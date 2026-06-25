ত্বকের উজ্জ্বলতা কেন কমে যায় ? এই বিষয়ও এর জন্য দায়ী হতে পারে

ত্বকের উজ্জ্বলতা কেন কমে যায় ? এই বিষয়ও এর জন্য দায়ী হতে পারে
ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যা 'প্যালর' (pallor) নামে পরিচিত ৷ ক্লান্তি বা রক্তস্বল্পতার লক্ষণই নয়, বরং বিভিন্ন গুরুতর রোগেরও লক্ষণ হতে পারে ।
Published : June 25, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 12:16 PM IST
আমরা প্রায়শই ত্বকের ফ্যাকাশে ভাব বা হলদেটে আভা উপেক্ষা করি এবং একে কেবল ক্লান্তি বা সাধারণ দুর্বলতা বলে মনে করি ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় 'প্যালর' (pallor) এবং এটি রক্তজনিত বেশ কিছু গুরুতর সমস্যার সতর্কবার্তা হতে পারে ।
ত্বকের এই ফ্যাকাশে ভাবের প্রধান কারণ হল রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া । এই অবস্থায় শরীরে হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্তকণিকার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা দেয়, যা অক্সিজেন পরিবহনের জন্য দায়ী । হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গেলে রক্তের লালচে ভাব হ্রাস পায়, যার ফলে ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেন তাদের স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে ফেলে । জেনে নেওয়া যাক কোন কোন পরিস্থিতির কারণে ত্বকে এমন ফ্যাকাশে ভাব দেখা দিতে পারে ?
অ্যানিমিয়ার বিভিন্ন ধরণ: ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল অ্যানিমিয়া । এটি বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে:
আয়রনের ঘাটতি: এটি সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা । শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত আয়রনের অভাব হলে এই সমস্যা দেখা দেয় ।
ভিটামিনের ঘাটতি: লোহিত রক্তকণিকার সঠিক বিকাশের জন্য ফোলেট এবং ভিটামিন বি-12 অপরিহার্য; এগুলির ঘাটতি সরাসরি ত্বকের রঙের ওপর প্রভাব ফেলে ।
অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া: এটি একটি বিরল অবস্থা, যেখানে অস্থিমজ্জা (bone marrow) নতুন রক্তকণিকা তৈরি করা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ।
হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া: এটি এমন একটি রোগ যাতে শরীর নতুন লোহিত রক্তকণিকা তৈরির হারের চেয়ে দ্রুতগতিতে পুরনো লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস করে ফেলে ।
থ্যালাসেমিয়া এবং সিকল সেল অ্যানিমিয়া: এগুলি বংশগত রোগ যা বাবা-মায়ের কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ৷ এগুলি হিমোগ্লোবিন তৈরির প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং এর গঠন পরিবর্তন করে দেয় ।
ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া রক্ত ক্যানসারের একটি সতর্কবার্তা হতে পারে ।
কিছু ক্ষেত্রে, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া রক্ত ক্যানসার বা অন্যান্য জটিল সমস্যারও ইঙ্গিত দেয়:
লিউকেমিয়া: এই রোগে অস্থিমজ্জার (bone marrow) ভেতরে অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকা দ্রুত সংখ্যায় বাড়তে থাকে, যার ফলে সুস্থ লোহিত রক্তকণিকা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
প্যানসাইটোপেনিয়া (Pancytopenia): এটি একটি গুরুতর অবস্থা যেখানে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা (platelets)—এই তিন ধরনের রক্তকণিকার সংখ্যাই একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় ।
রক্ত সঞ্চালনে বাধা থেকে আলসার পর্যন্ত
রক্ত সঞ্চালনে বাধা বা হঠাৎ রক্তক্ষরণের কারণেও ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে:
হঠাৎ রক্তক্ষরণ: বড় কোনও আঘাত, অস্ত্রোপচার, পাকস্থলীর আলসার বা মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে শরীরে রক্তের পরিমাণ হঠাৎ কমে যেতে পারে ।
ধমনীতে রক্তপ্রবাহে বাধা: ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধলে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয় । এরফলে শরীরের নির্দিষ্ট কোনও অংশ বা অঙ্গ হঠাৎ ফ্যাকাশে দেখায় ।
মেডিক্যাল শক (Medical shock): রক্তচাপ যখন বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে যায়, তখন শরীর ত্বক থেকে রক্ত সরিয়ে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর দিকে প্রবাহিত করে ৷ এরফলে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে ।
চিকিৎসকরা কীভাবে হলুদ ভাব শনাক্ত করেন ?
শরীরে দীর্ঘস্থায়ী হলুদ ভাব শনাক্ত করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা কেবল মুখমণ্ডল বা বাইরের ত্বকের ওপর নির্ভর করেন না । তাঁরা বরং চোখের নীচের পাতার ভিতরের অংশ, হাতের তালুর ভাঁজ কিংবা মাড়ি পরীক্ষা করে দেখেন । বাইরের ত্বকে হলুদ ভাব শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে ৷ বিশেষ করে যাঁদের গায়ের রঙ শ্যামলা বা কালো; তাই তাঁদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর ।
আপনি যদি নিয়মিত রক্তদাতা হয়ে থাকেন, তবে এই হলুদ ভাব দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । রক্তদানের পর আপনার শরীরে তরল উপাদান, আয়রন এবং লোহিত রক্তকণিকা কমে যাওয়া ও তা পুনরায় পূরণ হওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10337531/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)