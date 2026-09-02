ভিটামিন বি12-সমৃদ্ধ এই সুপারফুড ওজন কমাতে সহায়তা করে, ক্লান্তি ও অবসাদকেও রাখবে দূরে

ভিটামিন বি12-সমৃদ্ধ এই সুপারফুড ওজন কমাতে সহায়তা করে, ক্লান্তি ও অবসাদকেও রাখবে দূরে
ভিটামিন বি12-এর ঘাটতি ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে এবং ক্লান্তি বা অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে ৷
Published : September 2, 2026 at 2:40 PM IST
আপনি কি ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন ? কিন্তু সবসময়ই অলস ও ক্লান্ত বোধ করছেন ? যদি তাই হয়, তবে এর কারণ হতে পারে আপনার শরীরে ভিটামিন বি12-এর ঘাটতি । স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং শক্তি উৎপাদনে ভিটামিন বি12 একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান ।
বিপাক প্রক্রিয়া ও ওজন কমানোর মধ্যে সম্পর্ক
ওজন কমানোর জন্য বিপাক প্রক্রিয়ার (মেটাবলিজম) সঠিক কার্যকারিতা অপরিহার্য । ভিটামিন বি12 বিপাক প্রক্রিয়াকে সচল রেখে শরীরের শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে । বিপাক প্রক্রিয়া দ্রুত হলে চর্বি পোড়ানোর বা খরচ করার হার বেড়ে যায় ৷ আর এর ঘাটতি থাকলে সেই প্রক্রিয়া ধীর হয়ে পড়ে ।
সুষম খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চার পাশাপাশি যদি আপনি নীচে উল্লেখিত ভিটামিন বি-12 সমৃদ্ধ খাবারগুলি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে ওজন কমানোর প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে ।
ডিম: ডিম কেবল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও প্রোটিনেরই নয়, বরং ভিটামিন বি12-এরও একটি চমৎকার উৎস । এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকায় এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে ৷ যার ফলে ঘনঘন অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে । ওজন কমানোর খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে সেদ্ধ ডিম বা ডিমের সাদা অংশকে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
দুগ্ধজাত খাবার: দুধ, টক দই এবং পনিরে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন বি-12 থাকে । খাদ্যতালিকায় কম চর্বিযুক্ত টক দই বা গ্রিক ইয়োগার্ট রাখলে তা অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, যা সরাসরি ওজন কমাতে সহায়তা করে ।
মাছ: যাঁরা সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য স্যামন, টুনা এবং সার্ডিন মাছ চমৎকার পছন্দ । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি-12 এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । এই মাছগুলি শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) বাড়াতে সাহায্য করে ৷ ফলে দ্রুত চর্বি ঝরানো সহজ হয় ।
মুরগির মাংস: ওজন কমানোর জন্য চামড়া ছাড়া মুরগির বুকের মাংস (চিকেন ব্রেস্ট) চর্বিহীন প্রোটিন ও ভিটামিন বি-12-এর একটি দারুণ উৎস । এটি পেশি শক্তিশালী করে এবং শরীরের ক্যালরি পোড়ানোর ক্ষমতা বাড়ায় । ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গ্রিল করা বা সেদ্ধ মুরগির মাংস খাওয়া সবচেয়ে উপকারী ।
ফর্টিফাইড সিরিয়াল: নিরামিষভোজীদের জন্য ভিটামিন বি-12-এর চাহিদা পূরণ করা অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । এক্ষেত্রে ভিটামিন বি-12 সমৃদ্ধ (ফর্টিফাইড) সিরিয়াল ব্রেকফাস্টের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প । এগুলি খেলে সারাদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে খিদে নিয়ন্ত্রণে থাকে ।
মাশরুম: কিছু নির্দিষ্ট জাতের মাশরুমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন বি-12 থাকে । ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এগুলি একটি চমৎকার পছন্দ, কারণ এতে ক্যালরি কম থাকে এবং প্রচুর ফাইবার বা আঁশ পাওয়া যায় ।
সয়াজাত পণ্য: সয়া মিল্ক এবং টফুর মতো ফর্টিফাইড সয়াজাত পণ্য নিরামিষভোজীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এগুলি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পাশাপাশি ভিটামিন বি-12-ও সরবরাহ করে ৷
মেটে: মুরগি বা খাসির কলিজাকে ভিটামিন বি-12-এর অন্যতম সেরা ও শক্তিশালী উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । তবে খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার সময় পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন, কারণ এতে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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