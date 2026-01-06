ETV Bharat / health

এই ভিটামিনের অভাবে শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে, আপনি উপেক্ষা করছেন না তো ?

ভিটামিন বি12 আমাদের শরীরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, কিন্তু অনেক মহিলার এর ঘাটতি থাকে ।

vitamin-b12-deficiency
ভিটামিন বি12 (Getty Image)
সুস্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সমস্ত পুষ্টি উপাদান থাকা অপরিহার্য । তবে, মহিলারা প্রায়শই তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি কম মনোযোগ দেন যারফলে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয় ৷ ভিটামিন বি12 এর অভাব বেশ সাধারণ, বিশেষ করে নিরামিষ খাবার খাওয়া মহিলাদের মধ্যে ।

আসলে, এর অভাব মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে । তবে যদি সময়মতো ভিটামিন বি12 এর লক্ষণগুলি শনাক্ত করা যায়, তাহলে অভাবটি সংশোধন করা যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন মহিলাদের ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।

ভিটামিন বি12 এর অভাব হলে কী কী লক্ষণ দেখা দেয় ?

নিরন্তর ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি আপনি সব সময় ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ করেন, তাহলে এটি ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে । ভিটামিন বি12 লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে এবং এর অভাব শরীরকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেতে বাধা দেয় ৷ যারফলে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দেখা দেয় ।

মাথা ঘোরা এবং শ্বাসকষ্ট: ভিটামিন বি12 এর অভাব রক্তাল্পতার কারণ হয় । এর ফলে হালকা কাজকর্ম এবং ঘন ঘন মাথা ঘোরার সঙ্গেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে ।

হাত ও পায়ে ঝিনঝিন এবং অসাড়তা: এই লক্ষণটি প্রায়শই মহিলারা উপেক্ষা করেন । ভিটামিন বি12 স্নায়ু সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য । এর অভাব স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে, যার ফলে হাত ও পায়ে ঝিনঝিন, অসাড়তা বা জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যা হতে পারে ।

মেজাজের পরিবর্তন এবং বিষণ্ণতা: ভিটামিন বি12 সরাসরি মস্তিষ্কের সেরোটোনিনের মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত । এর অভাব ঘন ঘন মেজাজের পরিবর্তন, খিটখিটে ভাব এবং এমনকি বিষণ্ণতার লক্ষণও দেখা দিতে পারে ।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস: যদি আপনি ছোট ছোট জিনিস দ্রুত ভুলে যেতে শুরু করেন, তবে এটিও ভিটামিন বি12 এর অভাবের লক্ষণ । এটি মস্তিষ্কের কোষ এবং নিউরনকে প্রভাবিত করে, যারফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় ।

মুখের ফ্যাকাশে ভাব এবং উজ্জ্বলতার অভাব: ভিটামিন বি12 এর অভাব রক্তকণিকার উৎপাদন হ্রাস করে ৷ এরফলে ত্বক এবং মুখ ফ্যাকাশে বা নিস্তেজ দেখা দেয় এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় ।

জিহ্বা এবং মুখের ঘা জ্বালা: ভিটামিন বি12 এর অভাব জিহ্বায় ফোলাভাব, লালভাব, জ্বালাপোড়া এবং ঘন ঘন মুখের ঘা হতে পারে । এটি একটি লক্ষণ যে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে না ।

দ্রুত হৃদস্পন্দন: যখন শরীর পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না, তখন হৃদস্পন্দনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায় । ফলস্বরূপ, দ্রুত হৃদস্পন্দন বা ধড়ফড় ভিটামিন বি12 এর অভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সাধারণ লক্ষণ ।

