শুধু স্মুদি নয়, টোফু দিয়ে পকোড়া ও উপমাও তৈরি করুন ! এই সহজ স্বাস্থ্যকর রেসিপি বানিয়ে নিন

শুধু স্মুদি নয়, টোফু দিয়ে পকোড়া ও উপমাও তৈরি করুন ! এই সহজ স্বাস্থ্যকর রেসিপি বানিয়ে নিন
ব্রেকফাস্টে স্বাস্থ্যকর এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ করতে চান, তাহলে টোফু রেসিপি চেষ্টা করে দেখুন ।
Published : January 15, 2026 at 10:30 AM IST
দিনের শুরুটা সুস্থ ও প্রাণবন্ত হলেই দিনটি ভালো যাবে । সকালের নাস্তা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার, শুধু খিদে মেটানোর জন্যই নয়, শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের জন্যও। যদি আপনি নিরামিষভোজী হন এবং আপনার খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে চান, তাহলে তোফু একটি চমৎকার বিকল্প ।
সয়া পনির নামেও পরিচিত টফু, সয়া দুধ থেকে তৈরি এবং প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম-সহ অনেক পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । এর সকল প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতি এটিকে সম্পূর্ণ প্রোটিন করে তোলে । তোফু কেবল স্বাদেই মৃদু নয়, এটি যেকোনও স্বাদ বা রেসিপির সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, আসুন কিছু সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর টোফু রেসিপি দেখে নেওয়া যাক যা আপনি আপনার ব্রেকফাস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
টোফু ভুরজি: টোফু হাত দিয়ে চূর্ণ করে পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা মরিচ, হলুদ, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভাজুন । এটি পরোটা বা ব্রাউন ব্রেডের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে ।
টোফু পরোটা: টোফুর সঙ্গে মিহি করে কাটা পেঁয়াজ, ধনেপাতা, মশলা এবং লেবুর রস মিশিয়ে স্টাফিং তৈরি করুন । এটি একটি গমের ডো বলে ভরে পরোটা তৈরি করুন এবং একটি প্যানে ভাজুন । দই দিয়ে এটি অসাধারণ স্বাদের ।
টোফু স্মুদি বাটি: সিল্ক টোফু, কলা, স্ট্রবেরি এবং মধু মিশিয়ে নিন । উপরে বাদাম, বীজ এবং কাটা ফল দিয়ে দিন । এটি একটি নিখুঁত উচ্চ-প্রোটিন এবং শক্তিশালী বিকল্প ।
টোফু পকোড়া: টোফু কিউবগুলিকে বেসন, চালের গুঁড়ো, মশলা এবং সামান্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে মুচমুচে পাকোড়া তৈরি করুন । আপনি এগুলিকে বাতাসে ভাজতে আরও স্বাস্থ্যকর করতে পারেন ।
টোফু উপমা: সেদ্ধ টোফুর টুকরো এবং সবজি যোগ করে রাভা উপমা তৈরি করুন । এটি ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ ।
টোফু ব্রেড টোস্ট: টোফু ম্যাশ করে মশলা দিয়ে মিশিয়ে রুটির উপর ছড়িয়ে হালকা করে ভাজুন । এটি একটি দ্রুত এবং স্বাস্থ্যকর রেসিপি ।
টোফু-স্প্রাউটস চিলা: ছোট ছোট টুকরো ম্যাশ করা টোফু এবং অঙ্কুরিত মুগ বা ছানা মিশিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করুন । একটি প্যানে সোনালি বাদামি করে ভাজুন এবং সবুজ চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন ।
টোফুকে আপনার সকালের ব্রেকফাস্টের অংশ করুন ৷ আপনার প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না বরং আপনার শক্তির মাত্রাও উন্নত করতে পারবেন । এই রেসিপিগুলি চেষ্টা করে দেখুন এবং একটি সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবার উপভোগ করুন ।
টaফুর উপকারিতা:
100 গ্রাম পরিবেশনে 10 গ্রাম প্রোটিন থাকায়, টোফু একটি চমৎকার উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস । উচ্চ প্রোটিনের কারণেই নিরামিষাশী খাবারের পরিকল্পনা অনুসরণকারী মানুষ মাংসের বিকল্প হিসাবে টোফু পছন্দ করেন ।
টোফুতে রয়েছে উচ্চ মাত্রার ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং ভিটামিন বি5 যা শক্তির জন্য কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি ভেঙে ফেলার জন্য প্রয়োজন । টোফুতে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে । এটি আইসোফ্লাভোনের একটি প্রাথমিক উৎস - এক ধরণের উদ্ভিদ-নির্মিত ফ্ল্যাভোনয়েড যা বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে ৷ যারমধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, প্রদাহ-বিরোধী এবং ক্যানসার-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ।
হৃদরোগের উন্নতি করে: সয়াবিন এবং টফুর মতো সয়াজাতীয় পণ্য আইসোফ্লাভোন সমৃদ্ধ । এই ফ্ল্যাভোনয়েড (উদ্ভিদ-ভিত্তিক রাসায়নিক) আপনার রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য হৃদরোগ-প্রতিরক্ষামূলক সুবিধা প্রদান করে ।
পেশী তৈরি করে: টোফু একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন - এতে আপনার শরীরের ভালোভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নয়টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডই রয়েছে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে: প্রোটিন ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে । প্রোটিন ভাঙতে আপনার শরীরের জন্য বেশি সময় লাগে এবং আরও শক্তি ( ক্যালোরি পোড়ানো ) প্রয়োজন । ফলে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা থাকে, যা আপনাকে একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6250531/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)