হজমের সমস্যায় ভুগছেন ? এই মকটেলটি পান করে দেখুন সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে

হজমের সমস্যায় ভুগছেন ? এই মকটেলটি পান করে দেখুন সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে
গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা ও পরিপাকতন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য ‘কানজি’ একটি চমৎকার ঐতিহ্যবাহী পানীয় ।
Published : September 17, 2026 at 1:41 PM IST
বৃষ্টির সঙ্গে গরম একদমই কমছে না ৷ কিন্তু এইসময় শরীরকে শীতল রাখাও জরুরি ৷ শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখা এবং পরিপাকতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা মোটেও সহজ কাজ নয় । এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয়গুলো জাদুকরী ভূমিকা পালন করে । এমনই একটি চমৎকার পানীয় হল 'কাঞ্জি'।
কালো গাজর, সর্ষে দানা এবং বিশেষ কিছু মশলা দিয়ে তৈরি এই পানীয়টির স্বাদ বেশ টক ও ঝাল । এটি একটি প্রাকৃতিক গাঁজন বা ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় । এই প্রক্রিয়ায় 'উপকারী ব্যাকটেরিয়া' বা প্রোবায়োটিকের বিকাশ ঘটে ৷ যা এটিকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু করে তোলে । জেনে নেওয়া যাক, কেন গ্রীষ্মকালে কাঞ্জি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ?
প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিকের এক অনন্য উৎস: প্রাকৃতিক গাঁজন বা ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি ‘কাঞ্জি’ উপকারী ব্যাকটেরিয়ার একটি চমৎকার উৎস ৷ এতে থাকা প্রোবায়োটিক অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং সমগ্র পরিপাকতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । নিয়মিত খাওয়ার ফলে পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
পেটের সমস্যার সমাধান: গ্রীষ্মকালে অনেকেই গ্যাস, বদহজম এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যায় ভোগেন । 'কাঞ্জি'-তে থাকা সর্ষে, বিট নুন এবং বিভিন্ন মশলা পরিপাকতন্ত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে সচল করে তোলে । এর ফলে আপনি যা-ই খান না কেন, তা সহজে হজম হয় এবং পেট হালকা ও আরামদায়ক অনুভূত হয় ।
প্রচণ্ড গরম ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি: টক-মিষ্টি স্বাদ এবং সতেজকারক বৈশিষ্ট্যের কারণে 'কাঞ্জি' শরীরকে তাৎক্ষণিক শীতলতা ও স্বস্তি দেয় । এটি একটি চমৎকার প্রাকৃতিক শীতল পানীয়, যা তীব্র গরমের কারণে সৃষ্ট অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর ।
শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার গোপন রহস্য: প্রোবায়োটিক এবং প্রচুর পুষ্টিগুণে ভরপুর 'কাঞ্জি' শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে । এটি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জোগায় ৷ যারফলে আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ ও প্রাণবন্ত অনুভব করেন ।
কম ক্যালোরিযুক্ত এবং 100% নিরাপদ
আপনি যদি নিজের ফিটনেস বা স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হন, তবে নিশ্চিন্তে এটি পান করতে পারেন ৷ 'কাঞ্জি' একটি কম ক্যালোরিযুক্ত পানীয় । সবচেয়ে ভালো বিষয় হল, এতে কোনও কৃত্রিম রাসায়নিক বা প্রিজারভেটিভ থাকে না ৷ তাই এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রাকৃতিক একটি পছন্দ ।
শরীরের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য: ফার্মেন্টেড বা গাঁজানো পানীয় হিসাবে 'কাঞ্জি' শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে অত্যন্ত কার্যকর । এটি পান করলে শরীর প্রাকৃতিকভাবেই বিষমুক্ত (ডিটক্স) হতে পারে ।
উজ্জ্বল ত্বক ও পুষ্টির উৎস: 'কাঞ্জি' মূলত কালো গাজর দিয়ে তৈরি করা হয়, যা ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের এক বিশাল ভাণ্ডার । এটি কেবল শরীরে শক্তির জোগানই দেয় না, বরং ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যও দারুণ উপকারী ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10353664/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)