মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা ? হতে পারে এইসব ভিটামিনের অভাব
প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করার পরেও কি আপনার মুখে দুর্গন্ধ হয় ? আপনার এই ভিটামিনের ঘাটতি থাকতে পারে ৷
Published : January 17, 2026 at 10:33 AM IST
নিয়মিত ব্রাশ করার পরেও কি আপনার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় ? এটি কেবল বিব্রতকরই নয়, পুষ্টির ঘাটতির লক্ষণও হতে পারে । আসলে, কিছু ভিটামিনের ঘাটতিও হ্যালিটোসিসের কারণ হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
ভিটামিনের ঘাটতির সঙ্গে মুখের দুর্গন্ধের সম্পর্ক:
ভিটামিন সি এর অভাব: মাড়ি এবং দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন সি অপরিহার্য । এর অভাব মাড়িতে ফোলাভাব, রক্তপাত এবং ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, যার ফলে মুখের দুর্গন্ধ হয় ।
ভিটামিন ডি এর অভাব: এই ভিটামিন হাড় এবং দাঁতকে শক্তিশালী করে । ভিটামিন ডি এর অভাব দাঁত দুর্বল করে, দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়, যা মুখের দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে ।
ভিটামিন বি 12 এর অভাব: ভিটামিন বি 12 এর অভাব মুখের আলসার সৃষ্টি করতে পারে এবং হজমেও প্রভাব ফেলতে পারে ।
ভিটামিন এ এর অভাব: ভিটামিন এ এর অভাব মুখ এবং গলার আর্দ্রতা হ্রাস করে, যা শুষ্কতা এবং মুখের দুর্গন্ধ বাড়াতে পারে ।
ফলিক অ্যাসিড (ভিটামিন বি 9) এর অভাব: এই অভাব মাড়িকে দুর্বল করে এবং ঘন ঘন সংক্রমণ ঘটাতে পারে, যা মুখের দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে ।
উপশমের ঘরোয়া প্রতিকার:
ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খান: আপনার খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন লেবু, কমলা, আমলকি, সবুজ শাকসবজি, গাজর, টমেটো, ডিম, দুধ এবং ডাল ।
প্রচুর জল পান করুন: শুষ্ক মুখ নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ বাড়ায়, তাই প্রচুর জল পান করুন ।
নিয়মিত ব্রাশ এবং ফ্লস করুন: দিনে দু'বার ব্রাশ করুন এবং দাঁতের মাঝখানের ময়লা পরিষ্কার করতে ফ্লস করুন ।
গ্রিন টি বা ভেষজ চা পান করুন: এই চায়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ব্যাকটেরিয়া কমিয়ে আপনার নিঃশ্বাসকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।
ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন: এগুলি আপনার মুখ শুষ্ক করে দিতে পারে এবং নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে ।
নুন জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন: হালকা গরম জলে নুন মিশিয়ে গার্গল করলে ব্যাকটেরিয়া কমাতে সাহায্য করে ।
ডেন্টাল চেকআপ করুন: যদি নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ থেকে যায়, তাহলে আপনার দাঁত এবং মাড়ি পরীক্ষা করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7285165/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ডাক্তাররা কেন ওটসকে নিখুঁত ব্রেকফাস্ট বলে মনে করেন ? জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি
- হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী ? বিশেষজ্ঞর থেকে জেনে নিন এটি যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?
- স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার রয়েছে রান্নাঘরে, শেফ সঞ্জীব কাপুর হজম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে এমন মশলা প্রকাশ করেছেন