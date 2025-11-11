শীতকালে এই সবজি সুপারফুডের চেয়ে কম নয়, বহু স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূরে রাখবে
শীতের তীব্র ঠান্ডা এবং অলসতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিছু শাকসবজিকে সুপারফুড হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
Published : November 11, 2025 at 2:19 PM IST
তীব্র ঠান্ডা বাতাস, দিনের আলোর সময় কমানো, এবং অদ্ভুত এক অলসতা শীতকাল অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে । কিন্তু এই ঋতুতে এমন কিছু সবজিও রয়েছে যা আমাদের এই সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে সাহায্য করতে পারে ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "এই সবজিগুলি কেবল দারুন স্বাদেরই নয়, বরং পুষ্টিতে ভরপুর যা আমাদের ঠান্ডা লাগার সঙ্গে লড়াই করতে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন পাঁচটি সবজি সম্পর্কে যা শীতকালে সুপারফুডের চেয়ে কম নয় ।"
পালং শাক: শীতকালে বাজারে পাওয়া যায় এমন নরম, তাজা পালং শাক স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন এ, সি এবং কে এর মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিন রয়েছে । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সর্দি-কাশি এবং ফ্লুর মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে । ফাইবার সমৃদ্ধ, এটি একটি সুস্থ হজম ব্যবস্থাও বজায় রাখে ।
গাজর: শীতের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং মিষ্টি সবজি, গাজর অত্যন্ত উপকারী । এর কমলা রঙ বিটা-ক্যারোটিনের উপস্থিতির কারণে যা শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয় । এগুলি দৃষ্টিশক্তির জন্য অমৃত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখতে সাহায্য করে । গাজরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবারও থাকে, যা হজমে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
মেথি: মেথি দেখতে সাধারণ মনে হলেও এর গুণাবলী অসাধারণ । স্বাদে সামান্য তেতো, মেথি হজম এনজাইম সক্রিয় করে পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে । ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি খুবই উপকারী কারণ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । এটি আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ ।
বিট: বিট লৌহের একটি দুর্দান্ত উৎস এবং রক্তাল্পতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অত্যন্ত কার্যকর । তাছাড়া, বিটে নাইট্রেট থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ।
শালগম: শালগম প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু এর উপকারিতা জেনে আপনি অবাক হবেন । ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ এগুলি সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । শালগম ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে ।
আমলকি: আমলকি খুবই উপকারী একটি ফল । অনেকের বাড়িতেই নিয়মিত খাওয়া হয় এটি । বিশেষজ্ঞরা জানান, আমলকি খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে একথা প্রায় সকলেরই জানা । যাঁদের সর্দি-কাশি অর্থাৎ ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে কাঁচা আমলকি বিশেষ উপকারে লাগে । বিশেষকরে শীতকালে ৷
কাঁচা হলুদ: অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কাঁচা হলুদ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে । এটি খাওয়ার জন্য প্রথমে এটি পেষ্ট করে নিন ৷ তারপর গরম জলে মিশিয়ে নিন । এতে মধুও মেশাতে পারেন । এটি শীতকালে একটি সুপারফুড ৷
কাঁচা রসুন: রসুনে অ্যালিসিন নামক একটি যৌগ থাকে, যার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে । নিয়মিত সকালে খালি পেটে রসুন খেলে শরীরের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়, যা ঠান্ডা, জ্বর এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করে ।
আদা: আদা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ সমৃদ্ধ ৷ যা আপনার দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং মরশুমি ফ্লু এবং সাধারণ সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)