অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার স্থূলতা সৃষ্টি করছে ! স্বাদের জন্য স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করলেই বড় বিপদ

আপনি কি জানেন যে আজকাল শহরগুলিতে একটি নতুন পণ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা আমাদের শিশু এবং যুবকদের ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে ?

'অতি-প্রক্রিয়াজাত' খাবার (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
সুবিধাজনক এবং সুস্বাদু জাঙ্ক ফুড দ্রুত আমাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে উঠেছে । এর ব্যবহার এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এটি একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সংকটে পরিণত হয়েছে । চিপস, নুডলস, স্ন্যাকস, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চকলেট এবং ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের মতো প্যাকেটজাত খাবার শিশু এবং তরুণদের প্রিয় হয়ে উঠেছে, তবে এর পিছনে লুকিয়ে থাকা বিপদগুলি জানেন কি ।

বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে । সময়ের অভাবে, কর্মব্যস্ত জীবনের চাপে আমরা প্রায়শই সহজলভ্য, দ্রুত প্রস্তুত করা যায় এমন খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ি । এরমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ক্ষতিকর হল জাঙ্ক ফুড ।

জাঙ্ক ফুড হল এমন ধরনের খাবার যা অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত, উচ্চমাত্রায় চিনি, নুন এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি দ্বারা পূর্ণ । এই খাবারগুলিতে পুষ্টির পরিমাণ কম থাকে কিন্তু ক্যালোরি, চিনি, নুন এবং ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ অত্যধিক থাকে । যেমন- চিপস, বার্গার, পিৎজা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সফট ড্রিঙ্কস ইত্যাদি ।

ভারতে অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিক্রয়: গত পনেরো বছরে ভারতে প্যাকেটজাত এবং অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিক্রয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে । অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, এই বছর এই পণ্যগুলির বাজার প্রায় 50 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে । এই দ্রুত বৃদ্ধি বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এটি ক্রমবর্ধমান স্থূলতা এবং সম্পর্কিত রোগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ।

স্থূলতা এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: জাঙ্ক খাবারে পুষ্টির ভারসাম্য প্রায় নেই বললেই চলে । ভিটামিন, ফাইবার বা প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তে, এতে অতিরিক্ত চিনি, নুন, তেল এবং কৃত্রিম রঙ থাকে । এই কারণেই, আমাদের পেট ভরা সত্ত্বেও, এগুলি শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে না । পরিবর্তে তারা বারবার এই খাবার খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করে । এই অভ্যাস ধীরে ধীরে স্থূলতা, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে ।

অল্প সময়ের মধ্যে স্থূলতা দ্বিগুণ হয়েছে: দেশে স্থূলতার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক । পরিসংখ্যান দেখায়, পুরুষদের মধ্যে স্থূলতা 12 শতাংশ থেকে 23 শতাংশে বেড়েছে, যেখানে মহিলাদের মধ্যে এটি 15 শতাংশ থেকে 24 শতাংশে বেড়েছে । এর অর্থ হল উভয় বিভাগেই স্থূলতা মাত্র কয়েক বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃদ্ধি ফুসফুসের উপর দূষণের প্রভাবের মতোই বিপজ্জনক ।

এই সবকিছুই স্পষ্ট করে দেয় যে ক্রমবর্ধমান জাঙ্ক ফুড বাজার কেবল স্বাদের বিষয় নয়, বরং একটি ব্যাপক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এবং বাড়িতে স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন । যদি এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী বছরগুলিতে স্থূলতা এবং সম্পর্কিত রোগগুলি আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে ।

