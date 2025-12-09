ব্রেন টিবি থেকে স্মৃতিভ্রম টলিউডের নামী স্টাইলিস্ট স্যান্ডির ! কী এই ভয়াবহ রোগ জানুন বিস্তারিত

ব্রেন টিবি থেকে স্মৃতিভ্রম টলিউডের নামী স্টাইলিস্ট স্যান্ডির ! কী এই ভয়াবহ রোগ জানুন বিস্তারিত
ব্রেন টিউবারকিউলোসিস হল একটি বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দ্বারা সৃষ্ট ৷
Published : December 9, 2025 at 12:52 PM IST
ব্রেন টিউবারকিউলোসিস বা ব্রেন টিবি (Tuberculous Meningitis) হল যক্ষ্মা (TB) ব্যাকটেরিয়ার কারণে মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে সংক্রমণের সমস্যা ৷ যা সাধারণত ফুসফুস থেকে রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এটি মাথাব্যথা, জ্বর, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এবং স্নায়বিক সমস্যার মতো গুরুতর লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে ৷ এই রোগের দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগী কোমা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে ৷
সম্প্রতি টলিউডের খ্য়াতনামা স্টাইলিশ স্যান্ডি মানসিক রোগে আক্রান্ত ৷ জানা গিয়েছে তিনি ব্রেন টিবিতে আক্রান্ত ৷ তিনি বিভিন্নরকম শারীরিক সমস্য়ায় ভুগছেন ৷
কী লক্ষণ এই রোগের (Symptoms Of Tuberculous Meningitis) ?
যক্ষ্মা হল একটি বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দ্বারা সৃষ্ট । টিবি সাধারণত ফুসফুসে আক্রান্ত হয় ৷ তবে সংক্রমণ মস্তিষ্ক, লিভার , ডিম্বাশয় , কিডনি , মেরুদণ্ড এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
মস্তিষ্কে যক্ষ্মা রোগ সংক্রামক প্রকৃতির । এটি সাধারণত মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের মেনিনজেসের সঙ্গে জড়িত থাকে ৷ এই গুরুতর ধরণের যক্ষ্মাকে যক্ষ্মা মেনিনজাইটিস বলা হয় । যক্ষ্মা সিএনএস (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র) বিচ্ছিন্নভাবে বা যক্ষ্মা মেনিনজাইটিসের সঙ্গে দেখা দিতে পারে ।
জ্বর এবং ক্লান্তি, খিদে না পাওয়া, হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া, রাতের ঘাম এবং ঠান্ডা লাগা, অবিরাম কাশি, কাশির সঙ্গে কফ বা রক্ত বের হওয়া ইত্যাদি ৷
মস্তিষ্কে যক্ষ্মার কারণ (Cause Of Tuberculous Meningitis):
যক্ষ্মা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের কারণে হয় যা বাতাসে থাকা ক্ষুদ্র সংক্রামিত ফোঁটার মাধ্যমে একজন থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে । সংক্রামিত ব্যক্তির কাশি এবং হাঁচির মাধ্যমে এই ফোঁটাগুলি নির্গত হয় । এই অবস্থাটি ঠান্ডা এবং ফ্লুর মতো ছড়িয়ে পড়ে ।
মস্তিষ্কের টিবির চিকিৎসা:
যক্ষ্মা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । মস্তিষ্কের যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রথম ধাপ হল সঠিক রোগ নির্ণয় । একবার রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে চিকিৎসা শুরু করা এবং রোগের বিস্তার রোধ করা গুরুত্বপূর্ণ ।
সাধারণত যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা যক্ষ্মা-বিরোধী ওষুধের সংমিশ্রণ দিয়ে করা হয় । ডাক্তারের পরামর্শে উপযুক্ত ওষুধ দেওয়া হয় । চিকিৎসা সাধারণত 6-9 মাস স্থায়ী হয় ৷ তবে কিছু ক্ষেত্রে 9 মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে ।
ব্রেন টিবি-র গুরুতর ক্ষেত্রে, রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে ৷ বিশেষ করে ঘন ঘন জ্ঞান হারানো এবং স্নায়বিক জটিলতার ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে । একজন ব্যক্তির হাসপাতালে ভর্তির ফলে ডাক্তার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসার সমন্বয় করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
