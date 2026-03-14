মাথাব্যথা ও খিটখিটে মেজাজও শরীরে জলের অভাবের ইঙ্গিত দেয় ! লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানুন

মাথাব্যথা ও খিটখিটে মেজাজও শরীরে জলের অভাবের ইঙ্গিত দেয় ! লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানুন
আমরা প্রায়ই কাজের চাপে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল পান করার কথা ভুলে যাই।
Published : March 14, 2026 at 3:10 PM IST
দিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে আমরা প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল পান করা থেকে বিরত থাকি । বাহ্যিকভাবে হয়তো আমরা কেবল গলার শুষ্কতা কিংবা পেশিতে সামান্য আড়ষ্টতাই অনুভব করি, কিন্তু একই সময়ে শরীরের অভ্যন্তরে এক সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ তোলপাড় চলতে থাকে । বস্তুত, শরীর যখন জলশূন্য হয়ে পড়ে, তখন আমাদের কোষগুলি সংকুচিত হতে শুরু করে । শরীরের অবশিষ্ট জলের ভাণ্ডারটুকু রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের কিডনিগুলিকে তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় ৷ আর এই প্রক্রিয়ারই ফলস্বরূপ প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হলুদ হয়ে ওঠে ।
সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের 24 শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তি জলশূন্যতায় ভুগছেন । এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জল ছাড়া শরীরের কোনও জৈবিক প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হতে পারে না । ফলস্বরূপ, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করা মানে হল সরাসরি নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা । আপনিও যদি অপর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করেন, তবে আপনার শরীর এই পাঁচটি অস্বাভাবিক লক্ষণের মাধ্যমে আপনাকে সেই ইঙ্গিত দিতে পারে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
সামান্য পরিশ্রমেও শ্বাসকষ্ট: জলশূন্যতার কারণে আপনার শরীরের মোট রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায় । এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আপনার হৃদপিণ্ডের ওপর; রক্ত পাম্প করার জন্য হৃদপিণ্ডকে তখন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় । এর ফলে আপনার হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যেতে পারে ৷ এমনকি বিশ্রামের সময়েও—এবং আপনি তীব্র ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন । এমতাবস্থায় আপনার কুকুরকে হাঁটানো কিংবা জিমে গিয়ে ব্যায়াম করাটা পাহাড় বেয়ে ওঠার মতোই কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে ৷ কারণ আপনার পেশিগুলি খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ।
মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা: পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করলে মস্তিষ্কের টিস্যুগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত হয়ে যেতে পারে ৷ বিশেষ করে মস্তিষ্কের সেই অংশটি যা ব্যথা অনুভবের জন্য দায়ী । তাছাড়া এটি শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যকেও বিঘ্নিত করে । লক্ষণীয় বিষয় হল, এই দু'টি শারীরিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবেই মাথাব্যথা এবং মাথা ঘোরার মতো উপসর্গগুলি দেখা দেয় ।
ত্বকের উজ্জ্বলতা হারানো: যদিও প্রচুর পরিমাণে জল পান করা বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি থামিয়ে দিতে পারে না, তবুও জলের অভাব নিশ্চিতভাবেই আপনাকে প্রকৃত বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখাতে পারে । বস্তুত, জলশূন্যতার কারণে ত্বক শুষ্ক ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং এতে সহজেই বলিরেখা দেখা দেয় । এটি নির্ণয় করার জন্য চিকিৎসকরা প্রায়শই রোগীর ত্বকে আলতো করে চিমটি কেটে একটি "স্কিন টারগর" (skin turgor) পরীক্ষা করেন; যদি ত্বকটি তাৎক্ষণিকভাবে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে না আসে, তবে এটিকে তীব্র জলশূন্যতার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় ৷
অসম্পূর্ণ মলত্যাগ: আপনার পরিপাকতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য জল অপরিহার্য । আপনি যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করেন না, তখন আপনার অন্ত্র মল থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় তরল শোষণ করতে শুরু করে । এরফলে মল শক্ত হয়ে যায়, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের সূত্রপাত ঘটায় । তাছাড়া, অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রকে ক্ষতিকর জীবাণু থেকে রক্ষা করতে এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়ার একটি সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অকারণ খিটখিটে মেজাজ: আপনি কি জানেন জলশূন্যতার নেতিবাচক প্রভাব সবার আগে আপনার মস্তিষ্কেই অনুভূত হয় ? যদি আপনার শরীরের জলের মাত্রা মাত্র 1 থেকে 2 শতাংশ কমে যায়, তবে যেকোনও কাজে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । যদিও আপনি হয়তো কোনওমতে কাজ শেষ করতে সক্ষম হবেন, তবুও আপনি এক ধরণের অব্যাখ্যেয় খিটখিটে মেজাজ এবং মানসিক চাপ অনুভব করবেন । ফলে জলশূন্যতা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহকে ব্যাহত করে, যা কোনও ব্যক্তির ব্যথার প্রতি সংবেদনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555956/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)