায় ।

মহিলারা, বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে রোদের বাইরে থাকেন বা যাঁদের সুষম খাদ্যাভ্যাস নেই, তাঁদের ভিটামিন ডি-এর অভাব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । অতএব যদি আপনি এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ ।

ত্বকের শুষ্কতা এবং চুলকানি: ভিটামিন ডি-এর অভাব ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস করে, যারফলে ত্বক নিস্তেজ, শুষ্ক এবং রুক্ষ হয়ে যায় । কিছু ক্ষেত্রে, চুলকানি এবং জ্বালাপোড়াও হতে পারে ।

Health
ত্বকের শুষ্কতা এবং চুলকানি (Getty Image)

একজিমা বা আঁশযুক্ত ফুসকুড়ি: যদি আপনি ঘন ঘন একজিমা বা সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের সমস্যা অনুভব করেন, তাহলে এটি আপনার ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম থাকার লক্ষণ হতে পারে ।

দাগ এবং ত্বকের বিবর্ণতা: ভিটামিন ডি-এর অভাব মুখ বা শরীরে অসম ত্বকের রঙ এবং কালো দাগ সৃষ্টি করতে পারে ।

পায়ে ক্লান্তি এবং ব্যথা: ভিটামিন ডি হাড় এবং পেশী শক্তিশালী করে । এর অভাবের ফলে পায়ে ক্লান্তি, ভারী ভাব এবং ব্যথা হতে পারে, বিশেষ করে ঘুম থেকে ওঠার পর ।

পায়ে ঝিনঝিন বা জ্বালাপোড়া: যদি আপনি ঘন ঘন পায়ে ঝিনঝিন বা জ্বালাপোড়া অনুভব করেন, তাহলে এটি স্নায়ু দুর্বল হওয়ার লক্ষণ হতে পারে ৷ যা ভিটামিন ডি-এর অভাবের কারণে হতে পারে ।

গোড়ালিতে ফাটল এবং রুক্ষতা: ভিটামিন ডি-এর অভাব ত্বকের নিজেকে মেরামত করার ক্ষমতা হ্রাস করে ৷ যারফলে গোড়ালিতে ফাটতে দেখা দেয় ।

vitamin-d-deficiency-symptoms
ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময় (Getty Image)

ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময়: যদি পা বা ত্বকে কোনও আঘাত দ্রুত নিরাময় না হয় বা বারবার সংক্রামিত হয়, তবে এটি ভিটামিন ডি-এর অভাবের একটি প্রধান লক্ষণ হতে পারে ।

ভিটামিন ডি-এর অভাবের এই লক্ষণগুলি ছোটখাটো মনে হতে পারে ৷ তবে এগুলি উপেক্ষা করা গুরুতর হতে পারে । প্রচুর পরিমাণে রোদে থাকা, ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া এবং আপনার ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে পরিপূরক গ্রহণ করা অপরিহার্য ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

