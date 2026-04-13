ETV Bharat / health

নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করলে নির্দিষ্ট কিছু ধরণের ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস পেতে পারে ।

vegetarian-diets-linked
নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক (Getty Image, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্তমান সময়ে মানুষ তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে । কী খাওয়া উচিত আর কী বর্জন করা প্রয়োজন এই প্রশ্নটি এখন প্রতিনিয়ত সবার মনে ঘুরপাক খায় । বিশেষ করে ক্যানসারের মতো গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও বেশি সত্য ৷ যেখানে মানুষ প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করতে শুরু করে । সাম্প্রতিক একটি গবেষণা নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস বা ভেজিটেরিয়ান ডায়েট নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেছে । গবেষণায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস (plant-based diet) গ্রহণ করেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু ধরণের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম বলে মনে হয় । কিন্তু আসলেই কি বিষয়টি তাই ? আর যদি তাই হয়, তবে এর পিছনের মূল কারণটি কী ? জেনে নেওয়া যাক সেই বিষয়টি সম্পর্কে ৷

নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস আসলে কী ?

সহজ কথায়, নিরামিষ খাদ্যাভ্যাসে এমন সব খাবার অন্তর্ভুক্ত থাকে ৷ যেমন- ফলমূল, শাকসবজি, ডালজাতীয় শস্য, শস্যদানা, বাদাম এবং বীজ যা থেকে মাংস ও মাছ বাদ দেওয়া হয় । এই ধরণের খাদ্যাভ্যাস একইসঙ্গে হালকা এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ । এতে আঁশ, ভিটামিন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান থাকে, যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে ।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন, মাংসভোজীদের তুলনায় তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি কিছুটা কম হতে পারে । অন্ত্রের ক্যানসারের (কোলোরেক্টাল ক্যানসার) ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল । যদিও এই পার্থক্যটি খুব বিশাল কিছু নয়, তবুও স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একে উপেক্ষা করা যায় না ।

শরীর কীভাবে উপকৃত হয় ?

উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইবার বা আঁশ থাকে । শরীরের জন্য এই দুটি উপাদানই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ক্ষতিকর পদার্থগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যা কোষের ক্ষতি করতে পারে। অন্যদিকে, ফাইবার হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় এবং শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ।

শুধুমাত্র নিরামিষভোজী হওয়াই যথেষ্ট নয় ৷ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা অত্যন্ত জরুরি ৷ শুধুমাত্র নিরামিষভোজী হয়ে ওঠাই যথেষ্ট নয় । আপনার খাদ্যাভ্যাসে যদি মূলত ভাজাভুজি, প্যাকেটজাত বা চিনিযুক্ত খাবারের আধিক্য থাকে, তবে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । সুস্থ থাকার জন্য একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা অপরিহার্য তা নিরামিষ হোক কিংবা আমিষ ।

জীবনযাত্রাও একটি বড় ভূমিকা পালন করে: ক্যানসারের ঝুঁকির বিষয়টি কেবল খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গেই জড়িত নয়; আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসগুলোও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এই অভ্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা । আপনি যদি এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি মেনে চলেন, তবে ক্যানসারের ঝুঁকি থেকে নিজেকে অনেকটাই সুরক্ষিত রাখতে পারবেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

TAGGED:

VEGETARIAN DIETS
CANCER
নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস
HEALTH TIPS
VEGETARIAN DIETS AND CANCER RISK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.