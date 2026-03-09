মাড়ির ক্ষয় বারবার হয় ? আজই সাবধান হয়ে যান ! হতে পারে এই সমস্যাগুলি

মাড়ির ক্ষয় বারবার হয় ? আজই সাবধান হয়ে যান ! হতে পারে এই সমস্যাগুলি
যদি আপনার মাড়িতে বারবার রক্তপাত, ফোলাভাব বা ক্ষয় অনুভব করেন, তাহলে এটিকে একটি সাধারণ দাঁতের সমস্যা বলে উড়িয়ে দেবেন না ।
Published : March 9, 2026 at 3:11 PM IST
মানুষ প্রায়শই দাঁতের ছোটখাটো সমস্যা ভেবে রক্তপাত, ফোলাভাব বা মাড়িতে ব্যথা উপেক্ষা করে থাকেন । তবে, যদি এই সমস্যাগুলি বারবার দেখা দেয়, তাহলে এগুলিকে হালকাভাবে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না । বিশেষজ্ঞরা জানান, মাড়ির রোগ কেবল মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার সাথেও যুক্ত হতে পারে । ডায়াবেটিস এবং মাড়ির রোগের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র লক্ষ্য করা গিয়েছে । অতএব, মাড়ির সমস্যা বোঝা এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
মাড়ির রোগ এবং ডায়াবেটিসের মধ্যে সংযো: চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাড়ির রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । রক্তে শর্করার মাত্রা ক্রমাগত উচ্চ থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা কমে যায় । এরফলে মাড়ির সংক্রমণ হতে পারে । বেশ কয়েকটি গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাড়ির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক ব্যক্তির তুলনায় বেশি ।
মাড়ির রোগের ঝুঁকি কেন বৃদ্ধি পায় ?
ডায়াবেটিস শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটায় যা মাড়ির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে । উচ্চ রক্তে শর্করার পরিমাণ লালায় গ্লুকোজও বৃদ্ধি করে, যা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং দাঁত ও মাড়িতে প্লাক জমার দিকে পরিচালিত করে । তদুপরি, রক্তনালীতে পরিবর্তন এবং প্রদাহ মাড়িতে পুষ্টি সরবরাহের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারে । এই কারণেই ডায়াবেটিস এবং মাড়ির রোগ প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যায় ।
মাড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণ: মাড়ির সমস্যা শুরু হলে, শরীর প্রাথমিক সতর্কতামূলক লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করতে পারে । এরমধ্যে রয়েছে ব্রাশ করার সময় মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, মাড়ি লাল বা ফুলে যাওয়া, ক্রমাগত দুর্গন্ধ, অথবা দাঁত আলগা হওয়া । কখনও কখনও খাওয়ার সময় ব্যথা হওয়া বা মাড়ি সরে যাওয়াও লক্ষণ হতে পারে । যদি এই লক্ষণগুলি অব্যাহত থাকে, তাহলে অবিলম্বে একজন দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো ।
মাড়ির রোগ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের দিকেও নিয়ে যেতে পারে: মাড়ির রোগ কেবল মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে মাড়ির রোগের কারণে প্রদাহ সারা শরীরে প্রদাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে ৷ যার ফলে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে । এর অর্থ হল ডায়াবেটিস এবং মাড়ির রোগ একে অপরকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । অতএব উভয় সমস্যা একইসঙ্গে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ ।
মাড়ি সুস্থ রাখার উপায়: মাড়ি সুস্থ রাখার জন্য সঠিক মুখের স্বাস্থ্যবিধি অপরিহার্য । দিনে দু'বার দাঁত ব্রাশ করা, ফ্লসিং করা এবং নিয়মিত দাঁতের পরীক্ষা করা উপকারী । ডায়াবেটিস থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করলে মাড়ির রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
