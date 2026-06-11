এই সবজি কাঁচা না খেয়ে সেদ্ধ করে খেলে দ্বিগুণ স্বাস্থ্যগুণ পাওয়া যায়, জানুন কী কী ?

এই সবজি কাঁচা না খেয়ে সেদ্ধ করে খেলে দ্বিগুণ স্বাস্থ্যগুণ পাওয়া যায়, জানুন কী কী ?
এমন কিছু শাকসবজি আছে যা আমরা প্রায়ই স্যালাডে খেয়ে থাকি, তবে সেগুলিকে সেদ্ধ করে খেলে অধিক উপকার পাওয়া যায় ।
Published : June 11, 2026 at 12:32 PM IST
আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে কাঁচা ও রান্না করা উভয় ধরনের খাবারই থাকে । কিন্তু এমন অনেক খাবার আছে যা কাঁচা খাওয়ার চেয়ে সেদ্ধ করে খেলে দ্বিগুণ উপকার পাওয়া যায় ৷ অথচ আমরা হয়তো সময়ের অভাবে বা ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে সেগুলি কাঁচাই খেয়ে থাকি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু খাবারের বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক যা সেদ্ধ করলে অনেক বেশি পুষ্টিকর হয়ে ওঠে ।
টমেটো: টমেটো রান্না করলে যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনি স্যালাডের এটি কাঁচা খাওয়ার চলও রয়েছে । টমেটোতে ‘ক্যারোটিনয়েড লাইকোপিন’ (carotenoid lycopene) নামক একটি পুষ্টি উপাদান থাকে, যা হৃদযন্ত্র ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত । এমনকি কোনও কোনও গবেষণায় বলা হয়েছে, এটি ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে । একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টমেটো রান্না করলে শরীর তা থেকে লাইকোপিন আরও কার্যকরভাবে শোষণ করতে পারে ৷
গাজর: টমেটোর মতোই গাজরেও রয়েছে ক্যারোটিনয়েড উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত এমন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ যা এদের রঙ প্রদান করে । কমলা রঙের এই রঞ্জকগুলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । ফলে, সেদ্ধ গাজর খেলে শরীর এগুলিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থেকে দ্বিগুণ উপকারিতা লাভ করতে পারে ।
মটরশুঁটি: মটরশুঁটি শ্বেতসার-সমৃদ্ধ সবজি এবং একই সঙ্গে এটি লেগিউম বা ডালজাতীয় শস্যের অন্তর্ভুক্ত । এতে ফোলেট এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন থাকে । মটরশুঁটি সেদ্ধ করলে এর 'অ্যান্টি-নিউট্রিয়েন্ট' বা পুষ্টি-শোষণ-বিরোধী উপাদানের মাত্রা কমে যায় ৷ ফলে শরীর আয়রন, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়ামের মতো অন্যান্য পুষ্টি উপাদান আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে ।
পালং শাক: পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রনের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কও থাকে । পালং শাক সেদ্ধ করলে শরীর এর পুষ্টি উপাদানগুলি আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে । এর কারণ হল পালং শাকে থাকা অক্সালিক অ্যাসিড, যা ক্যালসিয়াম ও আয়রন শোষণে সহায়তা করে ।
মাশরুম: মাশরুমে 'আরগোথিওনিন' (ergothioneine) নামক এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে, যা কেবল সেদ্ধ করলেই নির্গত হয় । এছাড়া, এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো শরীর থেকে ক্ষতিকর 'ফ্রি র্যাডিক্যাল' দূর করতে সাহায্য করে, যা বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15927929/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11982686/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/chopped-uncooked-spinach-offers-more-antioxidants
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10660054/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)