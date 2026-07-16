কিছু মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতেও কেন হাসিখুশি থাকেন ? মনোবিজ্ঞান কী বলছে ?
মনোবিজ্ঞান বলে যে মানুষের হাসি অনেক ধরনের হয় । কিছু মানুষ মানসিক চাপ কমাতে হাসে ৷
Published : July 16, 2026 at 2:02 PM IST
আপনি কি এমন কোনও মানুষের দেখা পেয়েছেন যারা চাকরি বা সম্পর্ক হারানো কিংবা বড় কোনও বিপর্যয়ের মুখেও মুখে হাসি ধরে রাখেন ? বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে যে এসব ঘটনায় তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত নন । তবে মনোবিজ্ঞান বলছে, হাসি মানেই সবসময় সুখের বহিঃপ্রকাশ নয় ৷ অনেক সময় এটি মানসিক দৃঢ়তার লক্ষণ কিংবা কষ্ট আড়াল করার একটি উপায় । কঠিন পরিস্থিতিতেও যারা হাসিখুশি থাকেন, তাদের বিষয়ে মনোবিজ্ঞান কী বলে, আসুন তা বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক:
মনোবিজ্ঞান যা বলে
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের হাসির ধরন বিভিন্ন হতে পারে । কেউ কেউ মানসিক চাপ কমাতে হাসেন, কেউ আবার আশপাশের মানুষদের দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাতে হাসি মুখে থাকেন ৷ আবার অনেকে কোনও পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার বার্তা দিতে হাসেন । অর্থাৎ, কঠিন সময়ে হাসিমুখের অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি কোনো মানসিক কষ্টে নেই ।
এরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়
মনোবিজ্ঞানে 'রেজিলিয়েন্স' বা প্রতিকূলতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতাকে মানসিক শক্তির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এই ধরনের মানুষ সমস্যার মুখোমুখি হতে পছন্দ করেন, পালিয়ে যান না । তাদের হাসি এই বার্তাই দেয় যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তারা কোনোভাবেই সেই চ্যালেঞ্জের কাছে হার মানতে রাজি নন ।
কীভাবে নিজেকে সামলাবেন ?
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হাসি শরীরে হরমোন সক্রিয় করে যা কিছুটা হলেও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । এই কারণেই অনেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেকে শান্ত রাখার জন্য হাসির চেষ্টা করেন । এটি এক ধরণের মোকাবিলা প্রক্রিয়াও হতে পারে ।
কেউ কেউ কষ্ট লুকানোর জন্যও হাসে
অনেক সময় মানুষ তাদের ভেতরের বেদনা, একাকীত্ব বা উদ্বেগ লুকানোর জন্য স্বাভাবিক দেখতে চেষ্টা করে । মনোবিজ্ঞানীরা একে মাস্কিং বলে । তাই শুধু হাসি দেখে একজন মানুষকে সুখী ভাবা ঠিক নয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10936143/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)