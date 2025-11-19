রাতভর ঘুমের পরেও কি ক্লান্ত বোধ করছেন ? এই অজানা কারণ হতে পারে বড় বিপদের আশঙ্কা
সারারাত ভালো ঘুমের পরেও ক্লান্ত বোধ করেন ? হতে পারে শরীরের নানান সমস্যার কারণ ৷
Published : November 19, 2025 at 10:15 AM IST
7-8 ঘণ্টা ঘুমানোর পরেও সকালে ক্লান্তি, অলসতা এবং খিটখিটে ভাব একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এটি কেবল অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে নয়, বরং এটি এমন কিছু অন্তর্নিহিত কারণগুলির কারণেও হতে পারে যা আপনার ঘুমের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ৷ যেমন- স্ক্রিন টাইম, গভীর রাতে ক্যাফেইন গ্রহণ, মানসিক চাপ বা উদ্বেগ, খারাপ ঘরের পরিবেশ, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, অথবা স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো সমস্যা ।
কিছু মানুষের সমস্যা হল, তারা সব সময় অলস বোধ করেন । পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও তাঁরা আবার ঘুমাতে পারেন । একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুস্থ থাকার জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন । আমাদের সর্বদা কমপক্ষে 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । তবে অনেকেই আছেন 10 থেকে 12 ঘুমাচ্ছেন তারপরও ক্লান্ত বোধ করছেন ৷ চিকিৎসকরা জানান, কোনও শারীরিক সমস্যা এবং ভাঙা ভাঙা ঘুমের জেরেও অনেক সময় শরীরে ক্লান্তি বোধ হতে পারে ।
কিছু অজানা কারণ আপনার অজান্তেই ঘুমের ক্ষতি করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই লুকানো কারণগুলির মধ্যে কিছু যা আপনার ঘুমের শত্রু হয়ে উঠতে পারে ।
রাতে স্ক্রিন দেখার অভ্যাস: মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা টিভি থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন নামক ঘুম-প্ররোচিত হরমোনকে দমন করে, মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে এবং গভীর ঘুমে বাধা দেয় ।
রাতে ক্যাফিন বা মিষ্টি: রাতে চা, কফি, চকলেট বা মিষ্টি খাওয়া স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে ৷ শরীরকে শিথিল হতে বাধা দেয় এবং ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে ।
অনিয়মিত ঘুমের রুটিন: প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠা আপনার শরীরের ঘড়িকে ব্যাহত করে ৷ আপনার ঘুমের চক্রকে ব্যাহত করে এবং ক্লান্তির দিকে পরিচালিত করে ।
ঘন ঘন ঘুমের ব্যাঘাত: ঘন ঘন ঘুমের ব্যাঘাত অসম্পূর্ণ গভীর ঘুমের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রিচার্জ হতে বাধা দেয় ।
চাপ বা উদ্বেগ: মনের মধ্যে উদ্বেগ বা ভয় ঘুমের গভীরতার উপর প্রভাব ফেলে । আপনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু ঘুমের প্রভাব দৃশ্যমান হয় না ।
হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা থাইরয়েড সমস্যা: থাইরয়েড বা অন্যান্য হরমোনজনিত ব্যাধি ঘুমের প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে, ঘুমের পরেও আপনাকে ক্লান্ত বোধ করতে পারে ।
অসুস্থ ঘরের পরিবেশ: অত্যধিক গরম বা ঠান্ডা, কোলাহলপূর্ণ, অথবা বায়ুচলাচলের অভাবযুক্ত ঘর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । পরিবেশ শান্ত, শীতল এবং আরামদায়ক হওয়া উচিত ।
স্লিপ অ্যাপনিয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যা: এরফলে ঘুমের সময় মাঝে মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, যা মস্তিষ্ককে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত করে, যার ফলে সকালে আপনি সতেজ বোধ করেন ।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যদি ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে এই কারণগুলি শনাক্ত করা এবং সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ । ঘুম কেবল শরীরকেই নয়, মনকেও চাঙ্গা করে । এটিকে অবহেলা করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/17008/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)