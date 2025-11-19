ETV Bharat / health

রাতভর ঘুমের পরেও কি ক্লান্ত বোধ করছেন ? এই অজানা কারণ হতে পারে বড় বিপদের আশঙ্কা

সারারাত ভালো ঘুমের পরেও ক্লান্ত বোধ করেন ? হতে পারে শরীরের নানান সমস্যার কারণ ৷

Health Care Tips
ঠিকঠাক ঘুমের পরও ক্লান্ত মনে হলে এখনই সাবধান হয়ে যান (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 19, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

7-8 ঘণ্টা ঘুমানোর পরেও সকালে ক্লান্তি, অলসতা এবং খিটখিটে ভাব একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এটি কেবল অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে নয়, বরং এটি এমন কিছু অন্তর্নিহিত কারণগুলির কারণেও হতে পারে যা আপনার ঘুমের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ৷ যেমন- স্ক্রিন টাইম, গভীর রাতে ক্যাফেইন গ্রহণ, মানসিক চাপ বা উদ্বেগ, খারাপ ঘরের পরিবেশ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, অথবা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো সমস্যা ।

কিছু মানুষের সমস্যা হল, তারা সব সময় অলস বোধ করেন । পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও তাঁরা আবার ঘুমাতে পারেন । একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুস্থ থাকার জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন । আমাদের সর্বদা কমপক্ষে 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । তবে অনেকেই আছেন 10 থেকে 12 ঘুমাচ্ছেন তারপরও ক্লান্ত বোধ করছেন ৷ চিকিৎসকরা জানান, কোনও শারীরিক সমস্যা এবং ভাঙা ভাঙা ঘুমের জেরেও অনেক সময় শরীরে ক্লান্তি বোধ হতে পারে ।

কিছু অজানা কারণ আপনার অজান্তেই ঘুমের ক্ষতি করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই লুকানো কারণগুলির মধ্যে কিছু যা আপনার ঘুমের শত্রু হয়ে উঠতে পারে ।

রাতে স্ক্রিন দেখার অভ্যাস: মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা টিভি থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন নামক ঘুম-প্ররোচিত হরমোনকে দমন করে, মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে এবং গভীর ঘুমে বাধা দেয় ।

রাতে ক্যাফিন বা মিষ্টি: রাতে চা, কফি, চকলেট বা মিষ্টি খাওয়া স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে ৷ শরীরকে শিথিল হতে বাধা দেয় এবং ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে ।

অনিয়মিত ঘুমের রুটিন: প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠা আপনার শরীরের ঘড়িকে ব্যাহত করে ৷ আপনার ঘুমের চক্রকে ব্যাহত করে এবং ক্লান্তির দিকে পরিচালিত করে ।

ঘন ঘন ঘুমের ব্যাঘাত: ঘন ঘন ঘুমের ব্যাঘাত অসম্পূর্ণ গভীর ঘুমের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রিচার্জ হতে বাধা দেয় ।

চাপ বা উদ্বেগ: মনের মধ্যে উদ্বেগ বা ভয় ঘুমের গভীরতার উপর প্রভাব ফেলে । আপনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু ঘুমের প্রভাব দৃশ্যমান হয় না ।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা থাইরয়েড সমস্যা: থাইরয়েড বা অন্যান্য হরমোনজনিত ব্যাধি ঘুমের প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে, ঘুমের পরেও আপনাকে ক্লান্ত বোধ করতে পারে ।

অসুস্থ ঘরের পরিবেশ: অত্যধিক গরম বা ঠান্ডা, কোলাহলপূর্ণ, অথবা বায়ুচলাচলের অভাবযুক্ত ঘর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । পরিবেশ শান্ত, শীতল এবং আরামদায়ক হওয়া উচিত ।

স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যা: এরফলে ঘুমের সময় মাঝে মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, যা মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে, যার ফলে সকালে আপনি সতেজ বোধ করেন ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যদি ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে এই কারণগুলি শনাক্ত করা এবং সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ । ঘুম কেবল শরীরকেই নয়, মনকেও চাঙ্গা করে । এটিকে অবহেলা করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/17008/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. COPD মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে, এই রোগের লক্ষণগুলি জেনে নিন
  2. প্রতিদিন এই জুসগুলি পান করুন, মুখ উজ্জ্বল থেকে শুরু করে হজমশক্তি উন্নত হবে
  3. জিভে ব্যথা হলে হতে পারে এই ভিটামিনের অভাব, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ

TAGGED:

HEALTH CARE TIPS
ঘুমের পরেও কি ক্লান্ত বোধ
HEALTH
REASONS WHY YOU DO NOT FEEL FRESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.